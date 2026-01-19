Quién es quién en CALF, la cooperativa más influyente de Neuquén que atesora la política

Marcelo Severeini, presidente de CALF y un jugador importante para la política de Neuquén.

La reelección de Marcelo Severini al frente de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) , la prestadora de energía eléctrica de Neuquén capital y alrededores, demuestra el bordado variopinto que involucra a actores de todo tipo, con terminales en el gobernador Rolando Figueroa , el intendente Mariano Gaido, integrantes de la política y el influyente mundo sindical en Vaca Muerta .

No solo se revalidó una conducción, sino que volvió a exponerse el rol de la prestadora de energía eléctrica más importante del norte de la Patagonia como una suerte de tubo de ensayo de lo que puede suceder en la batalla grande contra La Libertad Avanza (LLA) en 2027. La asamblea de delegados que proclamó días atrás una lista única terminó de consolidar un esquema donde confluyen la intendencia, la provincia, el sindicalismo y dirigentes con pasado y presente en la arena nacional.

Detrás de la gobernación y del Ejecutivo municipal, CALF asoma como el tercer vértice de poder real en la capital neuquina . Cada nombre del consejo directivo, de las vocalías y de la sindicatura expresa acuerdos, equilibrios y también la recuperación de protagonismo de actores que supieron gravitar en el mapa político neuquino.

Ingeniero y presidente del Consejo de Administración, Severini fue reelegido para un nuevo período luego de que su mandato consolidara un perfil moderno de la cooperativa, ampliando su alcance mucho más allá de la distribución eléctrica.

El rasgo distintivo del revalidado presidente es su capacidad de articulación. Mantiene vínculos fluidos con Gaido, con el gobierno provincial y con el mundo sindical, además de tejer acuerdos con otras cooperativas y organismos públicos. Iniciativas como el Data Center en el polo tecnológico neuquino o las acciones sociales -entrega de desfibriladores a la Policía y programas de capacitación- refuerzan el perfil de CALF como actor clave del desarrollo político.

Más que destacables son el proyecto CALF Fibra o CALF Pay, así como las grandes apuestas en el desarrollo de energías renovables. "Es un antes y un después", afirman los laderos del reconfirmado jefe.

image Marcelo Severini fue reelecto en CALF con un variopinto consejo directivo detrás.

Severini supo iniciarse en ATE, cuando el sector progresista tomó impulso en Neuquén con Julio Fuentes. Desde esa línea escaló posiciones, siempre vinculado a la política y a la energía -fue director del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)-, valores de notable progreso en la tierra de Vaca Muerta.

Como contó Letra P, su nombre sonó para integrar el gabinete de Figueroa en diversas oportunidades. Finalmente, continuó en CALF consolidando su poder.

Mariano Gaido y la herencia de “Pechi” Quiroga

Entre los nombres que explican el anclaje municipal aparece la secretaria general, Yenny Foncach. Siempre ligada al esquema de poder conformado por el fallecido exintendente Horacio “Pechi” Quiroga, en su tiempo buscó sumarse -sin éxito- al radicalismo neuquino, cuando el comité provincial debía renovarse. Su desembarco en esta conducción se da por pedido directo de Gaido, pero con un recorrido propio: buscó avales, construyó legitimidad interna y terminó ganándose una silla codiciada dentro de la estructura.

En esa continuidad se inscribió como tesorera a Daniela Panelli, otra mujer del entorno de Pechi Quiroga. Su hija, Florencia Quiroga Panelli, ocupa un rol clave como subgerenta de Finanzas y responsable de CALF Renova, el área con mayor proyección de crecimiento junto a CALF Fibra. Ambas marcan persistencia política dentro de un esquema ahora alineado al Ejecutivo capitalino.

Renovaciones y equilibrios internos

Manuel Cuesta, flamante protesorero, llega como parte de un recambio necesario. Hombre de confianza de Severini, representa una enroque dentro del núcleo duro de la conducción.

image Marcelo Severini y Carlos Quintriqueo, dos socios del poder en CALF y Neuquén.

Desde el sindicalismo, Carlos Quintriqueo aporta volumen político. El dirigente de ATE, referente del partido Más Neuquén, es un actor habitual en la discusión del Estado provincial y suma a la cooperativa una pata gremial con proyección electoral y capacidad de presión. Quedó como vicepresidente segundo del consejo, un premio de notable potencia para el gremio de la planta de empleados públicos.

La provincia también juega

En la sindicatura aparece Mario Chiappe, integrante del directorio del EPEN en representación de los trabajadores. Su presencia refuerza el vínculo directo con la provincia y la sintonía fina entre CALF y el esquema energético neuquino.

No es casual que en las últimas semanas Gaido se haya reunido con la conducción de la cooperativa ni que Severini mantenga encuentros con ministros provinciales, como el titular de Seguridad, Juan Pablo Nicolini. La política neuquina mira al organismo como un espacio clave de gestión y proyección.

Protagonistas con pasado y futuro

En el plano administrativo y político asoma Ana Sandoval, prosecretaria de la entidad y ex escribana general de la Gobernación. Fue candidata por el partido de Quintriqueo en 2025 y asume una fuerte proyección dentro del esquema. Su figura se recorta como una de las emergentes a futuro. Su apellido también dialoga con la historia del MPN: su padre, conocido como “el Negro” Sandoval, consolidó vínculos con el partido provincial y entabló relación con Quintriqueo.

Otro nombre central es el de Sergio Fernández Novoa, gerente TIC y responsable de CALF Fibra, el proyecto tecnológico que posiciona a la cooperativa como jugador de peso en la economía del conocimiento. Exvicepresidente de la agencia Télam, con un paso por la gobernación de Chubut en tiempos del kirchnerismo, se acercó al frente La Neuquinidad en 2025 y respalda una renovación en el PJ.

image Carlos Ciapponi, cuando estaba en CALF como presidente.

Carlos Ciapponi, ex presidente de la cooperativa, es otro de los que continúa en la gestión como vocal. Tuvo un destacado paso en tiempos de prepandemia y hasta amagó una candidatura en la capital provincial, cuando Gaido empezó a correr como aspirante al cargo.

Con un esquema multicolor, impregnado de nuevas caras y antiguos jugadores, CALF consolida su rol de reducto estratégico en el sistema energético, de comunicación y político. Severini acumula fuerza para el futuro, al igual que los nuevos laderos en este mandato hasta 2029, un año de alto voltaje electoral.

El organigrama final

Presidente: Aldo Marcelo Severini

Vicepresidente Primero: Leonardo Gonzalo Ferreira

Secretario General: Yenny Fonfach

Tesorero: Daniela Panelli

Vicepresidente Segundo: Carlos Quintriqueo

Prosecretario: Ana Sandoval

Protesorero: Manuel Ángel Cuesta

Secretario de Actas: Jorgelina Novoa

1º VOCAL TITULAR: Agustina Barahona

2º VOCAL TITULAR: Carlos Ciapponi

3º VOCAL TITULAR: Eduardo Vitale

4º VOCAL TITULAR: Fabián Aranda

1º VOCAL SUPLENTE: Sandra Daniela Vasquez

2º VOCAL SUPLENTE: Mary Eva Montiveros

3º VOCAL SUPLENTE: Andrea Gatica

4º VOCAL SUPLENTE: Martín Diorio

Síndico Titular: Mario Chiappe

Síndico Suplente: María Victoria Orozco