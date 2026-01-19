Córdoba: Bornoroni ofrece no plantarles listas libertarias a los intendentes de la UCR que se sumen a LLA

Bornoroni compartió con el mandatario nacional el palco especialmente dispuesto en el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María . Fue el responsable de ultimar los detalles de la gira, de elegir el elenco político local y darle a Milei una devolución sobre su performance artística junto al Chaqueño Palavecino . "Cantó muy bien, Presidente", le dijo con una sonrisa orgullosa y sin dudar apenas le pidió su opinión.

Indiscutida fue la centralidad en la noche festivalera de la exdiputada radical y cornejista Soledad Carrizo , del agrodiputado Luis Picat y, por supuesto, del intendente anfitrión, Federico Zárate . El radical con peluca festejó con espuma loca (literalmente) que metió dos hechos políticos de impacto en una semana: la participación de Milei en la noche más convocante del evento popular y la certificación plata de What Works Cities a Jesús María, impulsada por Bloomberg Philantropies , un organismo que se ubica en la vereda contraria a las ideas de Donald Trump , el nuevo "santo" de devoción de libertarios y afines.

La decisión de Bornoroni es calculada. En adelante, pondrá el foco en reunir el apoyo territorial de esa red de autoridades municipales del radicalismo que, en esta provincia, tiene base en 170 ciudades y pueblos. Parte de una realidad objetiva: los radicales que gobiernan pivotearon desde la triple derrota de Juntos por el Cambio de 2023 entre el Partido Cordobés de Martín Llaryora y LLA.

Como días atrás contó Letra P , De Loredo lanzó su candidatura provincial después de las elecciones de octubre y en diciembre se dispuso a alambrar la red de intendentes, principal activo del radicalismo. Ese vacío de liderazgo de más de dos años fue costoso y errático, al punto de que quienes quisieron adjudicárselo, como el caso de Ramón Mestre , lograron en votos en la puja legislativa nacional menos de un tercio del padrón partidario.

La propuesta a los intendentes de Córdoba

Bornoroni sabe -como todos- que el intendente es pragmático, que se mira el pupo y está donde se le ofrezca ventaja. Llaryora logró capitalizar una parte de ese talante.

Ahora, el alfil de Karina Milei irá con una apuesta concreta: ofrecerá los fierros libertarios al candidato radical que quiera competir bajo la marca violeta en 2027; caso contrario, le presentará lista propia para enfrentarlo.

Por supuesto, a las autoridades municipales acuerdistas les pedirá lugares dentro de los esquemas de gobierno municipales. Esa fue la oferta que le hicieron a Sara Majorel, la intendenta amarilla de Marcos Juárez que abrirá el calendario en septiembre de este año. Oficiará de ejemplo inaugural de la avanzada libertaria que mira el gobierno de Córdoba, pero también su extensa red de 427 municipios que alguna vez la senadora reconvertida Carmen Álvarez Rivero pidió cerrar en aras del ahorro estatal.

La UCR en la mira de La Libertad Avanza

“La UCR de Córdoba hoy no tiene un liderazgo único”, revoleó el palo a Mestre, también a De Loredo, la exdiputada Carrizo en una entrevista que brindó a Cadena 3 este lunes al mediodía.

Bornoroni y Carrizo tuvieron una reunión cara a cara antes de esta salida mediática. El empresario está molesto con De Loredo e hizo saber que tiene encuestas que lo ubican como el dirigente que mejor expresa las ideas de Milei en Córdoba. No se va a dejar correr.

En el mientras tanto, mantiene una buena relación con Luis Juez, quien no participó de la comitiva festivalera por un viaje de verano programado. El senador es uno de los más interesados en que De Loredo quede afuera de la torta libertaria. Como él, su exsocio radical habla de un frente amplio, pero dice abiertamente que es el mejor posicionado para expresar el cambio en la provincia.

La apurada irritó a Juez, pero más a Bornoroni, que salió a mostrar los dientes. No quiere más referentes que compliquen su deseo de ser gobernador -aunque no lo diga en público- y se sube a la ola clásica de la política cordobesa de los últimos años: el carancheo de intendentes de otro palo político.