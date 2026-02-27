El superviernes de Javier Milei: reforma laboral, licitación y acuerdo comercial

No hubo festejos en la Casa Rosada . En algunos despachos repetían el mantra de Santiago Caputo : "Todo marcha acorde al plan". Sin embargo, en varios televisores seguían los pormenores de la sesión del Senado , tanto dentro del recinto como afuera, con la expectativa de sancionar la reforma laboral para coronar el superviernes de Javier Milei .

La jornada arrancó con el Gobierno jactándose de la alegría que le dejó el Congreso, al final de las sesiones extraordinarias, que Patricia Bullrich no dudó en calificar como las "más exitosas de la historia": que la Argentina se convirtió en el primer país en aprobar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur .

El encargado de inflar los globos fue el canciller Pablo Quirno . Precisamente tuiteó las siglas caputistas TMAP con la bandera argentina junto al comunicado celebratorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. "La Argentina será próspera", posteó en un mensaje que fue compartido por Milei desde la Quinta de Olivos. Durante todo el día, el mandatario se encargó de retuitear las diversas celebraciones de sus funcionarios.

"Es la primera vez en la historia argentina que el Senado de la Nación sesiona tres veces en una misma semana. En 2023, último año de la gestión Fernández-Fernández, la cámara alta sesionó durante esos 365 días apenas ocho veces", posteó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . La estadística se convirtió en un artículo del medio oficialista La Derecha Diario y Milei compartió el link.

En la Casa Rosada socializaron (si se permite el término) las buenas noticias. "Es fruto de la mesa política", destacaron. Con Karina Milei a la cabeza, se sientan Bullrich y Martín Menem , por el Congreso; Lule Menem , Adorni, ambos Caputo (Toto y Santiago), el ministro del Interior, Diego Santilli , y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt , por la Casa Rosada. Este lunes se reunieron para delinear el final de las extraordinarias para permitirle a Milei llegar a la asamblea legislativa del domingo con una sonrisa.

La hidrovía, reencauzada

Poco después de la primera licitación que terminó en un escándalo y salpicada por un crítico informe de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Milei pudo encarrilar la privatización de la hidrovía con la recepción de tres ofertas de empresas dragadoras internacionales, sin la presencia de industriales locales, a quienes viene martirizando desde que bautizó "Don Chatarrín" a Paolo Rocca.

"Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar un inversión estimada de 10 mil millones de dólares en nuestro país para los próximos 25 años", celebró el ministro de Economía en Twitter, al comunicar el resultado de la segunda licitación. "Este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional del comercio exterior argentino y viene a terminar con años de demoras y postergaciones", agregó, utilizando la palabra de moda en el mundo libertario para enfrentar a la industria local: competitividad.

IMPORTANTE!



Hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región.



Se han presentado 3 oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están… — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 27, 2026

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Iñaki Miguel Arreseygor, celebró el paso como "un hito histórico". Milei compartió varios posteos con respecto a este tema.

Las reformas de Javier Milei

A pesar de las cuestiones económicas, en la Casa Rosada estaban más pendientes del andarivel político de la jornada, que pasaba por el Congreso y un recinto que durante 2025 fue totalmente esquivo para el mileísmo. Por eso, la aprobación del nuevo régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, fue utilizada como bandera libertaria en las redes sociales apenas fue votado en el Senado.

Patricia Bullrich, durante el debate del régimen penal juvenil de Javier Milei.

"El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Ahora hay castigo donde antes había impunidad. Fin", tuiteó Adorni, que este viernes acompañó a El Jefe a una recorrida en Santa Fe. "Para las víctimas de menores delincuentes, una pizca de la justicia que nunca van a tener", posteó, por su parte, Bullrich, impulsora de la iniciativa desde que estaba en el Ministerio de Seguridad. "Desde hoy, la edad no será más una excusa para destruir una familia", sumó en otro tuit.

Milei hizo propio el lema "El que las hace las paga" y lo subió a sus redes con la foto de la votación que demuestra que LLA logró controlar el recinto del Senado, esta vez gracias a aislar al peronismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2027498055352701332&partner=&hide_thread=false EL QUE LAS HACE, LAS PAGA.

Fin. pic.twitter.com/h42JIxA7JR — Javier Milei (@JMilei) February 27, 2026 Javier Milei.

La mínima protesta frente al Congreso contra la reforma laboral, de la izquierda y algunos gremios, también fue celebrada en la Casa Rosada. La CGT marchará recién el lunes a Tribunales.

La frutilla del postre, precisamente, es la sanción de la llamada ley de modernización laboral, cuyo debate Milei siguió desde la residencia presidencial mientras la Casa Rosada se vaciaba para encarar un fin de semana que, después del superviernes, tendrá al Presidente como la figura estelar, y en pleno prime time televisivo, el domingo en un Congreso que en las sesiones extraordinarias se pintó de violeta.