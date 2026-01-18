Autovía del Mercosur: Javier Milei habilitó a Cartellone a cobrarles doble peaje a quienes no usen TelePase

La nueva concesionaria de la autovía del Mercosur , en manos del grupo Cartellone, debutó con una sorpresa tarifaria avalada por el gobierno de Javier Milei que implica el pago de un peaje 100% más caro para los usuarios que no utilicen el sistema TelePase . La privatización libertaria debutó, en medio del silencio oficial, con tarifas más caras.

Tras hacerse cargo del tramo Oriental —que abarca casi 700 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, el puente Zárate–Brazo Largo y el acceso al paso fronterizo Paso de los Libres–Uruguayana—, la empresa Autovía del Mercosur eliminó el cobro en efectivo y habilitó la modalidad de pago electrónico con una tarifa de peaje que duplica el valor previsto para quienes utilicen TelePase.

Según estadísticas oficiales correspondientes al último año de operación estatal, el 70% de los usuarios de la autovía mesopotámica abonan los peajes de manera manual, mientras que sólo el 30% utiliza el sistema de pago automático.

Amparada en una modificación de los pliegos que la actual gestión introdujo antes de la presentación de las ofertas, la concesionaria quedó habilitada a cobrar el doble de la tarifa básica del TelePase a todos los usuarios que abonen mediante tarjetas de débito, crédito, billeteras virtuales, códigos QR o teléfonos celulares.

A través de una circular aclaratoria, la conducción de Vialidad Nacional —encabezada por Marcelo Campoy — modificó el texto original del artículo 50 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG). Allí se estableció que “las vías manuales deberán convertirse en vías mixtas (manuales/automáticas) y, a partir de dicha transformación, el concesionario estará habilitado para cobrar el doble de las tarifas vigentes del TelePase”.

La privatización de las rutas: Javier Milei se ató al club de la obra pública

autovia del mercosur peajes

En cada una de las cuatro estaciones de peaje de la autovía del Mercosur que fueron rehabilitadas entre Paso de los Libres y Campana, la tarifa para un automóvil con TelePase quedó fijada en $1886,87. Para quienes no cuentan con esa modalidad, el valor asciende a $3773,75.

Antecedentes del grupo empresario

La empresa beneficiada forma parte del grupo mendocino Cartellone, cuyo principal accionariado se encuentra involucrado en el juicio oral de la causa Cuadernos, que tramita ante el Tribunal Oral Federal N.º 7. Gerardo Cartellone, José Cartellone y María Rosa Cartellone, junto con Tito Biagini, están acusados como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que Hugo Kot fue imputado como partícipe necesario.

De acuerdo con el planteo de los fiscales, los pagos realizados a funcionarios nacionales entre 2003 y 2015 no habrían sido aportes aislados, sino parte de un esquema destinado a obtener decisiones administrativas favorables y contratos de obra pública.

Grupo cartellone Las rutas de Javier Milei: el grupo Carrellone, entre los ganadores

La flamante concesionaria inició sus operaciones con la reimplantación de los peajes que habían sido suspendidos desde abril de 2025 en las estaciones de Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas. En esta primera etapa, el cobro se realiza únicamente a través del sistema TelePase y sin cabinas manuales habilitadas.

Por el momento, sólo abonan peaje quienes cuentan con TelePase. Los vehículos que no poseen esa modalidad son registrados mediante un sistema de lectura de patentes y pueden continuar su recorrido con un compromiso posterior de pago voluntario.

Antes de que finalice enero, la empresa prevé completar la instalación del nuevo esquema de cobro en todas las estaciones, mediante la colocación de tótems para pagos electrónicos con tarjetas de crédito, débito, billeteras virtuales, códigos QR y teléfonos celulares. En todos los casos, el valor será el doble de la tarifa correspondiente al TelePase.

Una brecha inédita frente al resto de las rutas con peaje

Además de inédita, la duplicación tarifaria para quienes no utilizan telepeaje contrasta con la situación vigente en el resto de las rutas nacionales con peaje y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en las que las diferencias de precio entre modalidades de pago oscilan entre el 0,2% y el 9,3%.

En la red de casi 6000 kilómetros de rutas nacionales operadas por la estatal Corredores Viales, la tarifa unificada para automóviles es de $1300, que se reduce a $1258 cuando se abona con TelePase.

En la autopista Ricchieri–Ezeiza–Cañuelas, la diferencia entre el telepeaje y el pago manual en estaciones troncales alcanza el 9,3% en horario no pico y el 3,3% en horas de mayor tránsito.

En los accesos Norte y Oeste, la brecha es de apenas el 0,2% en horario no pico ($700 manual y $699 TelePase) y del 7,3% en las horas pico ($900 contra $838).

corredor vial 2.jpg Privatización de las rutas argentinas con más postas de peaje

En la autopista Buenos Aires–La Plata, un automóvil paga en horario no pico $2122 con TelePase y $2200 en forma manual. En horas pico, la diferencia es del 1,7%: $2653 con telepeaje y $2700 con pago manual.

Una situación similar se registra en el puente Rosario–Victoria, concesionado recientemente a la empresa Conexión Alto Delta, donde la diferencia tarifaria no supera el 7%. Allí, la tarifa para automóviles es de $1029 con TelePase y $1100 en forma manual.

Peajes sin resolución publicada

Además de la asimetría tarifaria, el inicio de operaciones de las primeras concesionarias viales bajo el nuevo esquema dejó expuesta otra particularidad administrativa: las empresas comenzaron a cobrar peajes sin que se haya publicado una resolución oficial que autorice los nuevos cuadros tarifarios.

Esto contrasta con el procedimiento habitual aplicado en las rutas nacionales a cargo de Corredores Viales y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, donde los aumentos deben ser aprobados y publicados en el Boletín Oficial.

Para justificar la ausencia de una resolución específica, en Vialidad Nacional remiten a lo establecido en el artículo 82 del PETG. Según ese mecanismo, son las propias concesionarias las que calculan e informan las tarifas al organismo. Si en un plazo de cinco días hábiles no hay observaciones, el cuadro tarifario queda automáticamente habilitado, sin necesidad de un acto administrativo formal.