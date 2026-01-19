Tucumán: la crisis en la industria le pone presión a Osvaldo Jaldo en medio del debate por la reforma laboral

La crisis en la actividad industrial y la merma de la recaudación encendieron las alertas en Tucumán . El escenario suma tensión con despidos en la actividad privada y un Estado con menor flujo de fondos de la recaudación nacional en la previa del debate de la reforma laboral , donde la Casa Rosada quiere contar con los votos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo .

La gota que hizo rebalsar el vaso en el verano norteño fue la confirmación del cierre de la planta textil que la firma TN & Platex tenía en la localidad de Los Gutiérrez, ubicada al este de la ciudad capital de la provincia, con la suspensión de casi 200 trabajadores.

La Casa de Gobierno tucumana vienen monitoreando los ingresos que llegan por goteo de la Coparticipación Federal y advierten que el problema amenaza la línea de flotación del presupuesto local cuando el año apenas dio sus primeros pasos.

Con el gobernador Jaldo de vacaciones , el vicegobernador Miguel Acevedo prendió las alarmas y advirtió que la actividad económica sigue en retroceso e impacta en el dinero que ingresa a las arcas estatales. Los números finos que maneja el Poder Ejecutivo tucumano tienen un rojo de más de $17.000 millones de caída en la columna de fondos que Tucumán recibió por coparticipación en 2025.

En su primera gestión oficial tras el receso estival, el ministro de Economía, Daniel Abad , viajó a Buenos Aires para destrabar deudas y compromisos asumidos en el último año. Los cálculos de los funcionarios tucumanos, en ese rubro, superan los $95.000 millones que la Nación estaría adeudando.

EL CÍRCULO ROJO ESTÁ DULCE | #Tucumán: Santiago Blaquier juega de líbero, sacude el tablero del poder azucarero y pone en guardia a Jaldo



— LETRA P (@Letra_P) January 15, 2026

El problema es la merma de ingresos, consignan en Tucumán para sostener sus demandas, pero, en el anticipo de un año político caliente, las réplicas libertarias no se hicieron esperar. Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en la provincia, aseguró que la gestión Jaldo tiene un elevado gasto político y denunció que Tucumán no siguió el ajuste que a nivel nacional desplegó la Casa Rosada.

Lo propio hizo por las redes sociales el actor Juan Soler, tucumano radicado en México desde hace años, quien sostuvo que el problema es la dirigencia peronista que gobierna casi sin interrupciones desde 1983. Soler se identifica como afiliado libertario y viene levantando su perfil político desde hace varios meses.

El Círculo Rojo levanta la voz

Por otra parte, la Unión Industrial de Tucumán emitió un duro documento en el que advirtió sobre el cierre de empresas y la pérdida de empleos. En el mismo tono, formuló declaraciones el presidente de la entidad, Jorge Rochia Ferro, quien habló de resistir “políticas menemistas” y convocó a diputados y senadores a unir fuerzas en su reclamo a la Nación.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES El ministro Santilli sumó el respaldo del gobernador Sáenz para la reforma laboral

Continuará la gira por Neuquén y Entre Ríos

Sigue en carpeta el encuentro con Ziliotto, que critica el proyecto



Continuará la gira por Neuquén y Entre Ríos



Sigue en carpeta el encuentro con Ziliotto, que critica el proyecto



— LETRA P (@Letra_P) January 19, 2026

El referente industrial se sumó a las filas libertarias en 2024, se define como la pata peronista de La Libertad Avanza en Tucumán y jugó un rol clave en la elección del año pasado. Ahora, dice estar asustado por el impacto de la apertura de importaciones en la actividad industrial y convoca a la resistencia. Los industriales tucumanos ya fueron convocados a Casa Rosada para los primeros días de febrero.

Osvaldo Jaldo, entre las industrias y el Congreso

El escenario para la actividad productiva y política de Tucumán es complejo. La lista de industrias en crisis incluye a la mencionada TN & Platex; a Topper, que ya suspendió personal el año pasado; a Scania, que tomo idéntica medida ante la caía de ventas al exterior; y en los últimos días sumó a Panpack, firma dedicada a la producción de plásticos que anunció el cierre de su planta con el despido de casi 100 trabajadores.

El dato político a seguir es qué impacto tendrá esta escalada de declaraciones y despidos en la agenda parlamentaria que viene. Los votos del jaldismo en el Congreso serán claves para la aprobación del paquete de reformas que impulsa el oficialismo libertario. La negociación no será sencilla.