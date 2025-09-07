Axel Kicillof: "Hoy nos jugamos todo"

Este domingo las 14.376.592 personas habilitadas para participar de las elecciones en la provincia de Buenos Aires determinarán quienes ocuparán 1.567 cargos repartidos entre el Senado (23 de 46) y la Cámara de Diputados (46 de 92), de la Legislatura bonaerense, y los concejos deliberantes (1.097) y los consejos escolares (401) de los 135 municipios.
Otermín votó en Banfield: "Es muy importante cuidar y fortalecer la democracia"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, votó en el colegio Nuestra Señora del Lourdes de Banfield. Llegó caminando al establecimiento educativo junto a su esposa, la ministra de ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y su hija Sofía.
“Fuimos a votar en familia con Daniela y Sofía. Se vota en paz y con tranquilidad en cada escuela y establecimiento de Lomas de Zamora. Es muy importante cuidar y fortalecer la democracia”, aseguró en Twitter tras emitir su voto. La lista de Fuerza Patria es encabezada a nivel local por Sol Tischik, jefa de Gabinete del municipio.