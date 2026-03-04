Jorge Macri eligió a un alfil de Juan Bautista Mahiques para reemplazarlo en la Fiscalía General porteña

Jorge Macri piensa en Javier López Zavaleta como nuevo Fiscal General porteño, tras la designación de Juan Bautista Mahiques como Ministro de Justicia.

El reemplazo de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires abre una transición de alto impacto institucional. Para el puesto, Jorge Macri eligió a Javier Martín López Zavaleta, quien era fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional y director del Instituto Superior de Seguridad Pública.

López Zavaleta fue designado en 2019 número dos del organismo que hasta ente miércoles condujo Mahiques, donde coordina las fiscalías de primera instancia y participa del Consejo General de Política Criminal, ámbito donde se definen prioridades de persecución penal. En paralelo, fue nombrado por resolución 177/2024 como director del ISSP, instituto encargado de formar a la Policía de la Ciudad y a los Bomberos.

Resolucion FG 19-26 - Licencia y reemplazo Fiscal General Ese doble rol lo posiciona como engranaje operativo entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad porteño, hoy bajo la órbita política del alcalde porteño. Por eso, además de la técnica jurídica, también acumula experiencia en la conducción de estructuras y control de caja en áreas sensibles como capacitación, diseño de políticas penales y reorganización de fiscalías.

Su trayectoria está marcada por un conocimiento detallado del Ministerio Público Fiscal al que ingresó en el año 1999. Desde aquel entonces ocupó la totalidad de los escalafones de la carrera judicial hasta lograr acceder al cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el año 2013. Además, desde su designación como Fiscal General Adjunto impulsó la creación y puesta en funcionamiento de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los Equipos Especializados en Violencia de Género (BEVG) y la implementación de la figura del "Auxiliar Fiscal", entre otras políticas.

Núcleo Mercedes y continuidad en la justicia El vínculo político entre el flamante ministro nacional y su posible reemplazo es explícito. López Zavaleta integra el círculo de confianza de Mahiques, con quien compartió recorrido desde el Consejo de la Magistratura nacional hasta el Ministerio Público porteño. Ambos tienen origen en Mercedes, provincia de Buenos Aires, distrito que funciona como matriz de una red de funcionarios con inserción en la justicia bonaerense y en Comodoro Py, que se proyecta hacia la Ciudad.

Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, y Javier Martin López Zavaleta, director del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ISSP), firmaron hoy un Convenio Marco de cooperación e intercambio académico.

Más info: https://t.co/Gjytr0DYuQ pic.twitter.com/uGMB6dLkX9 — UIF Argentina (@UIFArgentina) December 6, 2024 Si su pliego avanza, la señal sería de continuidad más que de ruptura. En un contexto donde el PRO busca preservar territorio institucional frente a la presión de La Libertad Avanza, la Procuración porteña no es una pieza menor: define política criminal, administra presupuesto y articula con Seguridad. La discusión no se agota en un nombre propio. La eventual designación de Javier Martín López Zavaleta mantendría ordenado el tablero interno del Ministerio Público y, al mismo tiempo, podría consolidar un esquema de coordinación directa con el Ejecutivo. La pregunta que queda abierta es si se trata de una transición técnica o de un movimiento estratégico para blindar uno de los instrumentos institucionales más sensibles de la Ciudad.

