ELECCIONES | BUENOS AIRES

Soledad Martínez arrasó en Vicente López: la lista de La Libertad Avanza ganó con más del 55% de los votos

Le sacó 26 puntos de distancia a Fuerza Patria, que quedó segundo. “Se gana con resultados concretos”, dijo la intendenta del PRO libertaria.

Letra P | María Eugenia Suárez
Por María Eugenia Suárez
Soledad Martínez, intendenta del PRO alineada a La Libertad Avanza.

Soledad Martínez, intendenta del PRO alineada a La Libertad Avanza.

En Vicente López no hubo sorpresas. Tal como ha sucedido en las últimas elecciones, el oficialismo volvió a imponerse sobre el peronismo. Este domingo le sacó 26 puntos de distancia. La intendenta del PRO alineada al mileísmo Soledad Martínez ratificó su poder en el distrito.

Notas Relacionadas
Arturo Rojas, intendente de Necochea.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Necochea: el vecinalismo del intendente Rojas quedó tercero, detrás del peronismo y LLA

Por  María Eugenia Suárez

“No se ganan elecciones por una campaña. Se gana cuando se gobierna con resultados concretos, sin discursos ni saraza. Vamos a seguir por el mismo camino, mostrando que hay una alternativa a la gestión kirchnerista”, dijo la jefa comunal desde el búnker al celebrar los resultados.

Lejos, con 28,61%, se ubicó Fuerza Patria. El candidato del peronismo fue el concejal Lucas Boyanovsky, quien, en 2023, como postulante a la intendencia cosechó 45.152 votos, 2.500 más que este domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soledadmartinez/status/1964864785335660751&partner=&hide_thread=false

Del PRO a La Libertad Avanza

Martínez responde al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, antecesor en la intendencia del distrito de la Primera, quien por mandato de Mauricio Macri terminó sumándose al acuerdo PRO-LLA que en la provincia de Buenos Aires impulsaron Cristian Ritondo y Diego Santilli.

Eligió un camino diferente al que por caso tomó el intendente de Junín, el también jorgemacrista Pablo Petrecca, que terminó encabezando la boleta de Somos en la Cuarta sección electoral y desde diciembre estará sentado en el Senado bonaerense.

Temas
Notas Relacionadas
Concejo Deliberante de Villa Gesell.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Villa Gesell: el intendente Barrera fue derrotado por La Libertad Avanza y perdió poder en el Concejo

La Libertad Avanza sumó cuatro bancas y Fuerza Patria tres de las cuatro que tenía en juego. El octavo escaño fue para Somos Buenos Aires.
La intendenta radical e impulsora de Nuevos Aires, Lucía Gómez 
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Adolfo Gonzales Chaves, el único distrito donde ganó Nuevos Aires

Nuevos Aires: doble jugada electoral en la Ciudad y provincia de Buenos Aires con candidatos sub-35

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Bahía Blanca: la lista libertaria superó a la de Susbielles por 15 puntos

Por  María Eugenia Suárez
Arturo Rojas, intendente de Necochea.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Necochea: el vecinalismo del intendente Rojas quedó tercero, detrás del peronismo y LLA

Por  María Eugenia Suárez
La intendenta radical e impulsora de Nuevos Aires, Lucía Gómez 
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Adolfo Gonzales Chaves, el único distrito donde ganó Nuevos Aires

Por  Letra P | Periodismo Político
Soledad Martínez, intendenta del PRO alineada a La Libertad Avanza.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Soledad Martínez arrasó en Vicente López: la lista libertaria ganó con más del 55% de los votos

Por  María Eugenia Suárez