Misiones: Passalacqua y Herrera Ahuad celebraron el mensaje de "federalismo" de la elección bonaerense

El gobernador y el candidato diputado del oficialismo provincial pusieron el foco en el mensaje de la ciudadanía a la Casa Rosada. Rovira llamó a Kicillof.

Hugo Passalacqua gobernador de Misiones.

“Cada elección provincial viene siendo una fuerte petición de más federalismo y de más cercanía con los problemas concretos del ciudadano de a pie. Las decisiones que en este sentido los provincianos han tomado en los últimos meses seguramente serán escuchadas con serenidad por el poder central. Bregamos por eso”, escribió el gobernador en Twitter.

Según pudo saber Letra P, tras conocerse los primeros resultados oficiales, algunos de los principales referentes del Frente Renovador Neo llamaron a Kicillof para saludarlo por el triunfo.

Uno de ellos fue Carlos Rovira, el otro no fue de Rovira y el otro de Oscar Herrera Ahuad, con quien el bonaerense sostiene una muy buena relación, a partir del trabajo durante la pandemia, cuando ambos eran gobernadores.

El saludo del candidato en Misiones

Así como Passalacqua saludó “a la ciudadanía bonaerense por su compromiso cívico”, Herrera Ahuad compartió una reflexión que también parece apuntalarse en los resultados provinciales que fueron leído como un mensaje directo a la Casa Rosada.

Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad (1)
“Vengo sosteniendo que la construcción de una sociedad más justa está basada en el respeto y el diálogo. El respeto al que produce y al que hace el esfuerzo día a día. Por eso más que nunca mi compromiso con el sector productivo, la educación pública, las universidades públicas, la salud, la justicia social, los discapacitados, los jubilados, nuestras Pymes y economías regionales ferozmente golpeadas”, escribió el titular de la Cámara de Representantes de Misiones que encabeza la lista del oficialismo para la Cámara de Diputados.

“La cultura del encuentro es hoy y allí vamos los misioneros”, remató Herrera Ahuad en un mensaje que también se publicó horas después de conocerse el resultado bonaerense.

