PJ bonaerense: unidad con fórceps, otra vez

Después de varias horas de negociaciones el PJ bonaerense llegó a un acuerdo este viernes para poner una fecha de elecciones o recambio de autoridades con un esfuerzo denodado por ambas partes, el kicillofismo y el kirchnerismo, para evitar que la sangre llegue al río.

En una reunión reducida previa al encuentro formal del Consejo que se realizó este viernes en Malvinas Argentinas , se llegó al acuerdo final: la fecha de elección será el 15 de marzo. Además, se acordaron cuestiones procedimentales respecto de los apoderados, padrón y afiliaciones.

Cerca de las 5 de la tarde se selló el acuerdo. El 15 de marzo es un punto intermedio entre las pretensiones del MDF, la agrupación que lidera Axel kicillof , y el kirchnerismo , y dos días antes de que se venzan los mandatos de los congresales y las autoridades de los PJ locales en los 135 municipios.

Además, se resolvió un tema central: el de los apoderados. A los cuatro actuales se sumarán dos más que responden al gobernador. Son Ana Laura Ramos , subsecretaria de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense (referenciada en el intendente de La Plata, Julio Alak ), y Maria Sol Barreiro , subsecretaria legal y técnica de la secretaría General que conduce Agustina Vila .

También hubo acuerdos respecto del manejo del padrón y las afiliaciones. El kicillofismo empujó para que se abran los padrones. Teniendo en consideración los temas legales y mediante un pedido que se hará a la justicia electoral, se avanzará en la posibilidad de que las fichas de afiliación que ya están presentadas en los PJ locales puedan oficializarse, aunque no podrán superar el 5% del total del padrón.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner: unidad con fórceps

Pese a las tensiones constantes que vive el peronismo, tanto el sector de Kicillof como el de Máximo Kirchner hicieron esfuerzos denodados por llegar a un acuerdo y que la sangre no llegue al río. Las dos partes pretenden no competir en elecciones internas. Este viernes se avanzó en ese sentido.

Durante las últimas 48 horas hubo una reunión tras otra para intentar llegar a un primer acuerdo. El jueves se reunieron el intendente Alak, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, su par de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el diputado Mariano Cascallares, el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin.

Distintas fuentes coinciden en que la reunión fue en buenos términos, con esfuerzos entre las partes para llegar a un acuerdo. No lo hubo y se siguió negociando. Había que evitar que “se pudra” en la reunión del consejo.

Ituzaingó, la previa del acuerdo

Este viernes antes de ir a Malvinas Argentinas el MDF se reunió en Ituzaingó. Hasta allí llegaron incluso figuras que no forman parte de ese espacio pero que están enfrentadas con el kirchnerismo, como el exintendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta.

Solo una comitiva, liderada por la vicegobernadora Verónica Magario, se dirigió en primer lugar a Malvinas Argentinas. Llegaron minutos antes de las dos de la tarde para reunirse con otra comitiva kirchnerista liderada por Máximo Kirchner.





PJ bonaerense 2 Sesión del Consejo partidario.

Fuera de ese encuentro quedaron figuras con posturas más duras como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, de un lado, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, por otro. Ambos, junto a otros dirigentes, recién arribaron cerca de las 4 de la tarde.

En el predio conocido como el Batallón la dirigencia quedó dividida hasta que se llegó a un acuerdo. En el primer piso un grupo reducido negoció durante un par de horas. Recién cuando todo estuvo cerrado bajaron y se inició formalmente la reunión en la que se limitaron a tratar los temas del orden del día y votar.

El PJ bonaerense, la novela de enero

Durante el mes de enero ambos sectores tendrán que negociar los términos y nombres de una posible lista de unidad. Las listas deberían cerrarse a finales de ese mes.

En el sector de Axel Kicillof insisten en que el PJ tiene que estar alineado con el gobernador. Una vez finalizado el encuentro, Larroque lo manifestó de esa manera en diálogo con Letra P: “Nosotros vamos por un partido justicialista en la provincia de Buenos Aires que, por supuesto, respalde al gobernador, eso es lo que necesitamos, un respaldo contundente en un momento muy delicado de la Argentina, donde también se abre una etapa de cara al debate nacional, que tiene que ver con ponerle un límite a Milei y construir una alternativa hacia 2027”.

Respecto de las afiliaciones y los padrones, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, explicó que "se le va a pedir a la justicia el día lunes una prórroga de algunas semanas, para que los distritos que todavía tengan afiliados que les hayan quedado, que no hayan entrado en este último tiempo, lo puedan hacer. Pero fijamos un tope de hasta el 5% para tener una mirada realista y que después la justicia también pueda cumplir".



Por último, sobre los nombres para conducir el partido, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, indicó que "la voluntad de todos es que tengamos una lista de unidad y bueno, ojalá que lo logremos, tenemos tiempo hasta el 15".