Marcelo Romero: "Ser ministro de la Suprema Corte sería un broche de oro a mi carrera"

Marcelo Romero está de vacaciones en el sur con familia, aunque sin desconectar del todo. Entre alertas telefónicas y la lectura de "El mago del Kremlin" , el libro de Giuliano da Empoli que oficia de apodo para un influyente asesor de Milei , el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad habla de Patricia Bullrich y de su propio futuro .

En diálogo con Letra P, el exfiscal platense de 62 años que pasó 35 en el Poder Judicial, proyecta a la exministra y senadora nacional como "número uno" en la Ciudad de Buenos Aires ( CABA ) o "número dos" a nivel presidencial en 2027. Bullrichista de la primera hora, Romero dice que la senadora nacional es la dirigente política más importante. "Se va a enojar la señora vicepresidente, pero yo a Patricia la coloco por encima de Victoria Villarruel ".

Desde la Patagonia, Romero carga contra Axel Kicillof, a quien le adjudica falta de firmeza contra el delito, convalida la hipótesis de Bullrich sobre el accionar de grupos mapuches en los incendios del sur y se ilusiona con un posible salto a la Suprema Corte bonaerense . "Sería un broche de oro a mi carrera", reconoce sobre el cargo que circula como posibilidad para cerrar su vida pública.

—¿Cómo fue la transición entre Bullrich y Monteoliva? ¿Cambió algo en la forma de trabajar?

—No cambió absolutamente nada. Todos nos acercamos a la nueva ministra para ponernos a disposición si ella consideraba que teníamos que seguir o no. Nos ratificó a todos, salvo aquellas personas que fueron elegidas por el voto. El equipo, los secretarios, los subsecretarios y los directores quedaron. Lo que no podemos soslayar es que Patricia tiene un perfil político muy fuerte. Es un animal político, en el mejor sentido de la palabra. Alejandra Monteoliva es una técnica, tiene toda su carrera hecha en materia de seguridad. Sigue la misma línea, la doctrina de "el que las hace, las paga", el cumplimiento de la ley, el respeto a las fuerzas federales.

—¿Y cómo quedó su relación con Bullrich ahora que está fuera del ministerio?

—Tenemos una relación más distante simplemente por la función. No la queremos molestar, ahora es una legisladora, pero nos consulta muchas veces, me pregunta sobre algún tema particular, opiniones. Me siento muy honrado que me siga consultando, pero no tiene injerencia en la gestión ministerial.

—Como subsecretario de Investigación Criminal, ¿cuál es el principal foco?

—Sin ninguna duda, el crimen organizado. El gran ejemplo de manual es el narcotráfico, pero también está la trata de personas, el narcoterrorismo, el cibercrimen. Son delitos fundamentalmente transnacionales. Hoy en día, el jefe de un cartel puede operar desde China o desde Marbella con un celular. No hay ninguna posibilidad de combatir el crimen organizado sin cooperación interagencial y sin colaboración con otros países.

Patricia Bullrich y los incendios en el sur

—Patricia Bullrich vinculó los incendios en el sur con el supuesto accionar de grupos mapuches. ¿Convalida esa hipótesis?

—Sí, porque aparte no sería la primera vez. Hay sospechas, todavía no se ha terminado la investigación. Pero ya pasó en años anteriores que grupos autodenominados mapuches, que no tienen que ver con las comunidades que habitan la Patagonia en forma pacífica, fueron identificados y ya están procesados por la justicia. Por supuesto convalido lo que dice Patricia.

—¿Cómo responde a quienes señalan que esa teoría no tiene pruebas contundentes y estigmatiza a las comunidades?

—Lo que nosotros decimos es que no son las comunidades, son personas que bajo la bandera del pueblo originario cometen delitos. No tiene nada que ver con las comunidades, que son pacíficas. Son personas que pretenden independencia de Argentina, un territorio propio. Todos disparates.

Proyección 2027

—¿Dónde ve a Patricia Bullrich en 2027?

—Patricia es la más importante de todas las dirigentes políticas activas. Es una líder nata. Se va a enojar la señora vicepresidente, Victoria Villarruel, pero yo a Patricia la coloco por encima. La veo como número uno en la Ciudad de Buenos Aires o como número dos a nivel presidencial si el señor presidente se decide por la reelección.

—¿Y la provincia de Buenos Aires?

—Me han preguntado por la hipótesis de que Patricia compita en provincia de Buenos Aires. No me parece que esté trabajando en ello, pero si el presidente se lo pide, creo que no tendría ningún inconveniente. Patricia va a ser noticia de acá al 2027 y desde el 2027 en adelante. Si me convoca, por supuesto que la voy a acompañar.

Relación con Axel Kicillof

—¿Cómo es la relación entre Nación y Provincia en materia de seguridad? ¿Hay diálogo técnico con el gobierno de Kicillof?

—El diálogo técnico existe a nivel de funcionarios de ministerios. Afortunadamente también se sumó el ministro provincial. Con Patricia Bullrich no había una buena relación entre ambos ministerios. El gobernador lamentablemente no tiene una postura firme contra el delito y el delincuente. No se lo escucha. No pretendemos que el gobernador salga en persona a perseguir delincuentes, no es su función. Pero sí debería tener una postura concreta frente al crimen y al criminal. No se lo escucha hablando firme contra el delincuente, como sí se los escucha a la mayoría de los mandatarios, empezando por el presidente. Cuando se le pregunta, se va por las ramas y empieza con que el delito es un fenómeno multicausal.

—¿Hay diferencia en el trabajo con otras provincias?

—En Santa Fe, pese a que el gobierno de Maximiliano Pullaro tiene una bandera política diferente a la del gobierno nacional, se puede trabajar articuladamente nación, provincia y municipios. Hay miradas diferentes, sí, pero hay un norte que es combatir el crimen organizado, combatir el narcotráfico. En Buenos Aires no se ha llegado a eso.

Suprema Corte bonaerense

—Su nombre circula como posible ministro de la Suprema Corte bonaerense. ¿Le interesa? ¿Se imagina volviendo al mundo judicial?

—En primer lugar, es un altísimo honor que alguien del poder haya pensado en mí. Es un honor gigantesco, sin ninguna duda. No es algo que yo haya buscado, no he ido a golpear la puerta del gobernador o de la justicia, pero evidentemente alguien me ha citado y tampoco puedo hacerme el distraído. Como exmagistrado, sería un broche de oro a mi carrera ser ministro de la Corte. Yo ya estoy en la última etapa de mi vida pública, tengo 62 años. Estoy muy honrado y muy contento a nivel personal y familiar.

—Fue muy crítico de la corriente del derecho que se identifica con Zaffaroni. Si llegara a la Suprema Corte, ¿cómo llevaría esa mirada?

—No estoy en contra del garantismo, el garantismo es el respeto a las garantías constitucionales. Soy respetuoso de las garantías constitucionales tanto del imputado como de la sociedad agraviada por un delito. Sí estoy en contra del abolicionismo zafaroniano. En las facultades se enseñaba hasta hace poco que el criminal es en realidad la víctima del sistema capitalista neoliberal. Si fuera juez supremo, obviamente que no adhiriría a ninguna sentencia donde hay una postura abolicionista del derecho penal. Yo defiendo el derecho penal, creo en la pena.