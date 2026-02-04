Guillermo Montenegro suena para asumir en Justicia: reunión con Santiago Caputo y un gesto de Menem

En la cúpula del Gobierno no negaron los rumores. De hecho, fuentes oficiales reconocieron que están reteniendo desde hace varias semanas a Cúneo Libarona en su cargo, hasta tanto le encuentren un "reemplazo acorde" para el futuro de la cartera y que pase todos los filtros políticos. "Lo va a decidir el Presidente", fue la respuesta que dejaron trascender en el oficialismo, ante la consulta de Letra P sobre el posible ingreso de Montenegro.

No fue el único encuentro del jefe comunal en uso de licencia de General Pueyrredón con un integrante de la mesa política libertaria. Una semana antes de ver a Caputo, que ambas partes intentaron mantener bajo estricta reserva, Montenegro también se reunió a solas con Martín Menem , en el marco de la visita de dos días del Presidente a Mar del Plata.

Si bien en aquella reunión con el titular de la Cámara de Diputados no se habló sobre posibles cambios en el gabinete libertario, en el ecosistema violeta se tomó como un fuerte respaldo político al dirigente PRO. Es una de las pocas veces que karinistas y caputistas no sólo confirman que hay conversaciones para que Montenegro reemplace a Cúneo Libarona, sino, además, coinciden en ponderar sus vínculos políticos y su relación con Comodoro Py.

Antes de que Montenegro se reuniera con Caputo, estaba en el despacho del asesor el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio ; lo cual alimentó aún más las versiones de un potencial desembarco del legislador PROlibertario en el Ministerio.

El otro acuerdo de Guillermo Montenegro con la Casa Rosada

"Hace un año estamos hablando con él'". "Estamos muy bien con Montenegro". "Su nombre está en la mesa, pero primero hay que ordenar la salida de Mariano". Son algunas de las menciones más relevantes que hacen en los despachos de la sede administrativa de gobierno sobre este tema.

En el entorno del intendente de General Pueyrredón minimizan las versiones que salen de la Casa Rosada. Aún así, ninguna de las tres fuentes de este sector con las que se comunicó Letra P descartó por completo la posibilidad de que Montenegro reemplace a Cúneo Libarona en los próximas semanas.

De hecho, voces relevantes de La Libertad Avanza, tanto de Balcarce 50 como del territorio costero, toman la posible jura de Montenegro como un paso "natural" dentro del acuerdo electoral que amarillos y violetas cerraron en septiembre: el representante del PRO con peluca que hoy ocupa una banca en el Senado provincial se comprometió a allanar el camino hacia la intendencia a Alejandro Carrancio, un diputado que responde a la estructura karinista, a cambio de respaldo interno para llegar al gabinete nacional este año.

La desconfianza de Mauricio Macri, un valor agregado

Con quien sí Montenegro mantiene una relación tensa es con su antiguo jefe político, el expresidente Mauricio Macri. Si bien ambos mantuvieron encuentros políticos en distintas oportunidades, el último de ellos en la previa del acuerdo electoral entre LLA y el PRO, durante una reunión en Mar del Plata, la desconfianza se remontan a la década pasada.

En aquellos años, el por entonces ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires había sido sobreseído en la causa de escuchas ilegales, pero no así Macri. En la cúpula del partido amarillo siempre creyeron que el exjuez utilizó sus contactos con el kirchnerismo y el fuero federal para quedar afuera de la causa judicial, pero no movió sus influencias para salvar a Macri. Más de quince años después, el líder del PRO no lo olvida.

Esta vieja historia siempre fue un obstáculo para las ambiciones de Montenegro, sin embargo, hoy podría ser un valor agregado para su futuro. Es que, si algo une a la hermana del Presidente y el estratega libertario es el rechazo visceral hacia el ingeniero. De hecho, ninguno de los otros ingresos de dirigentes amarillos al gabinete estuvieron auspiciados por Macri.

Es más, todo lo contrario: en la cúpula de la Casa Rosada admiten que la condición explícita que les trasladaron a los dirigentes antes de asumir en sus cargos fue que no tengan vínculos con el exmandatario. "Los únicos que mandan acá son Javier y Karina", explica una fuente de primera línea al tanto de este manual de condiciones.

La asunción de figuras PRO al oficialismo libertario

Si el ascenso del marplatense se confirma en las próximas semanas, el oficialismo tendrá entre sus filas a dos ministros del partido amarillo y a un sinnúmero de otros funcionarios de segundas y terceras líneas. Eso, sin olvidar a otros ministros, secretarios y legisladores que militaron durante años en el PRO y se afiliaron a LLA con la llega de Milei al poder.

Más allá de Montenegro, algo que muchos ya dan por hecho, se puede mencionar a Diego Santilli. El ministro de Interior no sólo es uno de los principales puentes del ecosistema libertario con el viejo mundo amarillo, desde gobernadores hasta dirigentes sin tierra, sino, también, el principal nombre para disputarle la gobernación bonaerense al peronismo en 2027, hoy administrada por Axel Kicillof.

Hay quienes creen que, tarde o temprano, el Colorado deberá dejar el partido en el que está hace más de una década, sobre todo si, efectivamente, quiere ser el próximo candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Es decir, hacer el mismo recorrido que hizo Patricia Bullrich, quien se pasó del macrismo a Las Fuerzas del Cielo un año y medio después de haber asumido en el Ministerio de Seguridad. Fue justo en la previa del cierre de listas porteñas.

La senadora nacional fue, también, una de las principales operadoras para que otros dirigentes se sumen al oficialismo. Entre los nombres reconocidos que pegaron el salto están Diego Valenzuela, futuro director de la Agencia Nacional de Migraciones; Juan Pablo Allan, titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados; y varios legisladores, como Damián Arabia, un bullrichista paladar negro de buen vínculo con el jefe de Estado.