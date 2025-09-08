ELECCIONES | BUENOS AIRES

Bolívar: ⁠el intendente Marcos Pisano será senador y Eduardo Bucca vuelve al municipio

El peronismo le sacó más de 16 puntos a La Libertad Avanza y habrá enroque entre sus principales figuras distritales. Cuatro fuerzas al Concejo Deliberante.

Letra P | María Eugenia Suárez
Por María Eugenia Suárez
El oficialismo de Bolívar celebró por partida doble los resultados electorales de este domingo. Fuerza Patria no sólo fue la alianza más votada a nivel local, sino también en la seccional. Este triunfo posibilita que el intendente Marcos Pisano jure por una banca en el Senado y que en su reemplazo asuma como interino Eduardo Bucca.

La propuesta liderada por el actual presidente del Concejo Deliberante, Franco Canepare, cosechó el 38,05% de los votos y superó por más de 16 puntos a la propuesta de La Libertad Avanza., encabezada por el también concejal César Pacho.

En tercer lugar se posicionó el Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integracion Social, que alcanzó los 18 puntos, y cuarto quedó Somos, con 17. Con esta victoria, el oficialismo logra el ingreso de tres concejales, LLA y la tercera fuerza dos y Somos un representante.

Batacazo en la Séptima sección

En la Séptima sección, Fuerza Patria logró un respaldo del 38,23% del electorado, contra el 32,84% de los libertarios, mientras que Somos Buenos Aires quedó en tercer lugar con el 15,17%. Con estos guarismos, LLA queda fuera del reparto de bancas por un escaso margen de menos de 800 votos, ya que el piso en la Séptima es del 33,33 por ciento.

Estos resultados posibilitan que el intendente de Bolívar, segundo candidato en la lista de Senadores, jure en la cámara alta el próximo 10 de diciembre. En su lugar, asumirá como jefe comunal interino, Eduardo Bucca, teniendo en cuenta que en las elecciones de 2023 lideró la nómina de concejales del oficialismo. Bucca ya fue intendente entre 2011 y 2017.

Temas
