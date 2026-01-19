Javier Milei y el segundo Donald Trump, dos gotas de ácido

Un perfil del segundo Donald Trump escrito por Iker Seisdedos , corresponsal del diario El País en la Casa Blanca, a propósito del primer aniversario del regreso del magnate a la presidencia de Estados Unidos , que se conmemorará este martes 20 de enero, bien podría servir, cambiando sigilosamente algunas referencias, para describir a Javier Milei .

"El carrusel desbocado de la segunda presidencia de Trump ha avanzado en un tiempo que a menudo pareció una eternidad dando bandazos a merced de los cambios de humor, las amenazas, el clima de venganza, las exageraciones y las mentiras , los insultos y las bromas de dudoso gusto".

"Nadie puede decir, con todo, que lo sucedido en el arranque de este mandato Trump 2.0 haya sido una sorpresa. Mucho lo prometió en campaña".

"Es al mismo tiempo —en otra de esas paradojas que solo propicia la habilidad de Trump para dominar el relato— casi imposible salir del asombro cada día o incluso seguir la pista de la producción de la Casa Blanca. Se trata de una mareante avalancha de gestos, un alud de efectos narcóticos en la capacidad de indignarse de aquellos que no forman parte de la base fiel de Trump".

milei trump.jpg Javier Milei con Donald Trump.

"La hiperactividad de un presidente con los días contados (no por su edad, 79 años, sino porque la Constitución, salvo que él la cambie, le impide presentarse de nuevo en 2028) se ha traducido en una lista imposible de resumir de decretos y decisiones ejecutivas que afectan a todos los órdenes de la vida estadounidense y que han alterado los equilibrios de poder del mundo".

"Ha habido decisiones (solo) de apariencia risible (...) y, sobre todo, medidas de graves consecuencias para las minorías, las personas trans, el consenso científico, los abogados disidentes, la cultura crítica con el poder, el modo en el que Estados Unidos se cuenta su historia o la libertad académica, de prensa y de expresión".

¿Javier Milei cantó pri?

Las coincidencias son tan impresionantes que el presidente argentino podría jactarse de ser el original del que el republicano tomó el modelo para moldear su versión 2.0, dado que llegó al poder un año antes que el magnate del real state, además de que no ha tenido límites para el ejercicio de la jactancia.

De hecho, en 2024, cuando el estadounidense recién estaba en campaña para su segundo mandato en el comando del gobierno norteamericano, el libertario se autoproclamaba "máximo exponente de la libertad a nivel mundial".

Embed - Javier Milei: "La gira demostró que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial"

Sin embargo, la teoría, además de delirante en sí misma, se derrumbaría sólo ampliando el foco de la historia: aunque volvió recargadísimo para este segundo turno en la Casa Blanca, con sus rasgos distintivos exacerbados al límite de lo caricaturesco, la construcción de Mr. President Trump como una figura disruptiva y transgresora de todas las normas que han regido a las democracias liberales occidentales comenzó en 2017, en su primer desembarco en el edificio blanco que se levanta en el 1600 de la avenida Pennsylvania de Washingnton.

Javier Milei, el último más que el primero

Se sabe: en ese tiempo ya trabajaban, en distintas latitudes del planeta, quienes el sociólogo franco-italiano Giuliano Da Empoli llamó los ingenieros del caos, estrategas de la política y, sobre todo, de la comunicación que plantaron en Europa y en América una nueva generación de líderes estrafalarios que se montaron sobre los fracasos de las élites dirigentes para irrumpir con un populismo de derecha autoritario, violento, antisistema, racista y ultraconservador que gana elecciones a fuerza de discursos de odio contra la política profesional, los progresismos y la llamada cultura woke.

Embed - POLÉMICAS DECLARACIONES DE MILEI EN DAVOS: "La ideología de género constituye abuso infantil"

Milei no es la matriz que utiliza esa fábrica de nuevos liderazgos, como el de Trump en EE.UU., el de Viktor Orbán en Hungría, el de Jair Bolsonaro en Brasil o el de Nayib Bukele en El Salvador, sino, por el contrario, el último modelo lanzado al mercado de las frustraciones colectivas.

Un año del segundo Donald Trump, según Letra P

En este contexto de convulsión global, con Trump avanzando a empujones y a los tiros sobre el orden conocido -sus alianzas, sus consensos, sus instituciones y sus normas- y con el gobierno de Milei jugando un pleno a la potencia que parece tener las de perder en su disputa con China por la hegemonía planetaria, el perfil del presidente de Estados Unidos adquiere una relevancia dramática.

Por eso, Letra P publicará este martes una nota de Marcelo Falak, su especialista en relaciones internacionales, que armará un inventario de "todo lo que Trump rompió en un año", acompañada por una selección de 84 artítculos públicados en los últimos 12 meses que describen los rasgos del aspirante a emperador, analizan el impacto de sus políticas -de la exterior, sobre todo- y señalan las consecuencias de la decisión del mandatario argentino de atar el destino de la Argentina al del líder norteamericano.