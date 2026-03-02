La Asamblea, desde adentro: duelo Javier Milei vs. K, las tribunas de Karina Milei y el palco de Villarruel

Javier Milei llevó un discurso escrito a la apertura de sesiones ordinarias, pero casi no leyó de corrido: a cada rato, interrumpió su oratoria para agredir a los 30 miembros del bloque peronista de Diputados que ocuparon sus bancas poco antes de su arribo. La asamblea se convirtió en un grito de gol del público libertario, llevado por Karina Milei .

El Presidente volvió a hablar detrás de un atril, situado frente al estrado, donde se ubicaban Victoria Villarruel y Martín Menen . Otro clásico de las asambleas: Milei se subió a un banquito, alfombrado para que se notara lo menos posible. Pareció medir un metro ochenta de altura.

La prensa no pudo ocupar sus palcos habituales, en la primera bandeja y de frente al recinto, lo que hubiera permitido a los cronistas observar al Presidente de espaldas. Por alguna razón, Casa Militar lo prohibió.

Seguir el hilo de la presentación del Presidente fue imposible por sus insultos recurrentes. Kelly Olmos , Germán Martínez y Juan Grabois fueron quienes más lograron sacarlo de quicio. El discurso se dividió en tres partes: la primera fue de racconto de su gestión, un fragmento sobre la "moral como política de Estado" y los esperados anuncios, para una agenda legislativa que, si se cumple con la agenda detallada, no debería dar respiro.

Victoria Villarruel volvió a ser noticia por su interna con Milei. La transmisión oficial tomó un empujón que la vicepresidenta le propinó a Karina cuando ingresaban al palacio. Fue cuando la secretaria general de Presidencia intentó, sin éxito, ponerse delante suyo. Para ese entonces, en el recinto ya había dejado su marca con un palco propio en la segunda galería.

#Congreso APERTURA DE SESIONES Milei ratificó que está en campaña por su reelección con el odio como insumo principal. Realidad mata relato ¡Kichnerismo nunca más! https://t.co/Z3DptWnUIP @marcelofalak pic.twitter.com/c9ALObEZh9

En el centro del balcón villarruelín se ubicó Mario Russo, jefe de asesores de la vicepresidenta. Lo acompañó Emmanuel Dannan, reconocido influencer liberal y expareja de la diputada Lilia Lemoine. Pareció una venganza de Villarruel por la incursión que su exasesor y diputado Guillermo Montenegro hizo en el recinto del Senado el viernes, invitado por Nadia Márquez.

El palco de Villarruel estaba a pocos metros del de Santiago Caputo, quien llegó sobre la hora con el gabinete, pero subió donde ya lo esperaban el diputado provincial Agustín Romo y los influencers Daniel Parisini (conocido como Gordo Dan) y Lucas Sagaz Luna.

A diferencia de hace un año, cuando este grupo fue el más ruidoso y protagonizó un cruce con Facundo Manes, esta vez perdió protagonismo con la banda karinista que copó la tercera bandeja. Se hicieron escuchar cuando, poco antes de la asamblea, aplaudieron a rabiar el ingreso del diputado Sebastián Pareja, operador bonaerense de la hermana del Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028310542121586987&partner=&hide_thread=false #Congreso APERTURA DE SESIONES



Las frases más destacadas del discurso de Milei



https://t.co/mCLABZi9Aa pic.twitter.com/4SSR6vhL6m — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2026

La tropa de Karina Milei

Las tribus karinistas fueron las que interrumpieron la Asamblea con aplausos cada vez que Milei se cruzó con la tropa K e hicieron saltar a los diputados de las bancas. Hubo más mensajes entre los invitados: el placo central fue ocupado por los progenitores de Milei junto a la diputada porteña Pilar Ramírez.

Unos metros más a su izquierda, se ubicó Lule Menem con Santiago Viola, apoderado de LLA y uno de los candidatos a ocupar el Ministerio de Justicia. Entre la militancia también llamó la atención la presencia, en la galería más alta, de la senadora bonaerense María Florencia Arieto.

