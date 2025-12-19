Con el acuerdo Mercosur-UE postergado, Javier Milei viaja a la cumbre en Brasil

Pese a la postergación de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , Javier Milei confirmó su presencia en la cumbre de líderes políticos de la región, que se realizará este sábado en Foz de Iguazú, Brasil . El mandatario argentino no sólo jugará de visitante, sino que además el anfitrión, Lula da Silva , reconstruyó puentes con la Casa Blanca de Donald Trump .

Por otra parte, la Casa Rosada busca instalar al libertario como el principal representante de la derecha latinoamericana , pese a que ya no es el único en una región que comenzó a teñirse de otro color, con la victoria de José Antonio Kast en Chile como la más reciente prueba de ello. La cumbre, por otra parte, se realizará mientras Trump amenaza con invadir Venezuela para expulsar a Nicolás Maduro del poder.

Sin agenda oficial confirmada, está previsto que el jefe de Estado vuele hacia el país vecino este sábado por la mañana y regrese a Buenos Aires por la noche. El viaje exprés que tenía como principal objetivo adherir al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya lleva cerca de dos décadas en construcción.

Sin embargo, este entendimiento se retrasó, producto de la presión que ejercieron países como Italia y Francia, ambos preocupados por la posible apertura a productos extranjeros que distorsionen sus mercados. Por eso, la firma pasó para enero, cuando los representantes de la Unión Europea deberán decidir el destino del acuerdo.

Lula da Silva y su par italiana, Giorgia Meloni , acordaron postergar el tratamiento, mientras que Milei decidió confirmar su viaje a Brasil para ratificar su posición al respecto, si bien durante la semana en Balcarce 50 ponían como condición para la partida del Presidente la firma del acuerdo.

Se espera que Milei brinde un discurso centrado en la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio con otros estados y elimine la reglamentación que limitan los entendimientos con el resto de los países. En rigor, es un planteo que el representante de La Libertad Avanza ya venía haciendo en otros foros políticos y económicos.

Javier Milei quiere posicionarse como un líder regional

El viaje del primer mandatario argentino se dará a pocos días de haber recibido en Casa Rosada a Kast, el líder de la derecha chilena que el último domingo venció en las urnas a la socialista Jeannette Jara y se convirtió en el presidente electo del país trasandino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2000981841298207135&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei recibió al Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, en Casa Rosada.



Lo acompañaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/EMMdP7mEDU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 16, 2025

La idea de Milei es construir un bloque informal de la derecha que incluya a Chile, Bolivia, Paraguay y Perú, con un eje central en Argentina, el primer país de Latinoamérica en alinearse de manera irrestricta a las políticas de Estados Unidos.

Por esta razón es que una ausencia del jefe de Estado en la cumbre del Mercosur podría haber sido leído como un retroceso en su pelea global por la agenda de la derecha, sobre todo a instancias de la aparición de nuevos liderazgo locales de este mismo sector. El más reciente de ellos es el del propio Kast, que al igual que el argentino, pasó en varias oportunidades por la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

La cumbre del Mercosur atravesada por la pelea entre Trump y Maduro

Si bien uno de los temas centrales será la coordinación de las agendas desarrollo sostenible, algo en lo que Milei no tiene particular interés, como así también la inserción internacional del bloque en un escenario global comercial desafiante, todo el encuentro estará atravesado por un contexto regional crítico: el conflicto entre la administración Trump y el gobierno venezolano.

milei trump Javier Milei (Argentina) y Donald Trump (Estados Unidos), en la misma sintonía.

En una entrevista reciente, el líder republicano dejó abierta la posibilidad de iniciar una guerra contra el gobierno de Maduro, luego de haber ordenado este martes un bloqueo a algunos barcos petroleros que entran y salen del país centroamericano.

Además de la amenaza y el bloque comercial, Trump ordenó numerosos ataques militares a embarcaciones venezolanas, que han causado la muerte de, al menos, cien personas. La Casa Blanca sostuvo que se trataron de acciones dirigidas contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes, sin embargo, el gobierno de Maduro lo atribuyó a un intento de golpe de Estado.

Por hora, Milei guarda silencio en público sobre esta posible intervención bélica, más allá de su alineamiento total a la administración norteamericana. De todos modos, fuentes relevantes de la Casa Rosada aseguraron a Letra P que la orden del jefe de Estado es acompañar todas las decisiones que tome Washington sobre Venezuela.