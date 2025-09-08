Quién está detrás de El Liberador, el medio adicto a Romina Diez que quiso blindar el Santa Fest a la prensa

El Santa Fest , como se llamó el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza , no solo fue la presentación en sociedad de los candidatos elegidos por Romina Diez , sino también del medio que se perfila para ser un house organ libertario. Bautizado El Liberador, ya fue bendecido por la jefa mileísta de Santa Fe .

Si bien salió a la luz hace algunos meses, el medio logró reconocimiento cuando su logo -una mano haciendo una letra L- apareció junto al de La Libertad Avanza Santa Fe como organizadores del evento que sirvió para que Agustín Pellegrini diera su primer discurso en público como candidato. El portal fue el que tuvo la primicia del Santa Fest -cuando se dudaba de si habría lanzamiento de campaña- y la promocionó aclarando que habría una cobertura exclusiva dado que sería el único medio acreditado. No hay dudas: semejante acceso solo puede ser otorgado por Diez.

En la nota en la que adelantaron el Santa Fest , desde El Liberador defendieron la decisión de no acreditar a la prensa como una forma de “marcar la cancha”. “En línea con la política de la línea nacional de Javier Milei , el único medio con acceso al evento será El Liberador”, notificaron. “La organización deja de lado a los medios convencionales que, más que hacer periodismo, operan como agencias de publicidad del poder financiadas por pauta publicitaria. La prioridad es garantizar cobertura independiente, sin condicionamientos ni peajes de la pauta”, cerraba el párrafo.

En el evento, al que Letra P pudo entrar igual pese a las restricciones, esa certeza fue reafirmada: El Liberador tuvo una presencia avasallante. Varios banners con su logo se repartieron por el salón y dos jóvenes caminaban entre la gente con micrófonos y distintivos del medio. Esos jóvenes fueron los encargados de entrevistar a cada uno de los protagonistas. La mayoría lo hizo frente a uno de los banners -el que estaba justo al lado del ingreso-, pero para tener a las figuras más importantes alguien les franqueó el acceso al sector reservado. En una de las paredes hasta colgaron una bandera con su slogan: “Periodismo sin pauta”:

“Quisieron hacer como La Derecha Diario, pero regional, de Santa Fe ”, contó una fuente libertaria. Si bien la mayoría de las notas no tienen firma, hay algunas cuyo autor sí está identificado. Un rápido recorrido por esa biblioteca permite identificar quiénes están detrás. Por ejemplo, la principal pluma del medio firma solo con el apodo “Vikingo”. En tono editorialista, sus notas van desde las críticas descarnadas a todo lo que haga Unidos y Maximiliano Pullaro hasta la relectura de la historia mundial en clave libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Viikinggo/status/1960423022801605105&partner=&hide_thread=false La fatal arrogancia woke desnuda la verdadera cara del progresismo: antisemitismo, xenofobia, machismo y genocidio en nombre del anticapitalismo https://t.co/28suJzRdCo vía @@LiberadorNews — El Vikingo (@Viikinggo) August 26, 2025

Dos gargantas confirmaron lo que es una obviedad. El “Vikingo” es Martín Tomassini, un colaborador estrecho de Diez que saltó a la fama cuando se le adjudicó un pasado de stripper que tumbó la intención de la diputada de hacerlo nombrar como coordinador de Políticas Sociales en PAMI. Sin embargo, Diez insistió y logró colocarlo como titular de la UDAI Rosario Norte de Anses. Tomassini es sindicado como el ideólogo de El Liberador y goza de tanta confianza de parte de Diez que hasta fue el encargado de coordinar el ingreso al Santa Fest.

En el plantel de firmantes del medio libertario aparecen otros nombres, todos de la juventud libertaria. Allí está, por ejemplo, Ludmila Radolovich, oriunda de Santa Fe, quien ocupa el sexto lugar de la lista de Pellegrini y se mueve en tándem con el concejal capitalino electo Pablo Mussio. También aparece Julián Sayago, un joven estudiante de Relaciones Internacionales que fue candidato a presidente comunal de Berabevú -salió tercero y se quedó fuera de la comisión comunal-. Radolovich y Sayago son la cara visible del medio en redes sociales.

No son los únicos nombres que aparecen vinculados a El Liberador. También han firmado notas Patricio De Gaetano, un colaborador del Vikingo con fluidos contactos con el mundo de los negocios que quedó en el ojo de la tormenta por una filtración antes del cierre de listas; Matías Velazquez, un joven rosarino que ocupó el undécimo casillero en la lista de postulantes al Concejo que lideró Juan Pedro Aleart; y Gonzalo Marell, un abogado que fue candidato a concejal de San José del Rincón y salió cuarto.

La línea editorial, libertaria a full

El medio se reivindica como independiente, “de línea editorial libertaria, comprometido con la verdad, la transparencia y la defensa de la libertad individual". Quiere ser un medio generalista, que pasa por todas las secciones y siempre a tono con el discurso de La Libertad Avanza: en la sección local, el enemigo declarado es el gobierno de Unidos; en la sección nacional, el kirchnerismo; en la sección internacional se defiende a los exponentes de gobiernos de derecha como Jair Bolsonaro; y en deportes, la sección menos explorada, el apuntado es Juan Román Riquelme.

ElLiberador1 Las notas de El Liberador, el medio adicto a Romina Diez.

En El Liberador se jactan de no recibir pauta estatal porque “financiar medios con dinero público -extraído coactivamente a través de impuestos- no solo es inmoral, sino que atenta contra la imparcialidad periodística”. Sí reciben pauta privada: una inmobiliaria santafesina y una firma de indumentaria rosarina. “No aceptamos que la libertad de expresión sea comprada por planillas de publicidad oficial ni que las redacciones se conviertan en agencias de propaganda”, sostienen. “Es el diario de Yrigoyen de Romina”, se quejaron los rivales internos de Diez, indignados con la iniciativa.