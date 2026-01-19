El Bapro de Axel Kicillof proyecta para 2026 el doble de inflación que el Gobierno

Un informe publicado por el Banco Provincia de Axel Kicillof , denominado “La desinflación es solo un sueño”, estima que “en el primer semestre de 2026 será difícil que la inflación perfore el 2% mensual” en el país. La previsión contrasta de lleno con el optimismo del mundo libertario.

En diciembre, el presidente Javier Milei aseguró al canal de streaming oficialista Carajo , que “para agosto de 2026 el IPC va a converger a cero". Casi en la misma línea, el presupuesto 2026 que aprobó el Congreso calcula una inflación de 10,1% anual . Llamativamente, bancos y consultoras están más cerca del número del gobernador.

La gerencia de estudios económicos del Banco Provincia publica periódicamente una serie de informes económicos semanales. El último que va de la semana del 9 al 16 de enero, titulado “la desinflación es solo un sueño”, da por tierra las estimaciones optimistas de Milei respecto de la inflación.

Para la conducción del Banco Provincia, liderada por el kicillofista Juan Cuattromo , “en el primer semestre será difícil que la inflación perfore el 2% mensual y vuelva a los niveles de mayo agosto del año pasado”. De ser así, la inflación tendría un piso de 12% en el primer semestre según la entidad bancaria, mientras que el presupuesto 2026 enviado por Milei al Congreso estimó una inflación de 10,1% para todo el año.

Según el informe del Bapro, el aumento del impuesto a los combustibles y las actualizaciones del cuadro tarifario impondrán más presión que antes. También sostiene que “la búsqueda por recuperar parte del poder adquisitivo perdido en la segunda parte larga de 2025 podría sumar algo de tensión por el lado de los salarios y, en consecuencia, los servicios privados”. “Así, aun con el dólar quieto, la inflación, por ahora, no volverá a los niveles de los mejores meses del año pasado", pronostica, aunque deja abierta una ventana: "Habrá que ver en el segundo semestre”.

Axel Kicillof y Juan Cuattromo

El trabajo también hace hincapié en que “de cara a 2026, sobresale el cambio de canasta”, esto es, las modificaciones que se empezarán a implementar en el cálculo de la inflación. “Los bienes ceden peso ante los servicios públicos, en consecuencia, las apreciaciones cambiarias serán menos estadísticamente 'desinflacionarias' que antes, en tanto que los aumentos de tarifas pondrán mayor presión sobre el índice que antes”, afirma.

Positivismo al palo: Javier Milei y la inflación cero

El Presidente tiene otra mirada. Con el mameluco de YPF puesto, en Carajo afirmó que para agosto de 2026 el IPC "va a converger a cero". Al dar detalles del rumbo económico en los próximos meses, Miei apuntó que "la política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder (profesor de Teoría Monetaria) que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero", se justificó.

En línea, la inflación anual, según el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso en diciembre, será de 10,1%, menos del piso que el Banco Provincia estima para el primer semestre del año.

javier-milei-preocupado-1200jpg

Bancos y consultoras más cerca de Kicillof

Es llamativo que las estimaciones publicadas por el Banco Central que surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) están más cerca de las calculadas por la entidad bancaria dirigida por Kicillof que por las de la Casa Rosada.

El relevamiento da un 10,5% de inflación para el primer semestre. El desglosado por mes es enero 2%, febrero 1,8%, marzo 1,9%, abril 1,7%, mayo 1,6%, y junio 1,5%.

A eso se suma el informe publicado por FocusEconomics, en el que participan unos 40 economistas de bancos y consultoras nacionales y del exterior, según el cual se espera un incremento anual promedio de 23,9% para 2026. El FMI es el más optimista de ese grupo, con la proyección más baja: 16,4%.