EN EL BALDÍO

Corrientes: Virginia Gallardo no vota desde 2015 en comicios nacionales y estalló la polémica por su domicilio

Reside en la Ciudad de Buenos Aires. Su DNI dice que vive en San Cayetano, aunque el intendente asegura que en el lugar hay una obra en construcción.

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
Javier Milei y Virginia Gallardo, candidata a diputada en Corrientes.

La discusión sobre el lugar de residencia y votación de Virginia Gallardo escaló en la discusión pública de Corrientes a días de las elecciones legislativas que en la provincia del Norte Grande definirán los nombres para tres bancas en la Cámara de Diputados.

La candidata de La Libertad Avanza en Corrientes votará el domingo en la Escuela 553 de San Cayetano, que lleva ese mismo nombre, en la que ya lo hizo en las elecciones provinciales del 31 de agosto. Según advierten, el lugar que figura como su domicilio en el padrón es un baldío y hace diez años que no vota en comicios nacionales.

En una entrevista con la correntina Radio Nordcontinental, Martin Jetter, el intendente de Riachuelo, el municipio que incluye a San Cayetano, confirmó que el domicilio figura en el DNI, aunque advirtió que “la dirección existe, no está a nombre de ella” y es “una construcción”.

Las faltas de la candidata de La Libertad Avanza

En esa misma entrevista, el intendente asegura que aunque todo el mundo sabe que desde hace mucho tiempo Gallardo vive en la Ciudad de Buenos Aires, la candidata libertaria tiene un carnet de conductor emitido por su municipio.

“La Justicia debería actuar de oficio o alguien hacer una denuncia, como en el caso de Amado Boudou”, dijo al comparar la situación con la del expresidente en cuyo DNI figuraba una dirección de San Bernardo en la que había un terreno baldío. “Cuando alguien viene a sacar el carnet, el operador carga los datos en el sistema y queda habilitado para hacerlo por los datos del DNI”, explica.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@radionordcontinental)

Gallardo nació en Corrientes y esa es su principal carta de la campaña con la que busca convertirse en diputada y sumar voluntades para el bloque de Javier Milei, que fue quien la invitó a sumarse a su espacio y a la actividad política.

Hasta entonces, el tema no parecía estar entre sus preocupaciones principales. Según los datos de Registro de Infractores del Deber de Votar, Gallardo no votó en ninguna de las últimas 12 instancias electorales nacionales. Es decir, desde las primarias de 2015.

El juego en Corrientes

El domingo, Corrientes pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados, que hasta diciembre ocuparán Jorge Romero (Unión por la Patria), Sofía Brambilla (PRO) y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre).

Envalentonado luego del triunfo en las elecciones provinciales, en el equipo de Valdés creen que lograrán quedarse con dos bancas. La lista de Vamos Corrientes, que tributará a Provincias Unidas, está encabezada por Diógenes González y Praxedes López.

Si los augurios del oficialismo provincial se concretan, la disputa principal será por la tercera banca. Allí, Gallardo peleará el voto a voto con el peronista de Fuerza Patria Raúl “Rulo” Hadad.

