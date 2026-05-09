UCR: unidad atada con alambre en Buenos Aires

Al filo del cierre de listas, la UCR logró la unidad en Buenos Aires tras una negociación que incluyó a todas sus corrientes internas. Sin embargo, el acuerdo para la renovación de autoridades que tiene fecha el 7 de junio está lejos de saldar la discusión sobre el rumbo que tomará el radicalismo en los próximos meses.

El exdiputado provincial Emiliano Balbín, nieto del histórico dirigente radical Ricardo Balbín, asumirá la conducción de un partido que arrastra años de crisis institucional y duras derrotas electorales, que diluyeron su poder de fuego en la política bonaerense. Si bien es el candidato que impulsó el sector mayoritario del radicalismo conducido por Maximiliano Abad , deberá controlar a la tropa rebelde, que amagó con presentar una lista opositora, y afinar la sintonía con la línea Evolución de Martín Lousteau , ahora socia del abadismo, que colocó como vicepresidenta a Josefina Mendoza y como Secretario General a Matías Civale .

El resultado en una eventual interna probablemente hubiera favorecido a estos sectores. Pero la reticencia a cerrar un acuerdo por parte de la corriente promovida por el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández y la diputada provincial Alejandra Lordén , tensionó las conversaciones casi hasta el final. Ese espacio, luego de romper relaciones con Abad en 2025, había impulsado la candidatura del platense Pablo Juliano . Con las nuevas autoridades, este sector tendrá una vicepresidencia primera.

La unidad forzada de la UCR

Esa elección interna le hubiera permitido a los díscolos formalizar su descontento y a los que llevaban la tendencia ganadora legitimar su conducción. La semana pasada casi todos los actores de la política boinablanca coincidían en que el escenario de unidad asomaba complejo, bajo el argumento de que no serviría si las tensiones internas no ceden. Los encuentros que los representantes de cada espacio mantuvieron durante los últimos días en CABA cambiaron esa perspectiva, aunque desde la tribu rebelde mantuvieron su posición, al menos desde lo discursivo, hasta el viernes a la tarde.

Con la unidad lograda en estos términos, al radicalismo se le abren al menos dos caminos para poner atención. El primero: cómo hará para seguir acercando posiciones entre las partes que estuvieron enfrentadas hasta hace horas, para evitar que el vínculo vuelva a fisurarse en el corto plazo. El otro, que lleva tensión en su génesis, es cómo va a pararse el partido en términos políticos pensando en 2027. Hay diversas miradas sobre el Gobierno de Javier Milei y las posibles alianzas para el proceso electoral que se viene.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArielMBordaisco/status/2052929256074662151?s=20&partner=&hide_thread=false La única forma de derrotar al populismo de la Provincia de Buenos Aires es con UNIDAD. Felicitaciones @EmiBalbin , nuevo Presidente del Comité Provincia de la UCR. — Ariel Bordaisco (@ArielMBordaisco) May 9, 2026

Eso incluye a los espacios que llegaron juntos hasta este cierre de listas. Concretamente, Adelante y Evolución tienen diferencias sustanciales que dejaron de lado en los últimos meses para tratar de poner en valor al partido y poder conversar mejor posicionados con otras fuerzas. De hecho, son las corrientes que se enfrentaron en la última elección interna, en 2024, que terminó en un verdadero escándalo: denuncias judiciales por irregularidades en mesas y municipios. Después se acordó una conducción de contingencia conformada por ambos sectores. Desde diciembre, Adelante y Evolución caminan juntos.

mendoza Josefina Mendoza será vicepresidenta de la UCR.

Operativo salir de la crisis

Las nuevas autoridades tienen el desafío de construir otra etapa, en este caso legitimada por un acuerdo de todos los sectores, ya lejos de la conducción judicializada y de contingencia. Hubo un sector mayoritario que ganó en la discusión y el minoritario que acompañó. La tarea será fijar una hoja de ruta para este nuevo camino y fortalecer el partido que conserva distintas posturas sobre la escena nacional y provincial.

En el nuevo radicalismo conviven opiniones fuertemente críticas al Gobierno nacional y otras que admiten de manera subterránea que aceptarían un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA). Están quienes prefieren jugar con el PRO y un espacio minoritario que no niega conversaciones con el peronismo no K.

Según pudo saber Letra P, la UCR deberá definir entre tres opciones: ser parte de un frente nacional anti Milei, jugar en una coalición antiperonista en la provincia o insistir con una propuesta alejada de esos polos, como fue Somos en las elecciones de 2025. El pasado reciene le quita peso a la última alternativa: el radicalismo sacó cinco puntos y perdió en 17 de los 27 municipios que controla en Buenos Aires. Salí de ahí, Maravilla.

Miguel Fernández habla a la militancia en Mar del Plata.jpg Miguel Fernández presidió el comité de contingencia

Un pacto para vivir

La opción que tome, deberá mantener cohesionado al radicalismo si pretende salir de su crisis. La ruptura de Juntos por el Cambio en 2023 dejó a la UCR en un limbo del que no pudo escapar. Pasó de ser el primer socio de un gobierno (2015-2019) a diluirse en las intendencias, en la Legislatura y en los concejos deliberantes.

El acuerdo cerrado este viernes le permite al radicalismo presentarse como un partido tradicional, con territorialidad y una fuerte presencia en el interior bonaerense. Hay versiones que indican que esta vez LLA no estaría tan reticente a pactar una estrategia más amplia en la provincia con tal de sacar al peronismo de la Gobernación. Allí podría abrirse una luz para la UCR, aunque deberá discutir puertas adentro si quiere ser socia del ajuste que ejecuta el Gobierno nacional y de políticas que manchan algunas de sus banderas históricas como la defensa del sistema universitario.

civale Matías Civale será el Secretario General de la UCR en Buenos Aires.

También es cierto que en el interior profundo de la provincia el radicalismo nuclea cierto rechazo al peronismo y que en esos pueblos sería difícil explicar una coalición de centro con dirigentes kirchneristas. ¿Cómo hará Balbín para moderar diferencias tan abiertas y administrar tensiones entre esos sectores? ¿De qué modo podrá el nuevo presidente radical contener a los rebeldes que hasta hace horas buscaban pelear en una interna aún sabiendo que no tenían chances de ganar? Aunque fuera juntando sus pedazos, el mejor camino para la UCR parecía ser la unidad y así fue.