Axel Kicillof: "Hoy nos jugamos todo"

Otermín votó en Banfield: "Es muy importante cuidar y fortalecer la democracia"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, votó en el colegio Nuestra Señora del Lourdes de Banfield. Llegó caminando al establecimiento educativo junto a su esposa, la ministra de ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y su hija Sofía.

“Fuimos a votar en familia con Daniela y Sofía. Se vota en paz y con tranquilidad en cada escuela y establecimiento de Lomas de Zamora. Es muy importante cuidar y fortalecer la democracia”, aseguró en Twitter tras emitir su voto. La lista de Fuerza Patria es encabezada a nivel local por Sol Tischik, jefa de Gabinete del municipio.