Chaco: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur
Senado:
Mercedes Guadalupe Segura Lema
Marcos Héctor Falchini
Diputados:
Fabricio Nelson Bolatti
Alicia Griselda Frías
Sebastián Hernán Ciravolo
María Elsa Rolón
Partido Polo Social – Movimiento de Bases
Senado:
Ismael Walter Espinoza
Mabel Cristina Villalba
Diputados:
Modesto Ríos
Edit Graciela Juárez
Gustavo Javier Laguna
Bianca Macarena Vallejos
Unir
Senado:
Juan Mario Delgado
Ana María Fernández Troxle
Diputados:
Luis Alberto Cabrera
Nanci Carolina Gómez
Balbino Catalino Cañete
Paula Sonia Colussi
Partido Dignidad Popular
Senado:
Jorge Gustavo Fernández
Silvana Andrea García
Diputados:
Waldemar Ostojic
Silvia Cristina Rodríguez
Jorge Esteban Kucera
Fátima Lorena Bianco
Qué se juega en Chaco
En los comicios del 26 de octubre Chaco pondrá en juego cuatro sus siete bancas en la cámara baja. En el Senado, terminan en diciembre sus mandatos por el peronismo María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas; y el radical Víctor Zimmermann (UCR).
En Diputados, concluyen sus períodos María Luisa Chomiak y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria; Juan Carlos Polini, radical de Zdero que integra el bloque Democracia para Siempre, y Marilú Quiroz, del PRO.