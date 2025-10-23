Martín Llaryora y Juan Schiaretti apuestan a un gol del federalismo en el área que más le duele a Javier Milei

Martín Llaryora caminó hacia el atril revoleando la bandera de Córdoba . Lo miraba con una sonrisa ancha el candidato de Provincias Unidas , Juan Schiaretti , que minutos antes había criticado la crueldad de Javier Milei . El gobernador usó varias metáforas para explicar que, esta vez, están cerca de ganarle a una fuerza nacional.

Las elecciones de medio término son complejas para el cordobesismo. Eso se sabe. La decisión de machear con gobernadores de perfiles similares y la cadena de desaciertos de todo tipo del gobierno libertario conjugaron un tablero diferente. Mucho tiene que ver también la recesión y el impacto del ajuste en la economía familiar con tarjetazos para financiar la comida, por ejemplo. “Estamos en el área, hay que meter el gol”, vociferó Llaryora.

Schiaretti estuvo más medido, pero habló de la posibilidad de un triunfo. Llaryora aseguró que este domingo “no habrá dos sin tres”. Recordó la victoria provincial en 2023, que no pudo festejar por el virtual empate técnico con Luis Juez , y la de Daniel Passerini en la capital meses después. Cada uno con su estilo, reflejaron lo que se viene sospechando hace días: que la elección puede ser para cualquiera.

Quedo claro que para el cordobesismo es clave que Schiaretti entre al Congreso , pero con un triunfo. La robustez del proyecto de Provincias Unidas depende de que la tropa federal -en su mayoría- le propine el empujón electoral a Milei con el objetivo de empezar a imponer los términos de cualquier discusión que se venga.

Sin embargo, no es tarea sencilla. La elección se nacionalizó y la mayoría del electorado votará con ese chip que, pese a los esfuerzos, nunca favoreció al cordobesismo. Esta vez se habló de gestión, pero de un proyecto que pretende ser el ancla de la gobernabilidad de los dos años que siguen. Es por eso que los oradores despejaron fantasmas y exigieron el copyright de varios contrapuntos de la campaña.

A “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede” se respondió con el “nosotros fuimos los primeros que sacamos al kichnerismo de la provincia”; al “Gonzalo Roca es Javier Milei” le siguió el “Juan es Córdoba”, al ajuste nacional se contrapusieron ejemplos de gestión con superávit, pero con visión social. Esta vez, el foco fue Milei.

Martín Llaryora, el director técnico

El porteñocentrismo tuvo su capítulo medular. Fue Llaryora quien protestó que los últimos tres presidentes hayan surgido de la capital del país. Insistió con ese 2027 presidencial, que también agita su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Llaryora y Schiaretti apelaron a todos los recursos: emocionales, pragmáticos, de sentido común, tácticos. Efectivamente creen que están cerca del triunfo.

Si eso ocurre, el cordobesismo quedará atrás. Así lo reconocen altas fuentes del espacio que entienden que Provincias Unidas es un experimento necesario para dar garantías institucionales a un país imprevisible, para plantear un proyecto que atienda a las economías regionales. No lo dirán públicamente, pero hay temor a la conflictividad social como última expresión de la desesperanza.

“Somos los que vamos a dar vuelta la taba de la historia”, gritó Llaryora. “No se gobierna bien si se va a pedir un salvataje”, aleccionó Schiaretti.

El mensaje a Javier Milei

Provincias Unidas medirá su performance electoral con base a las bancas ganadas. Realmente creen en la necesidad de generar una masa crítica en el Congreso. Con todo, para que la historia no se repita, como ocurrió con todo intento de liga federal que se fue desarmando de a uno, necesitan expectativa de poder.

Toto Caputo los chicaneó en el patio de la casa esta semana. “Algunos quieren una ruta, otros que no les compitamos en su provincia”, dijo en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Probablemente los pinta un poco.

Sin embargos, lo que trataron de exponer los gobernadores en los actos de cierre de Provincias Unidas, y el de Llaryora y Schiaretti no fue la excepción, es que esta articulación de jefes provinciales quiere un poco más que eso. El gol es clave para que Córdoba agite esa bandera local en un turno electoral nacional.