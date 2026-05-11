La reunión del PRO en Bariloche escenificó la ruptura amarilla en Río Negro

El encuentro con impronta federal que el PRO realizó en Bariloche volvió a exponer la interna del partido en Río Negro . Frente a la presencia de legisladores nacionales junto al presidente provincial del partido, Juan Martín , destacó la ausencia de la diputada provincial Martina Lacour , quien este lunes presentó su pedido para abanonar el bloque.

“Me están abriendo una puerta para que me vaya”, le dijo a Letra P la legisladora que presentó una lista para disputar la conducción partidaria en las próximas elecciones de mayo, que finalmente fue inhabilitada. Hoy “está todo encaminado en ese sentido”, subrayó la referente barilochense. Cuando se oficialice su salida, el bloque habrá perdido tres de los siete legisladores que tenía en diciembre pasado.

Mientras el quiebre terminaba de tomar forma, el partido reunía en la ciudad lacustre a dirigentes de distintas latitudes en una nueva parada de la gira de relanzamiento iniciada en Parque Norte por el expresidente Mauricio Macri . En el encuentro convocado para “consolidar al PRO en la Patagonia de cara al 2027” llamó la atención la participación de la legisladora barilochense de Juntos Somos Río Negro, Marcela González Abdala .

El encuentro buscó “recuperar la versión federal” del partido amarillo, le dijo a este medio el diputado Sergio Capozzi , a cargo de la organización. Como contó Letra P , el barilochense se había ido del bloque el PRO en la cámara baja hacia Provincias Unidas , atendiendo junto con los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez el llamado del gobernador chubutense Nacho Torres . Una movida para diferenciarse de sus colegas que “sin blanquearlo ya se habían puesto la campera violeta”.

Esa sociedad volvió a mostrarse en el encuentro realizado en el hotel Cacique Inacayal , donde además de los emigrados a Provincias Unidas estuvieron Juan Martín, el senador Martín Goerling , la legisladora provincial María Laura Frei y el exsenador Alfredo De Angeli , entre otros. Torres envió un mensaje grabado.

igsnapinsta.com-www.instagram.com-p-DYIILOLlID3--1 Ausencias y presencias en la foto de los dirigentes del PRO que se dieron cita en Bariloche.

Durante la reunión sobrevoló la idea de conectar con las problemáticas regionales y diferenciarse de La Libertad Avanza. Ser el "próximo paso" tras la gestión libertaria, como propuso Macri en su reaparición política. “El partido del Presidente se rodeó de gente proveniente de la lumpen-política. Esa imagen le hace mal al presidente pero también a los que apostamos por acompañar en algunas cosas al Gobierno”, se desmarcó Capozzi.

Una invitación a salir del bloque

Lacour interpretó la falta de invitación al encuentro realizado en la ciudad en la que vive como una invitación a salir del espacio. “No me hicieron partícipe de la organización, como asistente ni como disertante”, le dijo a Letra P.

La legisladora viene de protagonizar un fuerte cruce con la conducción provincial del partido. A finales de abril presentó una lista para competir en la interna amarilla del 17 de mayo, pero la Junta Electoral la dejó fuera de competencia señalando falta de requisitos formales y faltantes en la documentación.

Martina Lacour PRO Río Negro La lista de Lacour no pasó el filtro de la Junta Electoral.

Entre los motivos para disputar el sello, Lacour cuestiona estilo de conducción y visión estratégica. Dice que en el último tiempo el espacio “se convirtió en un grupo endogámico” en el que las expresiones disidentes “eran canceladas y a los que pensaban distinto se los expulsó”.

También pesa el diagnóstico electoral: según su análisis el PRO “no puede competir en soledad” y va a necesitar alianzas que la conducción no promueve. “La elección del año pasado nos sirvió para conocer nuestro piso electoral, que es del 4%. Con eso no vamos a ningún lado”, subrayó.

Reacomodamientos en la Legislatura

Lacour presentó este lunes el pedido para salir del bloque del PRO. De esta forma seguirá el camino que trazaron Gabriela Piccoti, en diciembre, y Claudio Doctorovich, en febrero.

Sin embargo, a diferencia de sus excompañeros de bancada, la barilochense no se integrará a Cambia Río Negro,el bloque que responde al diputado Aníbal Tortoriello, sino que solicitó crear un monobloque.

picotti El bloque del PRO antes de las recientes salidas.

Como sea, su alejamiento le resta peso al espacio amarillo en la Legislatura. De ser la segunda minoría cómodamente afianzada en diciembre pasado, con siete integrantes, el PRO quedaría conformado solo por cuatro miembros, por detrás de los cinco que tienen las dos bancadas justicialistas.

La presencia extrapartidaria

Una de las presencias más llamativas en el encuentro del PRO fue la de Marcela González Abdala, legisladora del partido del gobernador Alberto Weretilneck. Aunque advierten que su presencia no anticipa un salto de banca, mete ruido en el obediente oficialismo provincial.

La diputada por Bariloche mantiene canales de diálogo con dirigentes de distintos espacios. La semana pasada también participó de una reunión con dirigentes del peronismo, aclara. Esas conversaciones tienen el objetivo de pensar “qué modelo de provincia y de ciudad” hay que plantear.

Detrás de esta apertura está la discusión por la reforma de la Carta Orgánica que regirá a Bariloche por los próximos 20 años. Mientras crecen los rumores sobre una alianza electoral entre el gobernador y el intendente Walter Cortés, Abdala señala lo que varios dirigentes del oficialismo provincial comentan en voz baja: la visión sobre el rol del Estado de Cortés es incompatible con la de referentes locales de JSRN.

El juego de la silla

Consultados sobre la ausencia de Lacour, desde la organización del encuentro amarillo aseguraron a este medio que no se giraron invitaciones personales y que todo circuló a través de grupos partidarios.

En el espacio fundado por Macri achacan que a la hora de la conformación de la lista para la interna la diputada sorprendió con las terminales a las que fue a buscar los apoyos. “Tortoriello, Belloso, dirigentes peronistas, ellos le armaron las listas”, señalan.

La posible salida de Lacour expone algo más profundo que una pelea interna. Mientras el PRO intenta relanzarse a nivel federal y recuperar identidad frente a La Libertad Avanza, en Río Negro pierde volumen legislativo y se fragmenta territorialmente. Lo que está en juego es si el partido puede sostenerse como identidad política propia o si terminará fundido en alianzas para sobrevivir al avance violeta y al peso del oficialismo.