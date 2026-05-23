Axel Kicillof vs. CFK: bajen las armas

Un enorme grupo de intendentes que se encuentran fuera de los extremos de los espacios que lideran Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof reclama que se vuelva a construir un puente de diálogo entre la expresidenta y el gobernador, para comenzar a darle un rumbo al peronismo de cara a las elecciones de 2027.

La novedad es que no sólo se trata de jefes comunales que se describen prescindentes de la interna, sino también de algunos que juegan deliberadamente para uno de los bandos, aunque no forman parte de los sectores más duros que están en disputa permanente.

El pedido y algunas gestiones iniciales se dan en un momento de tensión extrema entre las partes , después de los últimos reclamos del kirchnerismo al gobernador para que sea más contundente a la hora de pedir por la libertad de CFK. Los puentes entre esos sectores están totalmente rotos y el diálogo, cortado.

Este medio habló con un amplio abanico de dirigentes territoriales, muchos de ellos intendentes. Todos coinciden en la necesidad de que haya un canal de diálogo entre las partes para encauzar la discusión.

“Trato de ser un puente entre las partes, pero es muy difícil”, confiesa a Letra P un jefe comunal de la Tercera sección electoral. Considera que, aunque cada uno siga con su propio camino, es “necesario” buscar “puntos en común”, “hablar” y comenzar a delinear una estrategia electoral, pero también accionar de forma “más seria” y conjunta para “mejorar la situación de Cristina”.

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“Autoflagelarnos no sirve de nada, tiene que haber más mesas de diálogo”, se queja alguien que gobierna un distrito del conurbano norte, que está más cerca de CFK que de Kicillof. Reclama “estrategias de fondo y coordinadas”. “Confío en que se ordene, porque, de lo contrario, vamos a hundirnos nosotros mismos y al peronismo”, alerta.

Estos dirigentes no acuerdan con las críticas abiertas del kirchnerismo y La Cámpora al gobernador. Creen que “limarlo” perjudica al conjunto. Reparten culpas: en parte coinciden con que Kicillof “se cierra” en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación que creó para impulsar su candidatura presidencial y de la que forman parte más de una treintena de jefes comunales.

Un intendente alineado con el gobernador también apuesta al diálogo. “Cuando a los muchachos se les acabe la pirotecnia, se hablará. No se puede hacer de otra manera”, afirma en referencia a las últimas acciones de La Cámpora, como el reclamo a Kicillof en el marco del lanzamiento de los cursos de formación del PJ bonaerense. “No hay diálogo, pero estamos trabajando en tender puentes”, agrega.

Diálogo cero

La conversación entre los dirigentes con posturas más duras de uno y otro sector está totalmente cortada. La última vez que Kicillof habló con CFK fue en octubre de 2025, cuando la visitó en el departamento de San José 1111, donde cumple su condena. Después de las tensas negociaciones por el cierre de listas bonaerenses, en julio del año pasado, tampoco hubo diálogo entre el gobernador y Máximo Kirchner.

Los delegados más cercanos de unos y otros tampoco están en diálogo con sus contrapartes, más allá de peleas particulares como la de las comisiones en la Legislatura bonaerense.

Algunas declaraciones separan aun más las aguas. Oscar Parrilli dijo en el Congreso del PJ que cualquier candidato a presidente será “trucho” con CFK presa. Sergio Berni dijo que si Kicillof no acepta la conducción de Cristina buscarán otro candidato. Teresa García abonó la posibilidad de buscar un candidato al estilo Héctor Cámpora. Cerca de la diputada dicen que está arrepentida de haber hecho el comentario.

Embed - La Franela - Hacer un puente (versión YouTube) 1080 HD

El incidente con la bandera de “CFK Libre” en el Teatro Coliseo Podestá, donde un militante interrumpió al gobernador durante su discurso para pedir por la expresidenta, no generó ningún cruce de llamados para bajar la espuma.

En las últimas horas, Andrés Larroque dijo que “la conducción gubernamental no puede estar disociada de la conducción política”. Un funcionario bonaerense afirmó a este medio que los ataques camporistas son “el síntoma de una organización en disolución”. Más fuego.

Caminos paralelos

Mientras los dirigentes del centro intentan tender puentes, cada sector va a seguir avanzando con su propia estrategia y agenda políticas. En los últimos días se multiplicaron las acciones en la puerta de San José 1111. Son parte de una serie de actividades que el kirchnerismo impulsa en la previa del primer aniversario de la detención de la expresidenta.

Hasta el barrio de Constitución llegaron, primero, militantes de Lomas de Zamora, con el intendente Federico Otermín y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, a la cabeza. Luego se movilizó la militancia de Avellaneda organizada por el senador camporista Emmanuel Santalla. Este sábado estará la de Lanús, junto al intendente Julián Álvarez, y seguirán hasta el 20 de junio, día en que harán un banderazo en Parque Lezama.

Otermin y Vilas en San Jose 1111

Por su parte, Kicillof seguirá avanzando en su propio armado, combinando la gestión con su agenda político-electoral. El próximo 28 de mayo lanzará el MDF Salud en La Plata y el 6 de junio, el MDF Juventudes en San Martín. También tiene previsto el lanzamiento de la campaña de afiliaciones al PJ bonaerense.

Las PASO, la herramienta para la unidad

En todos los campamentos coinciden en que es necesario que haya Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Creen que es la única manera de que el peronismo llegue más o menos unido a la contienda electoral. La discusión de las estrategias para lograrlo es también algo que reclaman los intendentes que se ubican por fuera de la interna.

“Sirven para ordenar y ensanchar”, dice a Letra P un intendente del conurbano y reclama “una estrategia fuerte y conjunta” de todo el peronismo para evitar que La Libertad Avanza elimine o modifique a su antojo las PASO. Como contó Mauricio Cantando en Letra P, Karina Milei aceptó que no tiene los votos en el Congreso para eliminar las primarias y negocia con aliados un sistema alternativo.

Axel Kicillof PJ bonaerense

Desdoblamiento y reelecciones

Junto con las PASO, otros dos temas electorales están en el centro de las conversaciones. Uno es el posible desdoblamiento electoral, al que abona la gran mayoría de intendentes, especialmente los nucleados en el MDF. El otro es el tope a las reelecciones indefinidas de los intendentes; muchos quieren voltear esa ley para poder volver a competir por el cargo.

Kicillof no descarta separar los comicios provinciales de los nacionales. Tiene potestad para hacerlo, pero en ese caso tiene otro problema, puesto que, si las PASO nacionales estuvieran vigentes, debería cambiar la ley que rige las primarias bonaerenses para correrlas en el calendario, porque por ley están atadas a las nacionales.

Un cambio en la normativa de las primarias bonaerenses sólo es posible vía la Legislatura, donde La Cámpora tiene votos decisivos. ¿Estará de acuerdo el kirchnerismo con el desdoblamiento electoral o sostendrá su posición de 2025?

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A eso se suma la discusión por el tope a las reelecciones indefinidas. Muchos de los dirigentes consultados coinciden en que sin reelección de los intendentes los comicios puede complicarse en Buenos Aires, pero hasta el momento no hay ámbitos de negociación del peronismo en su conjunto para avanzar con alguna estrategia.

“Creo que tenemos que seguir buscando la forma de tener las reelecciones. Así, traccionaríamos más votos. Pero no creo que lo logremos, menos en este contexto de pelea interna”, se resigna un intendente.