Otro invitado estelar fue Antonio Aracre, el panelista libertario y exfuncionario de Alberto Fernández. Se ubicó junto a Diego Valenzuela, también senador bonaerense y exintendente de Tres de Febrero.

En los palcos centrales, al lado de Milei, pusieron la cara los miembros de la Corte y los gobernados que aceptaron la invitación, como Martín Llaryora (Córdoba), Juan Manuel Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) Jorge Macri (CABA) y Elías Suárez (Santiago del Estero), el primero en llegar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028309960657129646&partner=&hide_thread=false #1M APERTURA DE SESIONES



Ante el Congreso, prometió nuevas industrias gracias a la energía y la minería, empleos de calidad y salarios altos



"Don Chatarrín", "Don Gomín" y despidos



https://t.co/Uuvgv2jNnG

@estebanrafele pic.twitter.com/LK9WVJXn7b — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2026

Milei y los K, un duelo aparte

Los duelos de Milei con la oposición ensuciaron la Asamblea porque el Presidente respondía a ataques de diputados que sólo escuchaba él. Nadie sabe si su reacción era por ataques de ira o parte del plan. Ni bien ocupó su atril, no soportó que Pablo Yedlin, Martínez y Juan Marino gritaran "Libra" -en alusión a la criptomoneda- y levantaran la mano con los dedos en tres, en clara alusión a la denuncia por supuestas coimas en Andis.

"¡Se terminaron las operetas! ¡Los audios eran truchos!", gritó en referencia a las frases del extitular del organismo Diego Spagnuolo. Los enfrentamientos siguieron. Milei se irritó cuando Marino levantó una pancarta que decía "Milei=Despidos". No la soportó: "Conmigo el empleo creció. No conocen los datos", respondió eufórico.

Olmos, la exministra de Trabajo de Fernández, se sentó en la primera fila para gritarle a Milei a rabiar, con las manos en círculo en su boca para hacer eco. Logró que el jefe de Estado le respondiera a cada rato y la llamara "poeta", al parecer, por las frases que la diputada leyó en el debate de la reforma laboral.

Es un dato llamativo que el Presidente mire las sesiones con tanto detalle. "¡No conocés datos! ¡Hablar de capital humano es hablar de la gente! ¡Callate delirante!", fueron algunas de las reacciones de Milei contra la diputada porteña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028291491945198030&partner=&hide_thread=false #1M APERTURA DE SESIONES



El discurso blue de Milei: un rosario de insultos en un cruce escandaloso con el kirchnerismo



https://t.co/0pfBkr4px2 pic.twitter.com/jg5C5AwIm0 — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2026

Grabois y Bregman

Los enfrentamientos de Milei con la oposición no cesaron. Con Grabois, Milei se tensó cuando lo escuchó gritar en varias oportunidades. "Callate, oligarca disfrazado de pordiosero", le devolvió Milei al diputado. El jefe de Estado también perdió los estribos con la izquierda: le dijo "chilindrina troska" a la diputada Miriam Bregman, quien lo recibió con una pancarta que decía "Milei, Gatito mimoso de Trump".

El Presidente no paró de atacar a la tropa kirchnerista, con acusaciones como "leen mal"; "no entienden los números", "dejaron a siete de 10 niños en la pobreza". Los 30 diputados de UP habían arribado al recinto terminada la creación de las comisiones legislativas que reciben formalmente a Milei. No fue casualidad: evitaron que uno de ellos deba darle la mano al ingreso del palacio.

El bloque de senadores del peronismo no tuvo representantes por primera vez en la historia: dejaron vacío el espacio que ocupan en frente al estrado, que ocuparon senadores de otros bloques como Carlos Espínola (Provincias Unidas) y Eduardo Vischi (UCR).

PU y el puñado de partidos provinciales de Diputados también estuvieron, pero el recinto nunca estuvo a pleno, cuando históricamente hubo legisladores ubicados en las gradas. El PRO no se hizo sentir: tuvo representantes de ambas cámaras que casi no aplaudieron.