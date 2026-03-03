NO HAY PLATA

Paritarias bonaerenses: gremios esperan que Axel Kicillof suba la oferta este miércoles y la Provincia pide comprensión

El Frente Gremial Docente se reunió para unificar postura: recomponer el salario 2025 y evitar nuevas pérdidas. El gobierno dice que el 3% fue la mejor propuesta del país.

Letra P | José Maldonado
José Maldonado
Baradel y Godoy en la Legislatura, presenciando el discurso de Axel Kicillof

El gobierno de Axel Kicillof retoma mañana la negociación paritaria con los gremios docentes y estatales después del paro que se sintió con fuerza en las escuelas bonaerenses este lunes, el inicio de clases con mayor conflictividad de toda su gestión. Mientras las conducciones sindicales dicen esperar una oferta superadora, la provincia pide comprensión.

Los gremios que integran el Frente Gremial Docente se reunieron este martes durante toda la tarde para definir la postura que llevarán mañana a la mesa, en una instancia clave para determinar si seguirán las medidas de fuerza en las escuelas bonaerenses o se llegará a un acuerdo que restablezca la paz entre la Gobernación y los gremios.

Las reuniones en La Plata serán este miércoles en dos turnos: primero los docentes desde las 11, y a partir de las 13 las centrales que nuclean a los estatales de la administración central.

Gremios vs Kicillof

La negociación se fue tensando en las últimas semanas por la presión de las bases sobre las conducciones de los gremios más cercanos políticamente al gobernador, como Suteba y ATE. La imagen que resumió esa incomodidad fue la de Roberto Baradel, titular de Suteba, siguiendo el discurso de Kicillof desde los palcos de la Legislatura bonaerense el mismo día en que los docentes de su gremio y los gremios aliados paraban las escuelas.

Tanto docentes como estatales y judiciales rechazaron en febrero una oferta del 3 por ciento que, en términos reales, implicaba una mejora de apenas el 1,5 por ciento respecto de enero, porque incluía un retroactivo de diciembre ya acordado. Lo que trascendió es que la Provincia llevaría mañana una propuesta similar para marzo, a la que sumaría un porcentual adicional para abril.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, adelantó el tono oficial. "Hicimos la mejor oferta paritaria del país y la rechazaron", dijo este lunes en la previa de la apertura de sesiones. El funcionario, mano derecha de Kicillof, reconoció que los salarios perdieron contra la inflación pero pidió a los gremios que "entiendan la situación" financiera de la Provincia.

Paritarias condicionadas

El gobierno de Kicillof muestra los números para explicar por qué no mejora la oferta. La Provincia alega una merma de 15 billones de pesos en recursos directos por el recorte de transferencias del gobierno nacional, que sube a 22 billones si se computa la caída en la coparticipación y la recaudación fiscal propia. "Ese total equivale a medio presupuesto anual de la provincia", precisó Bianco.

Los gremios, en cambio, llegan con una exigencia de sus bases que va más allá de marzo. Reclaman una recomposición que no solo evite nuevas pérdidas sino que contemple la recuperación de lo que se resignó el año pasado. Según estimaciones sindicales, ese recorte osciló entre el 5 y el 6 por ciento.

El tiempo apremia a los dos lados. El viernes 13 comienza la liquidación de los sueldos de marzo, lo que marca el horizonte real de la negociación. Sin acuerdo antes de esa fecha, el conflicto se extiende otro mes y la foto del inicio de clases con paro -la primera en seis años de gestión de Kicillof- podría repetirse en las próximas semanas.

