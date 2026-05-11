El PRO criticó al Gobierno en medio del Adornigate: "Acompañar el cambio no es aplaudir todo"

“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, expresó el partido fundado por Mauricio Macri.
En el inicio de su manifiesto, el PRO sostuvo que el partido decidió acompañar, “sin especular”, el proceso de cambio que inició el gobierno de La Libertad Avanza y reconoció que hubo algunas mejoras. En este sentido, remarcó que “acompañar el cambio no es aplaudir todo, mucho menos, aplaudir lo que está mal”, y llamaron a “decir lo que falta”.
El comunicado del PRO en medio de la investigación contra Adorni
La Justicia analiza la compra de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, además de las remodelaciones realizadas en ambos inmuebles y distintos movimientos económicos que buscan ser reconstruidos por el fiscal Gerardo Pollicita.
En el texto, el PRO acusó al oficialismo de actuar “con soberbia y arrogancia” y de pedirle a la ciudadanía “sacrificios” que los funcionarios "no están dispuestos a hacer".