Live Blog Post

Karina Milei reapareció tras los audios de las coimas: "Estamos acá para que no nos roben más"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó de un acto de campaña tras los audios del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo que la vinculan a supuestos pedidos de coimas para la compra de medicamentos. El Jefe estuvo en La Matanza, compartiendo un acto junto al primer candidato por Buenos Aires, José Luis Espert, y aspirantes a la Legislatura bonaerense y el Concejo Deliberante local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArrepentidosLLA/status/1959461887873085513&partner=&hide_thread=false "Estamos todos acá para que NO NOS ROBEN MÁS" tira hoy la coimera del 3%LA QUE ESTÁ ROBANDO SOS VOS Y TODAVÍA NO DIJISTE NI MU pic.twitter.com/naZ8clOuDP — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 24, 2025

Al tomar la palabra, la hermana de Javier Milei agradeció a la militancia y aseguró que está dispuesta a dar la batalla cultural "para que no nos roben más", y agregó que "somos los que no queremos al kirchnerismo nunca más". Además de Espert, Karina Milei compartió el acto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y los canbdidatos Diego Santilli, Sebastián Pareja, Maximiliano Bondarenko, Leila Gianni y Luis Ontiveros.