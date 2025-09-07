en vivo ELECCIONES | BUENOS AIRES

Axel Kicillof: "Hoy nos jugamos todo"

Hay 1.567 cargos en juego en las ocho secciones electorales y los 135 municipios. Votaciones, testimonios y tuits.

Mayra Mendoza en campaña.

Mayra Mendoza en campaña.

Kicillof y Katopodis
Padrón de la escuela donde vota Karina Milei. Foto: captura de la transmisión en vivo de C5N.

Guillermo Montenegro.

Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires
Carlos Bianco

Este domingo las 14.376.592 personas habilitadas para participar de las elecciones en la provincia de Buenos Aires determinarán quienes ocuparán 1.567 cargos repartidos entre el Senado (23 de 46) y la Cámara de Diputados (46 de 92), de la Legislatura bonaerense, y los concejos deliberantes (1.097) y los consejos escolares (401) de los 135 municipios.

Otermín votó en Banfield: "Es muy importante cuidar y fortalecer la democracia"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, votó en el colegio Nuestra Señora del Lourdes de Banfield. Llegó caminando al establecimiento educativo junto a su esposa, la ministra de ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y su hija Sofía.

“Fuimos a votar en familia con Daniela y Sofía. Se vota en paz y con tranquilidad en cada escuela y establecimiento de Lomas de Zamora. Es muy importante cuidar y fortalecer la democracia”, aseguró en Twitter tras emitir su voto. La lista de Fuerza Patria es encabezada a nivel local por Sol Tischik, jefa de Gabinete del municipio.

Votó Espert: "La democracia está deuda con el pueblo argentino"

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, consideró que "la democracia está en deuda con el pueblo argentino" porque "no ha significado un cambio en el bienestar económico", pero remarcó que "es el único lugar donde se puede construir algo razonable".

"La democracia la recuperamos con tanto esfuerzo y sufrimiento y sigue vigente y creciendo", remarcó el diputado este domingo tras emitir su voto y agregó: "A la democracia la veo sana, fuerte, feliz de que sigamos votando".

Votó Pareja celebró que haya listas de LLA en los 135 municipios

El presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, celebró haber armado propuestas electorales para los 135 municipios en "un lapso de tiempo muy muy breve" y recordó que en 2023 habían llegado a completar las listas para 118 distritos bonaerenses.

"Hemos conseguido en un lapso de tiempo muy muy breve tener participación en los 135 distritos de la provincia, no conozco en la historia política otro espacio que haya logrado hacer eso", apuntó Pareja este domingo ante la prensa tras emitir su voto.

Kicillof hizo puchero por el debut de su hijo mayor en las urnas y advirtió: "Hoy nos jugamos todo"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se emocionó al contar que su hijo mayor, León, vota por primera vez este domingo y advirtió: "Nos jugamos todo, 17 millones de bonaerenses se juegan hoy como sigue esta historia".

El mandatario provincial planteó que "en las urnas se expresa una vocación y un futuro que se desea" y deslizó: "El Gobierno tiene que estar atento y escuchar, nosotros siendo gobierno acá y oficialismo también tenemos que escuchar a las urnas".

Francisco Adorni tardó una hora en votar porque no había autoridades de mesa

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Octava sección electoral, Francisco Adorni, se presentó a votar este domingo en el Colegio Nacional Rafael Hernández, donde se encontró con que en su mesa no había presidente designado, lo que demoró el inicio del proceso una hora.

Antes de ingresar al establecimiento, Adorni se mostró distendido y declaró: "Muy loco todo, pero feliz. Ojalá sea una linda jornada para todos". El dirigente, que llegó con facturas para los fiscales y autoridades de mesa, evitó las críticas al kirchnerismo y mantuvo un tono cauto en medio de la veda electoral.

Adorni 5
Mayra Mendoza llamó a la ciudadanía a votar: "Que nadie se quede enojado o frustrado en su casa"

La candidata a diputada de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral Mayra Mendoza adelantó que terminará su jornada en San José 1111, la dirección donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, llamó a la ciudadanía a votar y pidió que "nadie se quede enojado o frustrado en su casa".

"Los problemas siempre tienen una resolución y salida colectiva, nadie se salva solo. Hay que involucrarse y participar, fortalecer nuestra democracia", definió la intendenta de Quilmes tras emitir su voto.

Gx8oedFWYAQ8FIm (1)
Votó Valenzuela: "Cuando la democracia se expresa es sagrado"

El primer candidato a senador de La Libertad Avanza por la Primera sección electoral, Diego Valenzuela, remarcó que "cuando la democracia se expresa es sagrado" y consideró que el gobierno de Javier Milei "llega fuerte" a las elecciones bonaerenses.

