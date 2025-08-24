en vivo CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Karina Milei reapareció tras los audios de las coimas: "Estamos acá para que no nos roben más"

Los mensajes de exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad desataron el escándalo que salpica a Karina Milei. Las repercusiones políticas y judiciales.

EN VIVO

La aparición de unos audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que aseguraba que funcionarios de alto rango cobraban coimas por la compra de medicamentos hizo estallar una verdadera bomba dentro del gobierno de Javier Milei salpicando a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y a otros de sus asesores más cercanos.

Ricardo López Murphy sobre las supuestas coimas en la ANDIS: "El país necesita un esfuerzo inmenso de lucha contra la corrupción"

El diputado Ricardo López Murphy se expresó respecto al escándalo de los audios sobre supuestas coimas en la ANDIS que involucran a Karina Milei y funcionarios de la primera línea del Gobierno de Javier Milei.

Ricardo López Murphy

"El país necesita un esfuerzo inmenso de lucha contra la corrupción", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. Y agrego: “He sugerido que la orden que dé el presidente sea entregar las contraseñas de celulares y computadoras inmediatamente. El que no entrega, presumimos. Eso aceleraría enormemente la acción de los fiscales”, señaló.

Piden interpelar a Karina Milei por la magnitud del escándalo en la ANDIS: "Es una caja de 10 millones de dólares"

El diputado del PTS-FITU, Christian Castillo, consideró necesario que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, asistan al Congreso para dar detalles del escándalo que envuelve al Gobierno de Javier Milei tras las denuncias por supuestas coimas en la ANDIS.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el legislador señaló que pidieron interpelar a ambos funcionarios y dio detallos de la magnitud del caso: “Se calculan 10 millones de dólares que recaudaban, o sea, es una caja enorme, y efectivamente se logra comprobar lo que estaba en los audios donde hablaba (Diego) Spagnuolo, alguien que iba frecuentemente a Olivos y que el gobierno colocó para hacer recortes”.

Karina Milei reapareció tras los audios de las coimas: "Estamos acá para que no nos roben más"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó de un acto de campaña tras los audios del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo que la vinculan a supuestos pedidos de coimas para la compra de medicamentos. El Jefe estuvo en La Matanza, compartiendo un acto junto al primer candidato por Buenos Aires, José Luis Espert, y aspirantes a la Legislatura bonaerense y el Concejo Deliberante local.

Al tomar la palabra, la hermana de Javier Milei agradeció a la militancia y aseguró que está dispuesta a dar la batalla cultural "para que no nos roben más", y agregó que "somos los que no queremos al kirchnerismo nunca más". Además de Espert, Karina Milei compartió el acto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y los canbdidatos Diego Santilli, Sebastián Pareja, Maximiliano Bondarenko, Leila Gianni y Luis Ontiveros.

El enigmático mensaje de Manuel Adorni en medio del escándalo de la denuncia por coimas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales, luego de conocerse las denuncias por coimas en la ANDIS, que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad", afirmó el funcionario en su cuenta de X.

Todo se da en el marco del silencio total al que se llamó el Gobierno de Javier Milei respecto al tema, incluída la tropa digital libertaria, siempre afecta a abordar cada tema de la agenda política Argentina en defensa del jefe de Estado. Adorni es el único funcionario que, sin mencionarlo, hizo alusión al tema luego de cuatro días de conocerse los audios del escándalo.

