Chaco: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

La alianza "Vamos Chaco", con Eduardo Aguilar y Claudia Panzardi, se presenta bajo el padrinazgo de Juan Schiaretti.

Jorge Capitanich al frente de sus candidatos y candidatas para el Senado y Diputados, en nombre de Fuerza Patria, el frente del peronismo de Chaco.

Candidatos y candidatas de la alianza La Libertad Avanza, que comanda el sector libertario con presencia de la UCR de Chaco.

El abrazo del gobernador Leandro Zdero y el presidente Javier Milei en Chaco, una de las pocas provincias que visitó el presidente.

Ese mano a mano reedita la confrontación provincial de mayo , aunque hay variedad de espacios participantes. En esta nota, todas las listas y candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en Chaco.

Mercedes del Rosario Goitía Guillermo Agüero Glenda Seifert Marcos Pastori

El peronismo unido (Fuerza Patria)

Senado:

Jorge Capitanich Magda Ayala

Diputados:

Sergio Dolce Julieta Campo Juan Manuel "Juanchi" García Luisinia Lita

El peronismo “del medio” (Vamos Chaco)

Senado:

Eduardo Aguilar Marina Silva

Diputados:

Claudia Panzardi Eduardo “Lalo” Dahlgren Alejandra Alemán Enrique “Marito” Cáceres

Nueva Etapa

Senado:

Guadalupe Segura Lema Marcos Falchini

Diputados:

Fabricio Bolatti Alicia Frías Hernán Ciravolo Marilyn Rolón

Nuevo Espacio de Participación (NEPar)

Senado:

Miles Perkovich Alicia Santambrogio

Diputados:

Erika “Turca” Nasir Dante Santi Ana Alvarenga Matías Bergia

Frente Integrador

Senado:

Carlos Picón Clara Pérez Otazú

Diputados:

Juan Carlos Bacileff Ivanoff, Natalia Elisabeth Hernando Darío Augusto Bacileff Ivanoff Silvia Rosana Fabbro

Partido del Obrero

Senado:

Germán Báez Verónica Nanni

Diputados:

Oscar Deniz Elsa Sánchez Leo Grav Emilce Díaz

Partido Polo Social – Movimiento de Bases

Senado:

Ismael Walter Espinoza Mabel Cristina Villalba

Diputados:

Modesto Ríos Edit Graciela Juárez Gustavo Javier Laguna Bianca Macarena Vallejos

Unir

Senado:

Juan Mario Delgado Ana María Fernández Troxle

Diputados:

Luis Alberto Cabrera Nanci Carolina Gómez Balbino Catalino Cañete Paula Sonia Colussi

Partido Dignidad Popular

Senado:

Jorge Gustavo Fernández Silvana Andrea García

Diputados:

Waldemar Ostojic Silvia Cristina Rodríguez Jorge Esteban Kucera Fátima Lorena Bianco

Qué se juega en Chaco

En los comicios del 26 de octubre Chaco pondrá en juego cuatro sus siete bancas en la cámara baja. En el Senado, terminan en diciembre sus mandatos por el peronismo María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas; y el radical Víctor Zimmermann (UCR).

En Diputados, concluyen sus períodos María Luisa Chomiak y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria; Juan Carlos Polini, radical de Zdero que integra el bloque Democracia para Siempre, y Marilú Quiroz, del PRO.