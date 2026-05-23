Despidos en la era de la inteligencia artificial: Meta echa a 8000 empleados y acelera la automatización

Despidos en la era de la inteligencia artificial: Meta echa a 8000 empleados y acelera la automatización

Meta inició una nueva ola de despidos que alcanzó a 8000 trabajadores mientras profundiza su estrategia de inteligencia artificial y automatización. La empresa de Mark Zuckerberg justificó el ajuste por el aumento de costos tecnológicos y avanza con una reestructuración global que incluye traslados internos y recortes en áreas técnicas.

Poco antes de la nueva tanda de recortes, la compañía había transferido a más de 1000 ingenieros a la división Applied AI , dedicada al etiquetado de datos y entrenamiento de modelos. Según medios especializados, primero fueron reasignaciones voluntarias, pero luego la empresa avanzó con cambios obligatorios para acelerar el desarrollo de herramientas automatizadas.

La compañía dueña de Facebook , Instagram y WhatsApp ya había anunciado que iba a recortar cerca del 10% de su plantilla global . La decisión volvió a instalar el debate sobre el impacto de la automatización en el empleo tecnológico y el alcance de los nuevos sistemas de IA en las grandes empresas de Silicon Valley. La razón no es la pérdida de dinero. De hecho, la empresa tuvo ganancias récord los primeros tres meses de 2026.

En declaraciones a The Wall Street Journal, el director de tecnología de Meta, Andrew Bosworth , aseguró que “la visión que estamos construyendo es aquella en la que nuestros agentes realizan la mayor parte del trabajo”.

Despidos en la era de la inteligencia artificial: Meta echa a 8000 empleados y acelera la automatización

La historia de Meta es una de las más distópicas y escabrosas de la historia, valga la redundancia. Hace un mes que sus empleados estaban siendo parte de un programa destinado a registrar tareas cotidianas frente a computadoras para enseñarles cómo trabajaban. Es decir, para entrenar a sus clones.

El sistema, llamado Model Capability Initiative, registra clics, pulsaciones de teclas y capturas periódicas de pantalla para alimentar modelos de IA orientados a imitar comportamientos humanos en entornos digitales.

Meta y el temor por la automatización laboral

La implementación de esos programas generó preocupación dentro de la compañía. Durante los últimos días circularon en redes sociales imágenes de oficinas de Meta con carteles que reclamaban frenar el entrenamiento de nuevos sistemas automatizados. Más de 1000 empleados respaldaron la iniciativa.

Como se acercaban los despidos, esta semana la empresa les pidió a todos, en cada ciudad donde tiene presencia, que trabajaran de forma remota mientras avanzaba el envío escalonado de correos electrónicos de despido según cada huso horario. Los primeros mensajes llegaron durante la madrugada en Singapur y luego se replicaron en Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países, en un plan que cubre las más de 70 ciudades donde Meta tiene oficinas en el mundo.

La incertidumbre alcanzó tal nivel que un empleado creó, con IA, una radio generada con herramientas llamada “520 FM”, según informó The New York Times, en referencia a la fecha de los despidos. La transmisión parodiaba el tono institucional del área de Recursos Humanos con canciones y mensajes vinculados a los recortes laborales.

La automatización de Google

Las repercusiones en redes sociales coincidieron con los anuncios realizados por Google durante su conferencia anual para desarrolladores. La empresa presentó nuevos agentes automatizados destinados a complementar tareas humanas y profundizó la competencia con Meta dentro del negocio de la inteligencia artificial.

Al respecto de los despidos, Demis Hassabis, el ceo de Google DeepMind, declaró en una entrevista a WIRED que las empresas deberían usar las ganancias de productividad de la IA para hacer más, no para despedir a la gente.

Como dijo el senador Berni Sanders en un tuit: "Si Mark Zuckerberg está dispuesto a despedir al 10% de sus propios empleados, ¿Qué crees que hará su IA con el trabajador estadounidense promedio?"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenSanders/status/2057168552122012116&partner=&hide_thread=false Today, Meta is firing thousands of workers to replace them with AI.



If Mark Zuckerberg is willing to lay off 10% of his own employees, what do you think his AI will do to the average American worker? — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) May 20, 2026

En Argentina no se registraran oleadas masivas de despidos asociadas públicamente a la automatización, aunque distintas fuentes del sector tecnológico van dando pistas sobre desvinculaciones realizadas bajo acuerdos de confidencialidad que impiden saber a ciencia cierta el alcance de los recortes.

Despidos tecnológicos e impacto en Argentina

La Asociación Gremial de Computación (AGC) señaló a Letra P que muchas empresas utilizaron la narrativa de la automatización como argumento para justificar reducciones de personal. Según estimaciones del gremio, durante 2026 fueron despedidos 874 personas trabajadoras por día en el sector tecnológico, un 30% más que durante 2025.

El primero en despedir a causa de la IA en Argentina fue Mercado Libre, que en febrero desvinculó a 119 empleados en la región, incluidos 32 trabajadores en Argentina. Según denuncias gremiales y testimonios de los propios afectados, parte del personal había participado previamente en el entrenamiento de herramientas automatizadas utilizadas luego por la compañía.

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En simultáneo, Santander Tecnología y PwC Argentina ejecutaron recortes que afectaron a unos 400 empleados. Voceros de AGC señalaron que las compañías combinaron procesos de automatización con traslado de tareas hacia países de menor costo operativo, como Brasil y Filipinas.

Los despidos más recientes vinculados al avance de sistemas automatizados también alcanzaron a empresas como Cisco, Microsoft, Block y Coinbase. En abril, Oracle anunció el mayor recorte de personal de su historia, una decisión que afectó al 18% de su plantilla global.

En enero, Amazon informó que avanzaría con la eliminación de unos 16.000 puestos corporativos, meses después de haber despedido a otros 14.000 empleados. La semana pasada, Meta también comenzó una nueva ronda de recortes tras varios años de ajustes que derivaron en la eliminación de miles de puestos de trabajo en el mundo.