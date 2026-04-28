Encuesta en Córdoba: cayó el nivel de actividad del 44% de la industria y se enfrían las inversiones

La industria del interior atraviesa un momento de contracción y fuerte incertidumbre. Según la última encuesta del Pulso Productivo de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el 44% de las empresas reporta una caída en su nivel de actividad, mientras que casi ocho de cada diez se declaran expectantes o preocupadas frente al escenario económico.

El deterioro ya no aparece como un fenómeno aislado. El 46% de las firmas registró retrocesos tanto en la comparación trimestral como interanual, lo que sugiere una tendencia que comienza a consolidarse. En paralelo, solo el 16% de las empresas logró crecer, mientras que un 40% se mantuvo estable.

El principal factor detrás de este escenario es la falta de demanda, señalada por el 47% de las empresas como el mayor obstáculo para el desarrollo industrial. Más atrás aparecen la presión impositiva (36%) y el costo laboral (26%), en un contexto que también está atravesado por la incertidumbre macroeconómica y las dificultades de financiamiento.

Las expectativas hacia adelante reflejan esa falta de rumbo definido . El relevamiento muestra un escenario fragmentado. El 31% de las empresas proyecta crecimiento en los próximos 12 meses, el 33% anticipa una mayor caída y el 36% se mantiene neutral. Esta dispersión impacta directamente en las decisiones ya que el 41% de las firmas no prevé realizar inversiones en el corto plazo.

En este contexto, la inversión pierde su carácter expansivo y se orienta principalmente a sostener la competitividad. Las prioridades pasan por la innovación y la incorporación de tecnología, seguidas por la compra de maquinaria y equipo. En las pymes, además, gana peso el capital de trabajo como necesidad inmediata.

El financiamiento también refleja un comportamiento defensivo. La mayoría de las empresas se apoya en recursos propios, con baja participación del crédito bancario y escasa incidencia de programas públicos, lo que evidencia las limitaciones del sistema financiero para apuntalar la actividad.

El empleo en la industria

En materia de empleo, el ajuste aparece de manera más rezagada. El 63% de las empresas mantuvo su dotación de personal, mientras que el 29% la redujo y solo el 6% la incrementó. Las empresas medianas son las que muestran mayor volatilidad, mientras que las grandes tienden a sostener niveles más estables.

industria automotriz.webp La industria cordobesa no planea hacer inversiones en el corto plazo según una encuesta del sector

A nivel estructural, el informe señala que la industria no enfrenta un límite en su capacidad productiva, sino en las condiciones para activarla. En ese marco, la prioridad empresarial se desplaza del crecimiento al sostenimiento, postergando decisiones de expansión.

El resultado es un cambio en la dinámica del sector. Más que una caída puntual, lo que emerge es una industria que se adapta a un entorno más restrictivo, con menor impulso inversor y mayores desafíos para recuperar el crecimiento.