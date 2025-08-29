Córdoba: Francos abrirá el Coloquio Industrial y medirá fuerzas con Llaryora en el Círculo Rojo

El jefe de Gabinete de Javier Milei , Guillermo Francos , encabezará la apertura del 17° Coloquio Industrial este martes en el Centro de Convenciones de Córdoba , en el marco del Día de la Industria organizado junto a la Unión Industrial Argentina (UIA) . La cita reunirá a empresarios, académicos y funcionarios para debatir sobre el futuro productivo del país.

El evento se desarrollará bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, con un programa que combinará conferencias, paneles de discusión y la entrega de los Premios Día de la Industria . Estos galardones reconocerán a empresas y referentes que impulsan la innovación y la competitividad en Argentina.

En la apertura también estarán Luis Macario , presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) ; Martín Rappallini , titular de la UIA ; y el gobernador Martín Llaryora . Allí se presentará el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA”, documento que busca alinear políticas públicas y privadas para el desarrollo económico.

En el marco de la campaña electoral y en un clima enrarecido por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad , hay alta expectativa en el Círculo Rojo por el discurso de Macario, quien en sus últimas intervenciones manifestó su apoyo general a los lineamientos económicos del gobierno nacional, aunque con observaciones.

El cordobesismo, que ha tenido una buena relación con los sectores productivos aspira a conseguir un guiño para Provincias Unidas , apuesta transversal que nuclea a cinco provincias y que en Córdoba, tiene a Juan Schiaretti como primer candidato a diputado.

La promesa de debate en Córdoba

Entre los expositores se destacan Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior y fundadora de la consultora Biglobal, y Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA, quienes abordarán los desafíos de la competitividad y las políticas industriales de largo plazo.

Martín Llaryora, Luis Macario y Daniel Passerini Martín Llaryora, Luis Macario (presidente de la UIC) y Daniel Passerini, en el Coloquio de la UIC de 2024

Un panel de debate reunirá a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y al propio Rappallini, con la moderación del periodista Sergio Suppo. Allí se discutirán estrategias para potenciar la producción y ampliar los mercados.

Disertaciones y mirada sobre el rumbo de Javier Milei

Como contó Letra P, la jornada contará con la participación del intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y sumará conferencias de alto nivel como “Economía simple, objetiva y previsible”, de Esteban Domecq; “Hacia dónde va el Plan Milei para su segundo tiempo”, a cargo del periodista José del Río; y “La mirada del CEO hacia el mundo que viene”, presentada por Daniel Herrero, director de Prestige Auto | Mercedes-Benz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UICba/status/1955995190650351946&partner=&hide_thread=false Nicolás Pino, presidente Sociedad Rural Argentina, estará presente en el #ColoquioUIC Participará en un panel junto al presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.



El campo y la industria en un mismo lugar. ¡No te lo podés perder! pic.twitter.com/Vb8IhLbOL2 — Unión Industrial de Córdoba (@UICba) August 14, 2025

Además, el especialista en tecnologías emergentes Joan Cwaik expondrá sobre “Postecnológicos, habilidades para recuperar lo humano”, enfocando en los cambios culturales frente a la innovación digital.

Con una agenda que combina economía, política, industria y tecnología, el Coloquio Industrial se perfila como un espacio clave para la articulación público-privada y la búsqueda de consensos que apunten a fortalecer la competitividad argentina.