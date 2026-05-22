El Gobierno quiere debatir el nuevo paquete de Federico Sturzenegger durante el mundial de fútbol

El Gobierno celebró las victorias en Diputados, donde aprobó la Ley de Hojarasca y Zonas Frías y postergó la interpelación a Manuel Adorni . Con ese respaldo, Martín Menem resolvió debatir durante el Mundial de Fútbol el nuevo paquete de desregulación de Federico Sturzenegger , que incluye medidas sensibles y podría generar reclamos.

En el Senado, en cambio, la agenda del oficialismo se complicó. Patricia Bullrich no logró cerrar acuerdos por los pliegos judiciales y no habrá sesión el jueves 28 de mayo. La próxima reunión sería el 4 de junio.

La principal cita deportiva comienza el 11 de junio y se extenderá hasta el receso invernal. A diferencia de los últimos dos, los partidos serán por la tarde y la noche, lo que desviará la atención de la población y la agenda política quedará relegada de los medios. Esta situación permitirá diluir las quejas que traerán los proyectos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Como explicó Letra P , Sturzenegger prepara iniciativas polémicas, como la venta libre de medicamentos, la desregulación de la actividad inmobiliaria, la autorización para la navegación de tripulaciones extranjeras en ríos interiores.

Este viernes, Adorni anunció que empezarán por otros cuatro proyectos: una ley de Ludopatía, el "Super RIGI" (que ya fue presentado por Javier Milei), una regulación al Lobby y la eliminación de la ley de etiquetado frontal.

En el oficialismo reconocen que el resto de las iniciativas no serán fáciles de debatir, porque habrá quejas de los colegios de martilleros y las cámaras farmacéuticas provinciales. Este viernes ya hubo llamados de legisladores aliados a referentes oficialistas para consultar sobre las facilidades que Sturzenegger quiere darles a los buques que ingresan desde el exterior.

La rosca de Sturzenegger

Los paquetes desreguladores de Javier Milei llevan su tiempo de tratamiento en el Congreso: la ley Hojarasca estuvo dos años a la espera de ser debatida y finalmente se aprobó el pasado miércoles. La dilación se debió sobre todo a las dificultades de Sturzenegger para hacer lobby legislativo.

Esta tarea mejoró cuando el diálogo con la oposición quedó a cargo del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. En el Ministerio quieren dar debates públicos sobre el precio de los medicamentos y el costo de pagar comisiones para comprar propiedades, que en algunos casos alcanza el siete por ciento, a partir de leyes provinciales.

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En el caso de Etiquetado Frontal, la discusión excede al Gobierno: las empresas de alimentos exigen la derogación de la ley y se lo harán saber a todos los bloques. Es por eso que Sturzenegger planea tratar este tema en un proyecto aparte, confiado en que el cabildeo por el Parlamento quede a cargo del sector privado.

Menem le informó la agenda al resto de los jefes de bloque, en la reunión previa a la sesión. En la oposición no hay expectativa de arruinarla, porque sus referentes no tienen en sus planes aún llamar a otra sesión para debatir proyectos que proponen interpelar a Adorni, para que explique el incremento de su patrimonio.

Bullrich demora una sesión

Los focos están puestos en el Senado, donde Patricia Bullrich tiene una ardua agenda por delante y no está consiguiendo acuerdos para avanzar. Por caso, no podrá realizarse la sesión del jueves 28 de mayo y, en el mejor de los casos, el recinto abriría el 4 de junio. En el oficialismo aseguran que la demora se debe a viajes de legisladores, aunque la pelea por los pliegos judiciales habría obligado a demorar los debates.

Hay dos temas dictaminados y listos para aprobarse: el proyecto de inviolabilidad de propiedad privada y el acuerdo con los holdouts. La jefa de La Libertad Avanza tiene expectativa en llevar al recinto varios pliegos judiciales, pero las negociaciones están empantanadas. Juan Bautista Mahiques tuvo que postergar dos candidatos por denuncias de vinculaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (Alejandro Catania y Juan Galván Greenway); mientras que Bullrich no quiere votar a otro (Juan Manuel Mejuto) por supuestos vínculos con el kirchnerismo.

El ministro de Justicia debe acordar con la exministra una hoja de ruta. En los próximos días enviará nuevos pliegos, que tendrán ingreso formal en la sesión del 4. Antes, podrán considerarse en las comisiones de Diputados los dos proyectos aprobados el miércoles en Diputados, que no deberían tener problemas en convertirse en ley. La reforma política aún no tiene consenso para avanzar. Bullrich no logra que Karina Milei acepte alternativas a la eliminación de las PASO

Gobernadores, en la mira

Los gobernadores fueron los grandes aliados del Gobierno durante la última semana: como explicó Letra P, acordaron con Diego Santilli apoyar las medidas, a cambio de promesas de recomposición de tarifas eléctricas y otras deudas. Si repiten esta conducta en el Senado, La Libertad Avanza celebrará la sanción en las próximas semanas.

En la Cámara alta los mandatarios están a la expectativa de las audiencias con los candidatos a jueces de sus provincias. Estos pliegos fueron la condición que tuvieron para debatir los restantes, que aún no llegaron al recinto. Bullrich quiere que se trate pronto.