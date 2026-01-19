Jorge Sola: "Si la reforma laboral llega sin cambios al Congreso, habrá protestas hasta el paro general"

A semanas del inicio del tratamiento de la reforma laboral en el Senado , Jorge Sola asegura que no existe negociación con el gobierno . "No hay invitación, el picaporte sigue cerrado", dice en diálogo con Letra P el cosecretario general de la CGT . Además, reiteró que la central iría al paro si el proyecto avanzara sin cambios .

El triunviro confirmó que junto a Cristian Jerónimo y Octavio Argüello iniciarán una gira por las provincias para reunirse con gobernadores del peronismo y de Provincias Unidas (PU) . El objetivo: convencerlos de frenar la reforma que el oficialismo quiere aprobar a partir del 10 de febrero. "La responsabilidad de votarla como está será de los legisladores", advirtió Sola, apuntando directamente al Congreso .

El cosecretario general anticipó además que la iniciativa terminará judicializada: "Los jueces del trabajo se la van a tumbar porque es inconstitucional", aseguró. Sola, que asumió hace apenas dos meses en la conducción de la CGT , criticó que el proyecto esté siendo "tratado entre gallos y medianoche de manera forzada" y desmintió que funcione una comisión técnica negociando en el Senado: "No tenemos ni invitación ni conocimiento de que exista".

—La estrategia de la CGT parece estar centrada en el diálogo con los senadores y con los gobernadores. ¿Qué resultado está dando?

—Tenemos diálogo permanente con muchos de ellos, básicamente del peronismo y de PU. Vamos a llevar adelante reuniones que por supuesto no tienen por qué publicitarse, pero que son conocidas. Nuestra propuesta es: este proyecto así como está, tratado entre gallos y medianoche de manera forzada, no funciona. ¿Por qué no nos sentamos y discutimos un proyecto en el que seamos parte todos: el sector político, el sector empresarial y el sector de los trabajadores? Para eso hay que pasar el período de extraordinarias. Pero bueno, estos muchachos del gobierno están empoderados y quieren tener un triunfo legislativo.

—¿Qué escenario ve en el Senado?

—Hay 21 senadores que van a levantar la mano a favor y 28 que van a levantar la mano para el otro lado. En el medio hay senadores que coinciden con nosotros y otros que no tanto. La responsabilidad es de ellos. Esto tiene que quedar muy claro: el proyecto de ley es del Gobierno, pero votarlo y dejarlo como está es una responsabilidad de los legisladores. Nosotros nos opondremos a todo lo que fuera necesario, haremos todas las acciones gremiales que fueran necesarias, pero quienes tienen la responsabilidad son los legisladores.

Confluencia

—Muchos gobernadores están rechazando la reforma porque les baja la coparticipación por la reducción de Ganancias. Ustedes la rechazan por la defensa de los derechos laborales. ¿Puede haber una confluencia estratégica?

—Me parece que podemos tener muchas coincidencias si tenemos sentido común, si no nos apresuramos, si llevamos adelante una mirada de inversión productiva, de asociación estratégica entre el capital inversor y los trabajadores con un Estado inteligente y eficaz en el medio. Es un camino un poco más lento, pero sin duda es el más efectivo.

Sin contacto con el gobierno

—Dijo hace algunos días que la CGT "no está para patear el hormiguero". ¿Hay invitación real a discutir por parte del gobierno?

—No, no hay invitación real. Nosotros hemos llevado la mirada de mesas de diálogo para tratar estos temas, que no son los únicos: también están la salud, la discapacidad, la educación, los puertos. Cada uno de los gremios que integran a la CGT tiene un montón de soluciones para llevar adelante. Ninguna puerta nos fue abierta, y eso que nosotros las golpeamos. El que tiene la mano en el picaporte es el gobierno y ese picaporte sigue cerrado todavía.

—Sobre la comisión técnica que supuestamente está arrancando en el Senado, ¿la CGT va a participar?

—Eso fue un anuncio mediático, pero nosotros no sabemos absolutamente nada. No tenemos invitación ni conocimiento de que exista una comisión de esas características. Nuestra mirada es la que dimos en la Comisión de Trabajo: fuimos los tres secretarios generales, dimos nuestra postura y al día siguiente fue uno de nuestros abogados, el doctor Pablo Topet, que expresó con carácter técnico las cuestiones por las que la CGT no aceptaba este proyecto.

Fondo de despidos y cuotas sindicales

—El gobierno dice que el Fondo de Asistencia Laboral no desfinancia las jubilaciones, que con el IVA alcanza. ¿Ustedes le creen? ¿Están dispuestos a discutir alguna versión?

—No, lo rechazamos de plano. Cuando cobrás, tenés tres salarios: el directo que va a tu bolsillo, el indirecto, que es la ART y la obra social, y el diferido que es lo que vas a cobrar cuando te jubiles. De eso es lo que el gobierno se está apropiando. Es mentira que el sistema se va a financiar con el IVA, porque el sistema previsional hoy está en grandes problemas. Implica 3.000 millones de dólares menos. No es un dato menor.

Si a eso le sumás que bajan del 6% al 5% el aporte de las obras sociales, toda esta transferencia de riqueza es del sector de los trabajadores al de los empleadores. Y encima les permitís tener un método de despido mucho más propenso al empleador. Los jueces del trabajo se la van a tumbar porque es inconstitucional. No solamente porque limitan el derecho de huelga, sino porque van contra el 14 bis de la Constitución.

—Sobre las cuotas solidarias: sacaron un artículo, pero dejaron otros que las condicionan. ¿Cómo termina eso?

—Nosotros creemos que el statu quo del armado de la representación gremial tiene que seguir manteniéndose, y no porque lo digamos solo los gremios de la CGT, es porque lo dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En nuestra Constitución está el pacto de San José de Costa Rica, que dice que todas las leyes que vayan en favor de generar fortaleza para la representación gremial son constitucionalmente viables. Todas aquellas que vayan en sentido contrario no pueden ser aceptadas. Cuando esto caiga en la Justicia, les van a decir: todo esto que ustedes votaron es inconstitucional.

Plan B y peronismo

—Si en febrero la reforma llega al recinto sin los cambios que piden, ¿qué hace la CGT?

—Si la reforma llega sin cambios, habrá protestas de todo tipo, a nivel nacional, eso sin duda. Y medidas que lleguen hasta el paro general. Es algo que se planteó en la movilización de diciembre.

—¿Hay algún camino con la contrapropuesta del peronismo?

—Sí, nos interesa. Nos reunimos apenas asumimos con los diputados del peronismo, después con los senadores. Hay un montón de proyectos que fueron pisados cuando Martín Tetaz era presidente de la comisión de trabajo. Si me preguntan a mí, lo que apuraría para discutir una modernización laboral es primero una reforma tributaria que le permita a los que invierten tener una carga impositiva menor. Hoy si querés invertir 100 pesos, 40 te los llevan entre impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Están poniendo primero el carro y después los caballos.