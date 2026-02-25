Karina Milei lanzó una escuela de dirigentes para un eventual gabinete porteño

Karina Milei cree que La Libertad Avanza tiene grandes posibilidades de ganar la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Para hacer realidad ese sueño, la secretaria general de la Presidencia tomó esta semana dos definiciones políticas de largo plazo: el lunes dejó en claro que Manuel Adorni será el candidato que le disputará su histórico bastión al PRO y este miércoles, que Pilar Ramírez será su espada política para formar los cuadros en de eventual gabinete libertario.

Para eso, la secretaria general le ordenó al jefe de Gabinete y la legisladora que lancen una escuela de formación política y de cuadros técnicos. El objetivo es que tanto su candidato a jefe de Gobierno porteño, como su eventual equipo de gestión, estén preparados de antemano para gestionar de manera eficiente un territorio tan amplio como complejo, que reúne a más de tres millones de habitantes y está rodeado por el conglomerado urbano más grande del país.

Adorni, quien hoy se mueve como su hombre de máxima confianza de El Jefe en el Gobierno, será el director ad honorem de esta escuela y Ramírez, que también integra la mesa chica del karinismo, oficiará como su segunda en el cargo y su principal armadora de cara al año electoral. El lugar en el que se darán clases y las formas de inscripción se darán a conocer en los próximos días.

Fuentes de Casa Rosada al tanto del lanzamiento también le dijeron a Letra P que evalúan que integrantes del gabinete de Javier Milei se sumen como docentes, algo similar a lo que ya ocurrió con el congreso partidario que se llevó adelante el año pasado en la provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad, figuras nacionales como Toto Caputo , Federico Sturzenegger y Mario Lugones brindaron clases de economía, desregulación y salud, respectivamente, a distintos referentes locales del oficialismo.

Reunión clave con @KarinaMileiOk para consolidar una estructura profesional en @LLA_CABA . Nuestro modelo de Ciudad exige cuadros bien formados. Se vienen nuevos desafíos y nosotros nos estamos preparando. La Libertad Avanza en CABA pic.twitter.com/A4P9BAwQjA

La diferencia es que ahora pretenden hacerlo con un sentido más académico y pensando en el día uno de la gestión porteña, en el caso que Adorni llegue a ganarle en las urnas a Jorge Macri , el jefe de Gobierno de la Ciudad que ya le avisó a los suyos que intentará conseguir la reelección.

"Queremos que existe un ámbito en el que profesionales o militantes se puedan acercar a La Libertad Avanza de manera orgánica y organizada, y que se formen pensando en el futuro", resumió a Letra P una voz autorizada del oficialismo. Si bien dejó en claro que pasar por la escuela no significa ganarse un lugar en el gabinete, sí hay grandes posibilidades que se tomen en cuenta para ocupar cargos específicos o lugares en las comunas.

Una estrategia que recuerda al modelo PRO

La iniciativa de la cúpula libertaria recuerda a la que ya implementó el PRO al llegar a la Casa Rosada y que en 2022 reflotó para intentar recuperar la provincia que habían perdido a manos de Axel Kicillof y varios distritos como Quilmes, ante Mayra Mendoza o La Plata, frente a Julio Alak. En aquel momento, mientras todavía mantenía el misterio sobre si pelearía nuevamente por la presidencia, Mauricio Macri, se había puesto al frente de la escuela de candidatos en todo el país.

Bajo el lema "de la candidatura a la gestión", el líder amarillo reunió a referentes de todo el país, sin embargo, la propuesta se desvaneció al poco tiempo.

mauricio-macri-inauguro-su-escuela-para-3TPMPGACUBEUXOKFIN5PQEEUNE-2 La escuela de formación de Mauricio Macri, en 2022.

De todos modos, la comparación con el PRO no le agrada a la cúpula de LLA. En el karinismo prefieren inscribir el lanzamiento de la escuela de formación dentro de otras iniciativas que tienen por objetivo bajar línea política, adoctrinar militantes y darle volumen a la denominada batalla cultural, como puede ser los congresos del partido o el tour de la gratitud.

De hecho, el año pasado la mujer más influyente de Balcarce 50 también había autorizado a Sebastián Pareja, su armador en el territorio bonaerense, a armar una escuela de formación con los mismo objetivos. No se descarta que el proyecto llegue a provincias del interior donde LLA tiene chances de ganar.