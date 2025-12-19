Javier Milei, Toto Caputo y las ocho fake news sobre el dólar en 2025

Javier Milei y Toto Caputo hicieron promesas sobre la economía que no resistieron sus propios resoluciones.

La modificación de las bandas cambiarias, que estaban "bien calibradas" hasta el viernes pasado, fue la última de una serie de fake news vinculadas al dólar que Javier Milei y Toto Caputo acumularon durante este año. A continuación, un repaso punto por punto de sus declaraciones públicas que la realidad demolió.

Caputo: “Las bandas están bien calibradas, en particular el techo. No hay ninguna razón para modificarlas.”

La afirmación fue realizada ante el empresariado más importantes del país, en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina ( UIA ), a mediados de noviembre, cuando el Gobierno defendía el esquema cambiario como ancla de las expectativas.

Qué pasó después: semanas más tarde, el Ministerio de Economía anunció un reacomodamiento de las bandas, flexibilizando el techo, que ahora seguirá el movimiento de la inflación, y alterando el esquema original. El mercado interpretó la medida como una devaluación encubierta.

En medio de las negociaciones por el swap con Estados Unidos, fue el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent , quien sostuvo que Argentina podría recibir ese préstamo. “Estamos trabajando en un fondo de u$s 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, dijo ante periodistas en Washington.

La afirmación fue utilizada como respaldo central del programa económico en medio de la campaña electoral de octubre último, especialmente para impulsar una estabilización cambiaria en medio de la corrida.

Caputo confirmó la negociación en una entrevista con La Nación+, aunque se negó a dar detalles.

Qué pasó después: El propio ministro de Economía negó la existencia de ese crédito en los términos en que había sido anunciado. “No hay ningún crédito cerrado por 20.000 millones de dólares. Eso no es así.”

Caputo reperfiló y dijo que no existía un desembolso comprometido ni inmediato de bancos internacionales, sino conversaciones preliminares y expectativas de financiamiento futuro, muy lejos de un acuerdo cerrado como se había comunicado antes de las elecciones.

3- Milei y la fijación del dólar

JMilei: “Vamos a ir bajando el crawling peg del 2% al 1% y después a cero, porque no va a haber más inflación.”

En enero de este año el Presidente vinculó la reducción del ritmo de devaluación con la desaceleración inflacionaria que nunca ocurrió.

Qué pasó después: el crawling peg bajó al 1% mensual y el Banco Central vendió reservas hasta que, en abril, se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el inicio de la flotación entre bandas.

4- “Este año salimos del cepo 100%”

Milei: “El cepo se termina. Este año salimos del cepo, 100%.”

Fue una de las promesas más reiteradas durante 2025.

Qué pasó después: el levantamiento fue parcial. A fines de 2025 persistían restricciones operativas y controles indirectos. El propio Milei admitió que no podía precisar cuándo se eliminaría completamente.

5- “Cuando se libera, el dólar va al piso de la banda”

Milei: “Cuando liberemos el mercado, el dólar va a ir al piso de la banda, no al techo.”

La frase buscó transmitir que no habría presión cambiaria tras la flexibilización.

Federico Furiase: “Todo el programa está diseñado para que el dólar vaya al piso de la banda”. El director del Banco Central reforzó el discurso oficial.

Qué pasó después: el dólar operó cerca del techo, presionando sobre el esquema y obligando al Gobierno a recalibrarlo.

La frase de Caputo del 1° de julio, cuando comenzaban las tensiones cambiarias del nuevo programa, pasará a la posteridad: "A cualquiera que le parezca que el dólar está barato, agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón".

6- “No va a haber emisión”

Milei: “Con nosotros no hay más emisión monetaria”.

Caputo: “La emisión para financiar al Tesoro se terminó”.

Qué pasó después: si bien no hubo emisión directa para gasto corriente, sí se emitió para pagar intereses de pasivos, comprar reservas y administrar la deuda del Banco Central, lo que contradijo la idea de “emisión cero”.

7- “Los salarios en dólares van a volar”

Milei: “Con este modelo, los salarios en dólares van a volar.”

Qué pasó después: en 2025 el salario mínimo rondó los u$s 225, el más bajo de la región, y el poder adquisitivo real cayó más de 30%, según un estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

8- “Nunca hablé de dolarizar"

"Nunca hablé de dolarizar", dijo Milei el 8 de octubre último, en el tramo final de la campaña electoral, con el entonces candidato Diego Santilli a su lado. "Hablé de competencia de monedas, y la competencia de monedas existe", agregó.

Milei habló de dolarizar durante toda su campaña presidencial. Incluso, mencionó un plan para conseguir los dólares que le había acercado su entonces asesor Emilio Ocampo. Luego, con Caputo como ministro, el programa migró hacia una "dolarización endógena": la gente comenzaría a usar sus divisas para transaccionar y la dolarización se daría con los ahorros internos. Más tarde, en las charlas con el FMI, el programa migró hacia una "competencia de monedas".