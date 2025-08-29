Chaco: las denuncias contra el delfín de Karina Milei le empiojan la campaña a Leandro Zdero

Chaco: las denuncias contra el delfín de Karina Milei le empiojan la campaña a Zdero y su alianza con LLA

Las coimas y los hechos de corrupción que agitan a La Libertad Avanza en las grandes ligas le estallaron en la cara también en el Chaco a la alianza libertaria con el gobierno del radical Leandro Zdero , ahora complicado en plena campaña electoral.

El nombre de Alfredo “Capi” Rodríguez , que siempre dijo de sí mismo que era "Milei en el Chaco” , vuelve a escena del peor modo. Multidenunciado y ya sentado en el banquillo de los acusados, el dirigente que amadrina Karina Milei pese a las resistencias locales que tenía su jefatura, se lleva las miradas tras las acusaciones por retornos en el PAMI y la ANSES y por afiliaciones truchas al partido.

A Zdero se le cae una bandera. El mandatario había hecho negocio instalando la lucha contra los "curros" como uno de los ejes de su gestión y en la campaña por las legislativas provinciales, en las que las listas victoriosas las copó la UCR.

Este jueves, el presidente de LLA de Chaco fue indagado formalmente por la Justicia Federal e interpretó que la mejor defensa es un buen ataque. Dijo que hay fuego amigo y que lo acusan como consecuencia de una interna partidaria. Le tiró por elevación sin disimulo a la vice de LLA en la provincia, Ileana Aguirre .

“Capi” quería ser candidato en las elecciones legislativas del 26 de octubre, pero no le dio el cuero. Sus fracasos previos en las urnas y las denuncias que aparecieron por goteo a lo largo del año lo dejaron fuera de carrera. Así y todo, sus sugerencias fueron atendidas y avaladas por el riñón de Zdero.

Ahora, por eso mismo, resuenan pases de factura en la UCR. Dirigentes de primera línea que quedaron afuera de las candidaturas miran de reojo todo el proceso en el que el radicalismo, de algún modo, entregó su capital político a LLA.

Zdero coló en la sorpresiva lista a su vice, Silvana Schneider, pero aceptó sin miramientos los deseos y caprichos libertarios que “Capi” Rodríguez hizo carne.

kiciloof - capitanich - jalil Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires; Jorge Capitanich, líder del PJ de Chaco; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. Hacen silencio.

En las huestes de Jorge “Coqui” Capitanich, que desde el peronismo unido piensa en polarizar las legislativas, se relamen. Sobre todo porque la corrupción había sido una de las líneas maestras del gobierno de Zdero para cruzar al justicialismo. En el PJ analizan sonrientes que es una bandera que se cae en el otro campamento.

"Capi" Rodríguez metió la cuchara en la alianza de Chaco

El daño para el oficialismo chaqueño con las denuncias de corrupción libertaria no sería tan grande en campaña si no fuera que “Capi” Rodríguez fue el armador central de esas listas que bendijo Zdero, que también cedió para que la boleta tuviera el nombre y color exclusivo de LLA.

capi karina y lule "Capi" Rodríguez frente a los mentores de su conducción en el Chaco: Karina Milei y Martín Menem.

A tal punto metió la cuchara “Capi” Rodríguez que en la lista ultravioleta coló a su abogada Rosario Goitía como primera candidata a diputada. Goitía no era una cara conocida en la política y apareció en las últimas semanas para reprochar “las acusaciones mediáticas” y desmentir que “Capi” Rodríguez estuviera imputado. El paso del tiempo la dejó mal parada.

La Libertad Avanza también encabeza la nómina al Senado en su alianza con la UCR, con otra figura relativamente desconocida en el sistema político, que se metió desde LLA: Juan Cruz Godoy. "Capi Rodríguez es un líder impresionante", dijo Godoy ni bien quedó designado como candidato.

El padrino en La Libertad Avanza ya ni lo ve

“Capi” Rodríguez ya tropezó electoralmente cuando intentó ser candidato él mismo pese a que lo desaconsejaban sus propios impulsores. En ese momento se puso como postulante del partido que fundó en 2021 y se llamó Sociedad Organizada Independiente (SOI).

LLA-KarinaMileii-MenemRodriguez Martín Menem, Karina Milei y Capi Rodríguez, una suerte de triángulo de hierro en el Chaco: las denuncias por corrupción desmembran a La Libertad Avanza y su aliada UCR.

Fue candidato frustrado y eso provocó el alejamiento de quien había sido su mentor, Carlos Kikuchi, que hoy no lo ve ni en figuritas. En las elecciones provinciales de 2023, “Capi” se presentó contra todos los consejos y eso rompió para siempre la relación. Sacó el 3,5% de los votos.

Pese a ello, Karina Milei, Martín Menem y "Lule" Menem lo eligieron delfín. Como ya contó Letra P, el empresario textil con pasado relacionado a los medios de comunicación, participó de movimientos de “autoconvocados” que derivaron en la política partidaria.

Nuevos problemas para el delfín de Karina Milei

La indagatoria de este jueves fue por un tema si se quiere menor frente a los otros que por ahora se agitan tras bambalinas. En este caso, tuvo que dar explicaciones por 69 afiliaciones truchas que se detectaron en el partido.

La denuncia indica que además usó para ese trámite su influencia como funcionario de la ANSES, de cuya regional en la provincia fue designado titular. Personas mayores y con enfermedades neurodegenerativas, adultos con escasa instrucción y hasta analfabetos se cuentan entre las víctimas que aparecieron como firmantes de fichas partidarias aunque negaron haber concretado ese trámite.

Según Rodríguez, el expediente es una operación de la vice Aguirre, con quien rompió relaciones hace un año y medio, como consecuencia de una interna feroz.

Con todo, lo peor está por venir. Hay otra denuncia que avanza a paso más lento en la que directamente se investigan retornos del 10% solicitados a autoridades de PAMI y ANSES (el clásico “diezmo” recaudatorio para el partido) y una acusación más grave sobre coimas exigidas desde el organismo a profesionales médicos.

En ese caso, lo complica el testimonio de un médico, referencia de una asociación profesional, que alude a un pedido de coima de 100.000 dólares por parte de una emisaria de “Capi” Rodríguez. Por esa causa se hicieron allanamientos, bajo la batuta de la jueza federal Zunilda Niremperger y a solicitud del fiscal Patricio Sabadini.

allanan El allanamiento en el PAMI de Chaco permitió recolectar nuevas pruebas en una causa que investiga el pedido de coimas por parte de funcionarios libertarios.

Frente a supuestas pruebas de que se contrató para traslados y sepelios a la empresa La Piedad, de Roberto Villaberde, vinculado familiarmente al presidente de LLA, el propio “Capi” Rodríguez dijo que hubo competencia para brindar el servicio y añadió: “Aprecio que la Justicia actúe rápido, no hay nada que esconder”.

La investigación ya disparó un desplazamiento: Silvia Arolfo se fue de la Unidad de Gestión Local XIII de PAMI Chaco y la relevó Alejandro Alloatti.