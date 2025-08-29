Córdoba: Francos abrirá el Coloquio Industrial y medirá fuerzas con Llaryora en el Círculo Rojo

El jefe de Gabinete de Javier Milei,Guillermo Francos, encabezará la apertura del 17° Coloquio Industrial este martes en el Centro de Convenciones de Córdoba, en el marco del Día de la Industria organizado junto a la Unión Industrial Argentina (UIA). La cita reunirá a empresarios, académicos y funcionarios para debatir sobre el futuro productivo del país.
El evento se desarrollará bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, con un programa que combinará conferencias, paneles de discusión y la entrega de los Premios Día de la Industria. Estos galardones reconocerán a empresas y referentes que impulsan la innovación y la competitividad en Argentina.
En la apertura también estarán Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC); Martín Rappallini, titular de la UIA; y el gobernadorMartín Llaryora. Allí se presentará el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA”, documento que busca alinear políticas públicas y privadas para el desarrollo económico.
Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba
El cordobesismo, que ha tenido una buena relación con los sectores productivos aspira a conseguir un guiño para Provincias Unidas, apuesta transversal que nuclea a cinco provincias y que en Córdoba, tiene a Juan Schiaretti como primer candidato a diputado.
La promesa de debate en Córdoba
Entre los expositores se destacan Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior y fundadora de la consultora Biglobal, y Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA, quienes abordarán los desafíos de la competitividad y las políticas industriales de largo plazo.
Martín Llaryora, Luis Macario (presidente de la UIC) y Daniel Passerini, en el Coloquio de la UIC de 2024
Un panel de debate reunirá a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y al propio Rappallini, con la moderación del periodista Sergio Suppo. Allí se discutirán estrategias para potenciar la producción y ampliar los mercados.
Disertaciones y mirada sobre el rumbo de Javier Milei
Como contó Letra P, la jornada contará con la participación del intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y sumará conferencias de alto nivel como “Economía simple, objetiva y previsible”, de Esteban Domecq; “Hacia dónde va el Plan Milei para su segundo tiempo”, a cargo del periodista José del Río; y “La mirada del CEO hacia el mundo que viene”, presentada por Daniel Herrero, director de Prestige Auto | Mercedes-Benz.
Además, el especialista en tecnologías emergentes Joan Cwaik expondrá sobre “Postecnológicos, habilidades para recuperar lo humano”, enfocando en los cambios culturales frente a la innovación digital.
Con una agenda que combina economía, política, industria y tecnología, el Coloquio Industrial se perfila como un espacio clave para la articulación público-privada y la búsqueda de consensos que apunten a fortalecer la competitividad argentina.