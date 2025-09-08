Soledad Martínez arrasó en Vicente López: la lista de La Libertad Avanza ganó con más del 55% de los votos

En Vicente López no hubo sorpresas. Tal como ha sucedido en las últimas elecciones, el oficialismo volvió a imponerse sobre el peronismo . Este domingo le sacó 26 puntos de distancia. La intendenta del PRO alineada al mileísmo Soledad Martínez ratificó su poder en el distrito.

“No se ganan elecciones por una campaña. Se gana cuando se gobierna con resultados concretos, sin discursos ni saraza. Vamos a seguir por el mismo camino, mostrando que hay una alternativa a la gestión kirchnerista”, dijo la jefa comunal desde el búnker al celebrar los resultados.

La lista que unificó al PPRO con la LLA la encabezó la concejala y exdiputada nacional Natalia Villa , que alcanzó el 55,42% de los votos, ubicándose como la lista distrital libertaria que más respaldo cosechó en la Primera sección electoral .

Lejos, con 28,61%, se ubicó Fuerza Patria . El candidato del peronismo fue el concejal Lucas Boyanovsky , quien, en 2023, como postulante a la intendencia cosechó 45.152 votos, 2.500 más que este domingo.

Del PRO a La Libertad Avanza

Martínez responde al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, antecesor en la intendencia del distrito de la Primera, quien por mandato de Mauricio Macri terminó sumándose al acuerdo PRO-LLA que en la provincia de Buenos Aires impulsaron Cristian Ritondo y Diego Santilli.

Eligió un camino diferente al que por caso tomó el intendente de Junín, el también jorgemacrista Pablo Petrecca, que terminó encabezando la boleta de Somos en la Cuarta sección electoral y desde diciembre estará sentado en el Senado bonaerense.