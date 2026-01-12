Arrancó la campaña en Marcos Juárez: Dellarossa detonó la relación con Majorel y allanó su camino con Llaryora

Pedro Dellarossa , exministro de Producción de Martín Llaryora , confirmó que tendrá una participación activa durante la campaña electoral de Marcos Juárez este año y disparó contra la intendenta Sara Majorel por cortar el diálogo. Quien fuera dos veces intendente retomó la iniciativa política y sus tareas en el Banco Córdoba tras recibir el alta por una intervención cardíaca de urgencia.

La disputa por la intendencia de la localidad del sudeste cordobés empieza a tener cruces cada vez más intensos entre los protagonistas de los espacios políticos locales. Con el inicio del 2026 comenzó la cuenta regresiva hacia las elecciones de septiembre que empieza a posicionar las piezas en el tablero para la partida final.

Dellarossa apostó fuerte con declaraciones en un medio local que impactaron en el espacio oficialista. Si bien la relación con el Ejecutivo municipal está cortada desde su salida del municipio para integrar el gabinete de Llaryora, hasta el momento no se habían producido expresiones en este sentido.

“Hace más de un año y medio que no entro a la municipalidad de Marcos Juárez . Fui cuando un grupo de empresarios chinos quisieron instalarse en la ciudad y lo hice como ministro de la Producción. No tuve contacto con nadie, ni la intendente (Sara Majorel) me llamó luego de lo que me sucedió”, sostuvo de manera tajante en declaraciones a Radio Centro de Marcos Juárez.

El exintendente y su sucesora en el cargo fueron los pilares de la construcción del espacio que gobierna Marcos Juárez desde más de una década. Dellarossa llegaba de la Unión Vecinal , sin lugar para protagonizar un fórmula, y su vínculo con el entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri , lo posicionó en el ámbito local en los albores de 2014 de la mano del PRO .

Junto a Majorel y otras referecias de diferentes espacios iniciaron lo que fue un modelo exitoso y marcó el kilómetro cero de Cambiemos.

dellarossa majorel concejo marcos juárez Pedro Dellarossa y Sara Majorel en tiempos de sintonía fina en Marcos Juárez

La historia reciente cuenta que él fue intendente por dos periodos consecutivos mientras ella conducía el Concejo Deliberante durante esa gestión. Fueron una dupla tan exitosa en las urnas que se coronó en 2022 con un tercer triunfo que intercambió los roles de ambos: la contadora pasó a encabezar el Ejecutivo mientras que el ingeniero civil se ocupó de presidir el cuerpo legislativo.

Una salida que partió el equipo

Pero en el círculo más cerrado del oficialismo nunca aceptaron los argumentos de Dellarossa de pasar a las filas del cordobesismo tras el llamado de Llaryora, apenas unos meses después de asumir.

“Tendríamos que hablar mucho con Sara, ella no entendió mi posición en el Gobierno de Córdoba”, remarcó en la emisora local. Y agregó: " “debería haber aprovechado más mi rol, primero como ministro y ahora como vicepresidente del Banco de Córdoba, para generar beneficios concretos para Marcos Juárez”.

larreta majorel dellarossa.jfif Pedro Dellarrossa y Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez, apoyaron a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO de 2023

En sintonía con las críticas hacia la intendenta sostuvo que “debería sacar el jugo" para consultar por créditos, por ejemplo. "Nadie me llama por teléfono, no hay comunicación. Hace difícil que uno pueda después planificar algo de forma conjunta”, disparó el exmacrista que apoyó a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO de 2023.

Un mensaje directo para el oficialismo y la oposición

Al ser consultado sobre la posibilidad de ser candidato para ser nuevamente intendente de Marcos Juárez, Dellarossa dejó la puerta abierta. “Después de lo que me pasó tengo que pensarlo, falta mucho pero lo vamos a pensar bien. No sé si en primera plana, pero me van a ver jugando políticamente en Marcos Juárez”, adelantó, con clara intención de mantener el misterio un poco más.

Una de las principales apuestas de 2026 para Llaryora es la elección de Marcos Juárez y la posibilidad de contar con el dirigente con mayor peso en sus filas es tentador. En el Partido Justicialista local todavía se genera tensión cuando aparece el nombre de Dellarossa, sin embargo, cada vez son menos los que se opondrían a una campaña detrás de quien hasta hace unos años era su rival político.

“Nunca dejé de ser PRO porque nunca me fui del espacio y el gobierno provincial ha demostrado que tiene muchos puntos en común. No entiendo la poca tolerancia porque me fui a otro lugar”, admitió. Y dejó una nueva crítica para la gestión actual asegurando que “la ciudad tuvo muchas oportunidades que en estos cuatro años no se aprovecharon. Sea yo u otro candidato hay que retomar ese rumbo los próximos años”, continuó.

majorel dellarossa plan primer paso Pedro Dellarossa dijo que Sara Majorel desaprovecha oportunidades de gestión para Marcos Juárez

Para finalizar el exmandatario dejó bien claro cuál es su posición en la relación: las conversaciones están siempre abiertas, pero en este momento no tenemos comunicación.

Dellarossa salió al cruce de las expresiones de dos concejales del bloque oficialista, Javier Barletta y Maite Cisneros. Ambos habían señalado alguna participación del vicepresidente de Banco Córdoba en la renuncia de Alejandro Ros Artayeta.

“Son expresiones fuera de lugar, no tengo nada que ver, con Alejandro me hablo porque fue concejal nuestro y lamento la declaración que realizaron. Es todo imaginación de ellos”, aclaró en radio Centro.

Susto e intervención exitosa

Dellarossa fue intervenido por una complicación cardiovascular que presentó luego de una consulta médica. Al determinar una obstrucción de más de un 90 por ciento en una arteria los profesionales determinaron la colocación de 6 stents. A las 48 horas del procedimiento médico fue dado de alta por presentar mejorías y debe realizar controles periódicos.