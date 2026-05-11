El PRO criticó al Gobierno en medio del Adornigate: "Acompañar el cambio no es aplaudir todo"

El PRO criticó al Gobierno en medio el Adornigate: "Acompañar el cambio no es aplaudir todo"

Luego de que el presidente Javier Milei ratificara a Manuel Adorni en su cargo , el PRO publicó este domingo un duro comunicado donde se diferenció del Gobierno y cuestionó a quienes “frenan el cambio desde adentro”. En su mensaje evitó nombrar al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, expresó el partido fundado por Mauricio Macri .

En el inicio de su manifiesto, el PRO sostuvo que el partido decidió acompañar, “sin especular”, el proceso de cambio que inició el gobierno de La Libertad Avanza y reconoció que hubo algunas mejoras. En este sentido, remarcó que “ acompañar el cambio no es aplaudir todo , mucho menos, aplaudir lo que está mal”, y llamaron a “decir lo que falta”.

El mensaje del PRO se conoció mientras avanza la causa judicial que investiga el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete , ratificado en su cargo en más de una oportunidad por el propio jefe de Estado.

La Justicia analiza la compra de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, además de las remodelaciones realizadas en ambos inmuebles y distintos movimientos económicos que buscan ser reconstruidos por el fiscal Gerardo Pollicita .

En el texto, el PRO acusó al oficialismo de actuar “con soberbia y arrogancia” y de pedirle a la ciudadanía “sacrificios” que los funcionarios "no están dispuestos a hacer".

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Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

El PRO dijo que quiere “completar” el cambio

En el comunicado, el partido también defendió su rol dentro del esquema político que acompaña al oficialismo en el Congreso, aunque dejó en claro que no está dispuesto a respaldar cualquier decisión.

“A los dos los vamos a enfrentar”, sostuvo el texto en referencia tanto al kirchnerismo como a quienes “frenan el cambio desde adentro”.

Además, planteó que el “próximo paso” debe traducirse en mejoras concretas para la población: “Más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró”.