Karina Milei reapareció tras los audios de las coimas: "Estamos acá para que no nos roben más"

La aparición de unos audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que aseguraba que funcionarios de alto rango cobraban coimas por la compra de medicamentos hizo estallar una verdadera bomba dentro del gobierno de Javier Milei salpicando a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y a otros de sus asesores más cercanos.
Ricardo López Murphy sobre las supuestas coimas en la ANDIS: "El país necesita un esfuerzo inmenso de lucha contra la corrupción"
El diputado Ricardo López Murphy se expresó respecto al escándalo de los audios sobre supuestas coimas en la ANDIS que involucran a Karina Milei y funcionarios de la primera línea del Gobierno de Javier Milei.
"El país necesita un esfuerzo inmenso de lucha contra la corrupción", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. Y agrego: “He sugerido que la orden que dé el presidente sea entregar las contraseñas de celulares y computadoras inmediatamente. El que no entrega, presumimos. Eso aceleraría enormemente la acción de los fiscales”, señaló.