ES OTRA ARGENTINA

El Bapro de Axel Kicillof proyecta para 2026 el doble de inflación que el Gobierno

La entidad crediticia pronostica un piso de 12% en el primer semestre. El Presupuesto de Milei prevé 10,1% interanual. Consultoras, cerca del gobernador.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
El Bapro de Axel Kicillof proyecta el doble de inflación para 2026 que el Gobierno nacional

El Bapro de Axel Kicillof proyecta el doble de inflación para 2026 que el Gobierno nacional

Un informe publicado por el Banco Provincia de Axel Kicillof, denominado “La desinflación es solo un sueño”, estima que “en el primer semestre de 2026 será difícil que la inflación perfore el 2% mensual” en el país. La previsión contrasta de lleno con el optimismo del mundo libertario.

Notas Relacionadas
Toto Caputo hace equilibrio para renovar deuda de Tesoro
El Messi de la bicicleta

Larga vida al carry trade: sin pesos y con alta inflación, Caputo pagó tasas caras para renovar deuda

Por  Lorena Hak

El informe del BAPRO de Axel Kicillof

La gerencia de estudios económicos del Banco Provincia publica periódicamente una serie de informes económicos semanales. El último que va de la semana del 9 al 16 de enero, titulado “la desinflación es solo un sueño”, da por tierra las estimaciones optimistas de Milei respecto de la inflación.

Semana Económica 915 (16-ene-26)-

Para la conducción del Banco Provincia, liderada por el kicillofista Juan Cuattromo, “en el primer semestre será difícil que la inflación perfore el 2% mensual y vuelva a los niveles de mayo agosto del año pasado”. De ser así, la inflación tendría un piso de 12% en el primer semestre según la entidad bancaria, mientras que el presupuesto 2026 enviado por Milei al Congreso estimó una inflación de 10,1% para todo el año.

Según el informe del Bapro, el aumento del impuesto a los combustibles y las actualizaciones del cuadro tarifario impondrán más presión que antes. También sostiene que “la búsqueda por recuperar parte del poder adquisitivo perdido en la segunda parte larga de 2025 podría sumar algo de tensión por el lado de los salarios y, en consecuencia, los servicios privados”. “Así, aun con el dólar quieto, la inflación, por ahora, no volverá a los niveles de los mejores meses del año pasado", pronostica, aunque deja abierta una ventana: "Habrá que ver en el segundo semestre”.

Axel Kicillof y Juan Cuattromo

El trabajo también hace hincapié en que “de cara a 2026, sobresale el cambio de canasta”, esto es, las modificaciones que se empezarán a implementar en el cálculo de la inflación. “Los bienes ceden peso ante los servicios públicos, en consecuencia, las apreciaciones cambiarias serán menos estadísticamente 'desinflacionarias' que antes, en tanto que los aumentos de tarifas pondrán mayor presión sobre el índice que antes”, afirma.

Positivismo al palo: Javier Milei y la inflación cero

El Presidente tiene otra mirada. Con el mameluco de YPF puesto, en Carajo afirmó que para agosto de 2026 el IPC "va a converger a cero". Al dar detalles del rumbo económico en los próximos meses, Miei apuntó que "la política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder (profesor de Teoría Monetaria) que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero", se justificó.

En línea, la inflación anual, según el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso en diciembre, será de 10,1%, menos del piso que el Banco Provincia estima para el primer semestre del año.

javier-milei-preocupado-1200jpg

Bancos y consultoras más cerca de Kicillof

Es llamativo que las estimaciones publicadas por el Banco Central que surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) están más cerca de las calculadas por la entidad bancaria dirigida por Kicillof que por las de la Casa Rosada.

El relevamiento da un 10,5% de inflación para el primer semestre. El desglosado por mes es enero 2%, febrero 1,8%, marzo 1,9%, abril 1,7%, mayo 1,6%, y junio 1,5%.

A eso se suma el informe publicado por FocusEconomics, en el que participan unos 40 economistas de bancos y consultoras nacionales y del exterior, según el cual se espera un incremento anual promedio de 23,9% para 2026. El FMI es el más optimista de ese grupo, con la proyección más baja: 16,4%.

Temas
Notas Relacionadas
Banco Provincia
CARGOS PARA TODOS

Directorio ampliado del BAPRO: el peronismo y la oposición esperan por la firma de Kicillof

Todavía no salió el decreto con las designaciones de la nueva mesa. La Cámpora, el FR, el PRO y la UCR, a la expectativa por la duración de los mandatos.
Marco Lavagna, titular del INDEC
ES LA ECONOMÍA

El nuevo IPC y el Riesgo Tarifas

El índice actualizado da más relevancia a alquileres y pago de servicios, que siguen rezagados. La desinflación sinuosa y los preparativos de Marco Lavagna.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Chiqui Tapia y Toviggino.
LETRA PEPE

Quién es quién entre los políticos señalados en el AFA-gate

Por  Gabriela Pepe
Tucumán: la crisis en la industria le pone presión a Osvaldo Jaldo en medio del debate por la reforma laboral
LIBERTARIOS & FEDERALES

Tucumán: la crisis en la industria le pone presión a Jaldo en medio del debate por la reforma laboral

Por  Ramiro Garrocho
Manantiales Behr es uno de los yacimientos por fuera del ecosistema de Vaca Muerta más productivos del país.
Plan Andes

El mejor yacimiento maduro de YPF en Chubut queda en manos de una constructora sin recorrido petrolero

Por  David Mottura
Javier Milei. 
GIRA PRESIDENCIAL

Milei afina su discurso para Davos: mensaje a occidente, guiños a Trump y agenda anti-woke

Por  Pablo Lapuente