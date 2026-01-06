Color y coraje

Córdoba: Monteoliva abre la gira festivalera, pero Bornoroni se guarda hasta que llegue Milei

La ministra de Seguridad anunciará un operativo de verano con el cordobesista Juan Pablo Quinteros. Sigue por Jesús María, con Scioli. El karinista no mezcla.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Juan Pablo Quinteros recibirá a su par, Alejandra Monteoliva, para anunciar un plan de verano de seguridad

Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Martín Llaryora, junto a Alejandra Monteoliva en un acto de la Policía de Córdoba
No es nuevo. Cuando Patricia Bullrich lideraba la cartera, el cordobesismo pudo mostrar acciones de trabajo conjuntas sobre todo en la contención y persecución del narcotráfico. La exmacrista, que gozaba de altos niveles de aprobación en la provincia, pudo mantener el lazo con un gobernador que, en algún que otro discurso, llegó a “rescatarla” de un gabinete libertario marcado por la falta de respuestas y soluciones concretas.

La doble agenda de Alejandra Monteoliva

Este domingo, Monteoliva visitará la provincia por primera vez vistiendo el traje de ministra. La línea de continuidad se presumía no sólo porque es alfil de Bullrich, sino que también fue la responsable de la cartera de Seguridad durante el gobierno de José Manuel de la Sota. Los vínculos con el cordobesismo siempre fueron buenos y hoy encuentran el canal directo con su homólogo de la provincia, Juan Pablo Quinteros.

Monteoliva y Quinteros presentarán este domingo, en la Plaza Federal de la Comuna San Roque, el programa de articulación entre la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura.

monteoliva quinteros
Alejandra Monteoliva y su par del gobierno de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Monteoliva y Scioli serán recibidos por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, para participar de la noche más convocante de la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

Gabriel Bornoroni y el cordobesismo, lejos

Quizás el dato más llamativo sea que el anfitrión violeta Gabriel Bornoroni no asistirá a las pompas de gestión cordobesista-libertaria. Tampoco escoltaría a la comitiva libertaria que recorrerá el festival y que tendrá a Martín Matzkin, director nacional de Articulación Federal de la cartera de Seguridad, dentro de la comitiva.

El también jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados se reserva para recorrer el festival de la doma y el folklore con el propio Milei, según dejó trascender su entorno.

Si bien la fecha del desembarco, que el propio presidente anunció por redes, no está confirmada, todo indica que para la próxima semana habría novedades. El festival comienza este jueves y se extenderá hasta el 18 de enero.

“El Presidente fue invitado formalmente por la comisión organizadora del festival”, dicen en la comisión organizadora que le pone esmero a la grilla artística tanto como a la política.

La escuadra libertaria fue cambiando su postura con respecto a los festivales: de la demonización que caracterizó el primer enero de la gestión pasó a usarlos como espacios para el baño de masas. Bornoroni, Bullrich, Martín Menem y la vicepresidenta Victoria Villarruel fueron la de la partida en alguna edición de la fiesta que se lleva a cabo en la ciudad que gobierna el radical con peluca Federico Zárate y en la que tiene ascendencia el agrodiputado Luis Picat.

