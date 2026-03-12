Encuesta en Córdoba: en un mano a mano, Rodrigo de Loredo le saca a Martín Llaryora una ventaja de 10 puntos

Una encuesta realizada en la provincia de Córdoba comparó tres posibles enfrentamientos electorales entre Martín Llaryora y referentes de la oposición. El resultado muestra a Rodrigo de Loredo como el dirigente que mejor compite contra el gobernador, por encima de Luis Juez y del libertario Gabriel Bornoroni .

En la simulación de voto que realizó Opiniones y Tendencias , el exdiputado radical es el único opositor que logra imponerse a Llaryora, mientras que en los escenarios donde aparecen el senador o el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados el mandatario provincial queda por delante.

Confiado en estos números, De Loredo encabezará un acto este sábado en el Quality , donde dejará claro que es decisión tomada su candidatura provincial.

El estudio se hizo en marzo sobre 1.048 casos en toda la provincia bajo la dirección del consultor de cabecera de la UCR , Francisco Venturini .

En el primer escenario, De Loredo obtiene el 41% de intención de voto contra el 30,5% de Llaryora. La diferencia es de más de diez puntos y convierte al exdiputado radical en el único de los dirigentes medidos que logra superar al gobernador en la simulación electoral.

Informe Provincial Marzo 2026 Encuesta de marzo de Opiniones y Tendencias

El informe también muestra que De Loredo logra capturar el 78% del voto opositor que en 2023 acompañó a Luis Juez y también una fracción del electorado que votó al propio Llaryora (16%).

Ese comportamiento sugiere conforme a los datos un perfil competitivo en un eventual escenario de polarización.

Luis Juez vs. Martín Llaryora

Cuando el enfrentamiento se mide entre Juez y Llaryora, el resultado cambia. En ese caso, Llaryora alcanza el 35,2% y el senador de La Libertad Avanza, el 31,1%, con una diferencia más ajustada, pero favorable al cordobesismo.

De loredo, Juez, Bornoroni en laapertura de sesiones 2026 Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni en la apertura de sesiones de la Legislatura de Córdoba

El líder del Frente Cívico retiene el 80% de su electorado de 2023, pero el estudio señala que logra captar menos votos provenientes de otros espacios opositores comparado con el radical. En su caso, sería favorecido por un 8% del peronismo enojado con el gobernador y 31% de Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio.

Gabriel Bornoroni vs. Martín Llaryora

El tercer escenario evalúa al diputado libertario Bornoroni frente al gobernador. Allí también el resultado favorece al oficialismo: Llaryora obtiene 33,9% frente al 30,9% del empresario estacionero y alfil de Karina Milei.

Aunque el libertario logra atraer parte del voto opositor, el informe muestra que su transferencia desde el electorado de Juez es más limitada. Del apoyo juecista retiene el 60%.

El clima político en Córdoba

La encuesta también indagó sobre la percepción del ciclo político provincial. Casi la mitad de los consultados (46,9%) considera que el modelo peronista le hace daño a la provincia y el 30,4% sostiene que fue bueno, pero que está agotado. Sólo el 18,9% cree que es un modelo exitoso.