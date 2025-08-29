Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Francos abrirá el Coloquio Industrial y medirá fuerzas con Llaryora en el Círculo Rojo

El jefe de Gabinete de Javier Milei participará del encuentro productivo que reunirá a más de 700 empresarios. Expectativa por el mensaje de Luis Macario.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Martín Llaryora y Guillermo Francos

Martín Llaryora y Guillermo Francos

El jefe de Gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos, encabezará la apertura del 17° Coloquio Industrial este martes en el Centro de Convenciones de Córdoba, en el marco del Día de la Industria organizado junto a la Unión Industrial Argentina (UIA). La cita reunirá a empresarios, académicos y funcionarios para debatir sobre el futuro productivo del país.

Juan Schiaretti visitó Despeñaderos donde se reunió con su intendenta y compañera de bloque federal, Carolina Basualdo.
Schiaretti apuesta a nacionalizar su campaña y le deja a su tropa el territorio cordobés

Por  Nicolás Albera

El evento se desarrollará bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, con un programa que combinará conferencias, paneles de discusión y la entrega de los Premios Día de la Industria. Estos galardones reconocerán a empresas y referentes que impulsan la innovación y la competitividad en Argentina.

En la apertura también estarán Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC); Martín Rappallini, titular de la UIA; y el gobernador Martín Llaryora. Allí se presentará el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA”, documento que busca alinear políticas públicas y privadas para el desarrollo económico.

luis macario coloquio industrial cordoba.jpeg
Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba

Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba

El cordobesismo, que ha tenido una buena relación con los sectores productivos aspira a conseguir un guiño para Provincias Unidas, apuesta transversal que nuclea a cinco provincias y que en Córdoba, tiene a Juan Schiaretti como primer candidato a diputado.

La promesa de debate en Córdoba

Entre los expositores se destacan Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior y fundadora de la consultora Biglobal, y Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA, quienes abordarán los desafíos de la competitividad y las políticas industriales de largo plazo.

Martín Llaryora, Luis Macario y Daniel Passerini
Martín Llaryora, Luis Macario (presidente de la UIC) y Daniel Passerini, en el Coloquio de la UIC de 2024

Martín Llaryora, Luis Macario (presidente de la UIC) y Daniel Passerini, en el Coloquio de la UIC de 2024

Un panel de debate reunirá a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y al propio Rappallini, con la moderación del periodista Sergio Suppo. Allí se discutirán estrategias para potenciar la producción y ampliar los mercados.

Disertaciones y mirada sobre el rumbo de Javier Milei

Como contó Letra P, la jornada contará con la participación del intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y sumará conferencias de alto nivel como “Economía simple, objetiva y previsible”, de Esteban Domecq; “Hacia dónde va el Plan Milei para su segundo tiempo”, a cargo del periodista José del Río; y “La mirada del CEO hacia el mundo que viene”, presentada por Daniel Herrero, director de Prestige Auto | Mercedes-Benz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UICba/status/1955995190650351946&partner=&hide_thread=false

Además, el especialista en tecnologías emergentes Joan Cwaik expondrá sobre “Postecnológicos, habilidades para recuperar lo humano”, enfocando en los cambios culturales frente a la innovación digital.

Con una agenda que combina economía, política, industria y tecnología, el Coloquio Industrial se perfila como un espacio clave para la articulación público-privada y la búsqueda de consensos que apunten a fortalecer la competitividad argentina.

