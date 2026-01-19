Intendentes de Córdoba le torcieron el brazo a Milei y lograron la reparación de una ruta clave del Mercosur

Los intendentes de San Justo que reclamaron los arreglos en la ruta clave del Mercosur

La insistencia de un grupo de intendentes del departamento San Justo torció el brazo del presidente Javier Milei , quien bajó los fondos para el arreglo de una traza bastante deteriorada de la ruta nacional 158, en Córdoba , clave para trasladar la producción. Esta arteria fue parte también de recientes reclamos del gobernador Martín Llaryora a la Casa Rosada.

Luego de varios sinsabores, en noviembre del año pasado, el intendente de Saturnino María Laspiur , el justicialista Horacio Depetris , una de las voces que más se hizo escuchar en esta región respecto a la problemática, recibió el llamado de la empresa San Ignacio de Loyola S.A , que hará los trabajos. El contacto era para gestionar un predio para montar el obrador y la planta de asfalto caliente.

La idea es que esta semana inicien los arreglos y, más allá de la importancia que tendrán para quienes circulan por esta ruta del Mercosur , sin dudas no deja de ser un triunfo del intendentismo del este cordobés que levantó la voz en más de una oportunidad para que el Estado nacional se haga cargo. Esta vez, prometen, no serán parches sino un arreglo más duradero, aunque el sueño que persiste es el de una traza nueva.

El estado de las rutas nacionales en Córdoba está marcado por un visible deterioro y abandono. Las promesas incumplidas a lo largo de dos décadas no hicieron más que empeorar un cuadro que con el gobierno de Javier Milei se agravó. Sobre todo porque desde el primer día de su asunción en 2023, su idea fue recortar la obra pública.

La ruta nacional 158 es de alto tráfico y resulta vital como columna que atraviesa gran parte de Córdoba uniendo en 270 kilómetros las ciudades de Río Cuarto , Villa María y San Francisco . Es utilizada para el transporte masivo de camiones, internacionales y nacionales, y exhibe un estado “crítico” en algunos puntos como por ejemplo el que une dentro del departamento San Justo a las localidades de Colonia Prosperidad y Las Varillas .

Los intendentes cuyas localidades son cruzadas por la ruta 158 se reunieron el año pasado con funcionarios de Nación, junto a la senadora Alejandra Vigo.

“Es la ruta de la muerte y prometieron dos veces que iba a arreglarla”, disparaba el gobernador Llaryora a Letra P en mayo del año pasado, mientras pedía a Nación el traspaso de la Ruta 19 para finalizar con fondos propios la autopista.

El reclamo a Javier Milei

En las dos últimas décadas, mientras el pavimento se iba deteriorando, los intendentes de las localidades por las que cruza la ruta 158 fueron levantando su voz, ante la necesidad ya no de arreglos, sino de una traza nueva. Sin embargo, se sucedían parches y más parches.

En marzo de 2025, seis intendentes del este de Córdoba pisaron suelo porteño con un reclamo sencillo: la repavimentación de 40 kilómetros de la ruta nacional 158. Fueron recibidos por el entonces secretario de Transporte de Milei, el excordobesista, Franco Mogetta, y se trajeron alguna respuesta: la previsión de un plan federal de obras para intervenir 40 mil kilómetros de ruta en todo el país.

El encuentro juntó a los intendentes de San Francisco (Damián Bernarte), Quebracho Herrado (Rodolfo Marson), Colonia Prosperidad (Miguel Maradona), Laspiur (Horacio Depetris), Las Varas (Fabián Masías) y Las Varillas (Mauro Daniele). Acompañaron el legislador Gustavo Tevez y la senadora Alejandra Vigo.

Esas buenas sensaciones se fueron desvaneciendo con el correr de los meses, hasta que el baldazo de agua fría llegó sobre mediados de ese año con el anuncio de disolución de Vialidad Nacional, que no prosperó. Eso llevó a Depetris, intendente de Laspiur, a filmar un video en sus redes sociales con una advertencia a los conductores: “Si salen a la ruta tomen precauciones porque es una trampa mortal”, alertaba.

La noticia que trajo respiro sobre finales de 2025

Depetris, a tono con el cordobesismo que representa, sostiene que las obras “traen progreso”, sobre todo las rutas por donde circula mucha gente.

depetis laspiur siciliano Horacio Depetris y Miguel Siciliano, del gobierno de Córdoba

Recordó que los reclamos vienen de varios años y que los intendentes siempre estuvieron al frente para recordar que la ruta 158 no está en óptimas condiciones para circular.

“Insistimos mucho en Vialidad Nacional, en Córdoba, llevábamos imágenes, videos hasta que un día se abrió un expediente. Hubo reuniones y en un momento pensamos que todo se caía, ahora tenemos fe”, señaló el jefe comunal, quien afirmó que verla arreglada será una “satisfacción”.

Zona de promesas

A lo largo de las últimas décadas, varios proyectos y anuncios de diferentes gobiernos nacionales sobre la transformación en autovía sobre la actual traza o reconversión a autopista. Durante la presidencia de Mauricio Macri se la incluyó en los planes de obras a ejecutar con el sistema de Participación Pública Privada (PPP), que nunca se puso en marcha.

ruta 158 deteriorada Un importante tramo de la ruta nacional 158 es un verdadero peligro para los conductores.

En la gestión de Alberto Fernández se avanzó en un nuevo esquema que promovía su secretario de Obras Públicas y exintendente de Villa María, Martín Gill, quien pretendía una autopista en cuatro tramos, para lo que se firmaron varios convenios.

En 2023 se anunció incluso que un primer tramo se ejecutaría entre las localidades de General Deheza y de General Cabrera. Sin embargo, tampoco superó la etapa de los papeles. Con la gestión de Milei, el esquema de obras públicas nacionales se paralizó con la motosierra.

Pero con el '27 en el horizonte empiezan a llegar las buenas noticias, esta vez, bajo el sello libertario gracias a la insistencia de un grupo de intendentes.