"El Gobierno llega transformando la economía y con un enfoque muy diferente en seguridad, no quiero ahondar en cuestiones de gestión porque quiero que la gente vote tranquila", apuntó el intendente de Tres de Febrero este domingo tras emitir su voto.

Votó Ritondo: "El PRO está donde tiene que estar"

El presidente del PRO bonaerense Cristian Ritondo espera que la participación electoral sea "más parecida a lo que pasó en Corrientes, que lo que viene pasando en los demás distritos" y aseguró que "el PRO está donde tiene que estar".

"Es donde la gente nos dijo que teníamos que estar, donde sentimos que teníamos que estar y donde creemos que estamos obligados a estar por lo que venimos haciendo históricamente"", definió el legislador este domingo tras emitir su voto acompañado del candidato a diputado Diego Santilli.

Votó Máximo Kirchner: "Me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace la hermana de Milei"

El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner pidió que "participe mucha gente", consideró que la elección se nacionalizó porque la provincia de Buenos Aires representa "50% del electorado" y, al ser consultado por el Karinagate, deslizó: "Me preocupa la economía del país, me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace la hermana de Milei".

El presidente del Partido Justicialista bonaerense recordó que "hace casi 100 días que la presidenta del PJ nacional está presa" y remarcó que los resultados de las elecciones de este domingo podrían "funcionar" como termómetro para octubre dependiendo de la participación. "Aspiramos a que llegue a un 60% o más", afirmó Kirchner ante la prensa.

Máximo Kirchner elecciones PBA 2
Votó Katopodis: "En el cuarto oscuro no hay TikTok, agresiones ni insultos"

El primer candidato a senador de Fuerza Patria por la Primera sección electoral, Gabriel Katopodis, aseguró que "la gente no quiere delegar, no quiere que nadie decida por uno" y remarcó: "En el cuarto oscuro no hay TikTok, no hay agresiones, no hay insultos, está cada vecino con sus intereses, sueños y proyectos".

Katopodis recordó: "Estamos decidiendo cómo sigue la Argentina, quiénes defienden tus intereses, quiénes defienden las cosas importantes para que Argentina sea un país que le de felicidad a todos y todas".

Además, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense homenajeó a las Abuelas de Plaza de Mayo tras el reciente fallecimiento de su presidenta honoraria Rosa Roisinblit.

Le pusieron un "3%" a Karina en la cartelera del padrón en la escuela donde vota

Al lado del nombre de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que aparece en la cartelera del padrón electoral alguien escribió un "3%" en referencia al pago de coimas de laboratorios a la hermana del presidente Javier Milei que había señalado el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo en los audios filtrados.

Karina Milei padrón
Pulti denunció "la primera irregularidad del día" por falta de boletas de Acción Marplatense

El diputado provincial y referente de Acción Marplatense Gustavo Pulti advirtió "la primera irregularidad del día" por falta de boletas de su espacio y denunció que "el correo no las incorporó en cada una de las urnas".

"Las mesas deben abrirse únicamente cuando se constate la presencia de las boletas de Acción Marplatense en cada cuarto oscuro", pidió Pulti en Twitter este domingo.

Montenegro aseguró que ''la participación de la gente es lo más importante''

El primer candidato a senador de La Libertad Avanza por la Quinta sección electoral, Guillermo Montenegro, remarcó que "la participación de la gente es lo más importante" y, en la previa del desayuno libertario en Mar del Plata, reveló que habló con el presidente Javier Milei este sábado.

"Lo vi bien, con muchas ganas de seguir haciendo cosas", sostuvo el intendente de General Pueyrredón en diálogo con LN+.

Votó Bianco: "Queremos ganar, gustar y golear"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue el primero en votar en su mesa, definió que la expectativa es que la jornada suceda "con tranquilidad y normalidad" y, al ser consultado por las aspiraciones políticas, el funcionario de Axel Kicillof respondió con una referencia futbolera a TN: "Estamos en veda... queremos ganar, gustar y golear".

Ya se vota en Buenos Aires

Las escuelas de la provincia de Buenos Aires abren sus puertas para recibir al electorado que, a partir de las 8 y hasta las 18, elegirá quién ocupará las bancas de la Legislatura bonaerense, de los Concejos Deliberantes y los Consejos Escolares que deben renovarse. Se puede consultar el padrón electoral en https://padron.gba.gob.ar/.

Adorni 5
Gx8oedFWYAQ8FIm (1)
Máximo Kirchner elecciones PBA 2
Karina Milei padrón
