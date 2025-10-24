Corrientes: Gustavo Valdés confía en recuperar una banca en su last dance como gobernador

En su último juego electoral como gobernador de Corrientes , Gustavo Valdés buscará recuperar la banca que perdió en medio de la pelea con Ricardo Colombi y repetir el triunfo que dejó sin nada a La Libertad Avanza en las provinciales de agosto. El peronismo quiere sostener su representación y evitar que Virginia Gallardo llegue a la cámara baja.

El gobernador dejará el Ejecutivo luego de ocho años de mandato y asumirá como senador provincial. Mientras acompaña la gestión de su hermano y mandatario electo Juan Pablo Valdés , comenzará su proyección con base en la presidencia del radicalismo correntino y el armado nacional de Provincias Unidas .

A ese armado tributarán los diputados que Vamos Corrientes , el sello de Valdés, logre colar en la elección del domingo. En su equipo aseguran que serán dos, recuperando así uno de los escaños que, alineado con Colombi en la interna radical, dejó de responder al gobernador y hasta abandonó el bloque de la UCR en la cámara baja para sumarse al bloque Democracia para Siempre .

Ese diputado es Manuel Aguirre , uno de los tres que dejará su banca en diciembre. Los mandatos de Jorge Romero (Unión por la Patria) y Sofía Brambilla (PRO) tienen la misma fecha de vencimiento.

Diógenes González y Praxedes López encabezan la lista de la pata correntina de Provincias Unidas. Sus figuras son traccionadas por la imagen del gobernador, cuya popularidad quedó confirmada en la elección provincial.

Diógenes Gonzalez Corrientes Diógenes González, el candidato de Vamos Corrientes para la Cámara de Diputados.

Además, el radicalismo correntino también confía en el peso de su estructura partidaria, que empuja votos desde las intendencias y garantiza la territorialidad que expuso su poderío hace un par de meses. Ese conglomerado militante volverá a ser crucial el domingo, en donde, entre otras cosas, hay que garantizar una fiscalización que, en el debut de la Boleta Única de Papel, cobrará una particular importancia.

Con la elección provincial resuelta, en la UCR creen que una parte del electorado que optó por Colombi en las elecciones del 31 de agosto podría volver al valdesismo, aunque la profundidad de las heridas que dejó la pelea también podrían dispersar ese voto.

Hay quienes aseguran que se repartirá en partes iguales entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. En ese desguace justifican las expectativas de Gallardo y del mileísmo. Será difícil saberlo, porque la participación en las urnas no será exactamente la misma, pero se develará el domingo.

Si logra meter dos bancas en la cámara baja, Valdés cerrará un año redondo. Después de batallar durante todo 2024, se quedó con la conducción del Comité Central de la UCR de la provincia, logró que su hermano se convirtiera en gobernador con un triunfo contundente y ahora se prepara para demostrarle a Javier Milei que cometió un error al desechar la posibilidad de una alianza. Lo que sigue será su proyección nacional.

La pelea por el voto opositor a Javier Milei

El viraje discursivo de Valdés también representa un problema para el peronismo, que dejó de tener el monopolio del antimileísmo en la provincia. El enojo del gobernador con el equipo del Presidente reconvirtió la relación y el correntino se convirtió en un opositor furioso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ProvUnidasAR/status/1980334203918250043&partner=&hide_thread=false Necesitamos un país que crea en su propia capacidad para crecer, generar trabajo y desarrollar su riqueza. @gustavovaldesok

Somos #ProvinciasUnidas pic.twitter.com/ULzQzzTjeX — Provincias Unidas (@ProvUnidasAR) October 20, 2025

Se subió al tren de Provincias Unidas y empezó a recorrer los escenarios del país con críticas que le pegan al libertario desde un indudable antikirchnerismo que ya despierta simpatías en esa fracción electoral con la que Milei alimentó su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales de 2023.

El peronismo, que mantiene el armado tras el tropiezo provincial, tiene como primer candidato de su lista a Raúl “Rulo” Haddad, el intendente de San Roque que se puso al hombro una campaña que arrancó marcada por la derrota de agosto, pero que fue creciendo con el pasar de las semanas.

Rulo Hadad en campaña Rulo Hadad, el candidato de Fuerza Patria en una de sus recorridas de campaña.

Confiando en una base electoral que ubican en torno al 20% de los votos, el peronismo insiste en sostener la polarización con Milei y Valdés, entendiendo a ambos como parte del mismo modelo de país. “Que en Vamos Corrientes dejen de mentir, porque son partícipes necesarios del desastre que el Gobierno está haciendo en el país”, lanzó Hadad en el cierre de campaña que tuvo lugar en la capital provincial. Allí, el PJ espera sumar una buena cantidad de votos para alimentar su cosecha general.

La vedette de la elección

Más allá de la discusión política provincial, los ojos nacionales se posaron sobre la campaña correntina a partir de la candidatura de Virginia Gallardo. La actriz y conductora que se sumó a la vida política nacional por expreso pedido de Milei desembarcó en Corrientes, pero recorrió todos los canales nacionales convirtiéndose en tendencia en varias oportunidades.

La última vez fue a comienzos de semana, cuando se develó que en su DNI figura un domicilio de San Cayetano, en donde en realidad hay una obra en construcción, y que tiene un carnet de conducir emitido por la Municipalidad de Riachuelo, aunque todo el mundo sabe que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Como si fuera poco, por lo menos hace diez años que no vota.

Javier Milei y Virginia Gallardo Javier Milei y Virgini Gallardo en una de las recorridas por Corrientes.

A pesar de todo, en La Libertad Avanza apuestan a que sea su carisma el que termine por imponerse y la lleve al Congreso. No es una tarea sencilla. Tiene que levantar una base demasiado baja, ubicada en el 9% que Lisandro Almirón cosechó en las elecciones provinciales.

En el team libertario se corren de esa lectura y creen que la figura de Milei seguirá siendo el motor que traccione toda la maquinaria y, como hace el Presidente, miran los resultados de 2023. Sobre todo los del ballotage, donde Milei le ganó a Sergio Massa con más del 53%. En las generales de aquel año, con candidatos de Valdés en cancha, el elenco violeta se ubicó en tercer lugar en Corrientes, aunque no tan atrás del peronismo, la fuerza más votada de ese turno electoral.