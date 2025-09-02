Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Guillermo Francos desafía a Martín Llaryora y busca arrebatarle 100 intendentes para apuntalar a LLA

El jefe de Gabinete de Javier Milei ofreció ventanillas para la gestión. Foto de unidad para la tropa violeta y foco en las propuestas rumbo a octubre.

Por Luis Zegarra
Guillermo Francos prometió apoyo del gobierno nacional al municipalismo cordobés

Guillermo Francos no sólo vino a representar al gobierno de Javier Milei, en un momento crítico, en el 17° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba. Reactivo a los temores de la tropa leal, trajo consigo respuestas para dos necesidades de creciente importancia a 50 días para las elecciones legislativas de octubre.

Por otra parte, tirar un anzuelo para un centenar de autoridades municipales necesitadas de fondos y respuestas, a las que hasta aquí sólo el gobierno provincial de Martín Llaryora les ha ofrecido una sólida vía de gestión.

En un escenario electoral para el que muchos prevén final cerrado, la puja por la territorialidad puede resultar decisiva. En una ecuación simplificada, cada intendente vale tanto por el uso de la casaca propia como por la ruptura de la cadena de seducciones que cada fuerza ostenta.

El mensaje de Guillermo Francos

Francos llegó al encuentro con los dirigentes, que se realizó en una carpa montada en el mismo Centro de Convenciones, tras mantener un duro cruce con el gobernador Llaryora por el destino de la recaudación impositiva y la importancia de las obras de infraestructura.

El cálido recibimiento de la tropa propia contrastó también con la frialdad dispensada por varios popes del Círculo Rojo cordobés.

El jefe de Gabinete se ubicó junto Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, quien hasta aquí había oficiado como interlocutor en encuentros realizados durante el primer año de gestión libertaria y cuya discontinuación fue reclamada sucesivamente desde el interior provincial.

Ante 100 jefes comunales de distinta extracción, principalmente radicales con peluca, PRO y vecinalistas, Francos ofreció reactivar aquellos frizados caminos que deber guiar hacia la cooperación entre Nación y municipios.

Entre otras temáticas, los funcionarios nacionales prometieron agilizar trámites y expedientes pendientes, previa identificación de proyectos prioritarios, y “la implementación de soluciones concretas para las problemáticas que afectan a cada localidad”.

Guillermo Francos busca apuntalar la base de La Libertad Avanza en C&oacute;rdoba

Guillermo Francos busca apuntalar la base de La Libertad Avanza en Córdoba

En simultáneo, junto a Daniel Tillard, presidente del Banco Nación articuló la propuesta más esperada por mandatarios asfixiados por necesidades económicas.

“Se analizaron mecanismos de acceso a créditos otorgados por organismos multilaterales como el BID, que debido al alto nivel inflacionario y a la complejidad económica argentina no estaban disponibles para el país. abriendo nuevas posibilidades de financiamiento de obras en los municipios”, explica la comunicación oficial del encuentro.

La misma vocería destaca que los intendentes convocados reconocieron “la relevancia” del espacio de trabajo abierto este martes.

La banca a Gabriel Bornoroni

Francos también se rodeó de las principales figuras libertarias de Córdoba. Desde el diputado Grabriel Bornoroni hasta tres de los cuatro principales postulantes a bancas en las elecciones de octubre: Gonzalo Roca, número uno de la lista, Marcos Patiño Brizuela y Laura Rodríguez Machado, números tres y cuarto de la nómina.

Gabriel Francos con intedentes de Córdoba

Las fotos de rigor, que incluyeron abrazos durante el coloquio propiamente dicho, expresaron también el apoyo llegado desde Buenos Aires. Hasta aquí la campaña libertaria cordobesa ha mostrado un ritmo menor al augurado hace pocos meses, cuando las expectativas electorales apuntaban a un triunfo arrasador.

El trabajo de Martín Llaryora

La presencia de los dirigentes nacionales también marca una barrera conceptual. La incipiente dinámica de campaña ha mostrado al cordobesismo usando todos los recursos proselitista con que cuenta tras 26 años en el poder, desde mensajes en actos de las entidades de la sociedad civil hasta la invitación abierta a abandonar identidades partidarias previas en pos de una propuesta integral y federal.

Las autoridades municipales son un engranaje clave para el proyecto de Partido Cordobés de Llaryora. Hacia ellos y ellas apuntó acciones clave tan pronto asumió su mandato, consciente de las limitaciones a que obligaría el apretado resultado de las elecciones del 2023. Ellos y ellas deberán jugar, ahora, para la lista que encabeza Juan Schiaretti.

La oferta incluye apoyo económico y contrastes: el gobernador de Córdoba no vacila en recordar, a dirigentes políticos, empresarios y trabajadores en general, los sucesivos ajustes practicados por el gobierno nacional.

Son esos mismos recortes los que los libertarios achacan a las provincias. Según interpretan, las cajas municipales están apretadas por las exigencias de los gobernadores, no por efecto de la motosierra que sus propios pueblos votaron.

Elecciones | 26 de octubre

Elecciones | 26 de octubre

Elecciones | 26 de octubre

