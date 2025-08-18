CIERRE DE LISTAS

Chaco: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

Chaco pone en juego cuatro bancas en el Senado y tres en la cámara baja. Mano a mano entre el peronismo unido y la alianza ultravioleta de Leandro Zdero.

Por Letra P | Periodismo Político
El abrazo del gobernador Leandro Zdero y el presidente Javier Milei en Chaco, una de las pocas provincias que visitó el presidente.

El abrazo del gobernador Leandro Zdero y el presidente Javier Milei en Chaco, una de las pocas provincias que visitó el presidente.

Candidatos y candidatas de la alianza La Libertad Avanza, que comanda el sector libertario con presencia de la UCR de Chaco.

Candidatos y candidatas de la alianza La Libertad Avanza, que comanda el sector libertario con presencia de la UCR de Chaco.

Jorge Capitanich al frente de sus candidatos y candidatas para el Senado y Diputados, en nombre de Fuerza Patria, el frente del peronismo de Chaco.

Jorge Capitanich al frente de sus candidatos y candidatas para el Senado y Diputados, en nombre de Fuerza Patria, el frente del peronismo de Chaco.

La alianza Vamos Chaco, con Eduardo Aguilar y Claudia Panzardi, se presenta bajo el padrinazgo de Juan Schiaretti.

La alianza "Vamos Chaco", con Eduardo Aguilar y Claudia Panzardi, se presenta bajo el padrinazgo de Juan Schiaretti.

Notas Relacionadas
La lista completa que presentó La Libertad Avanza en Chaco, una alianza que incluye a la UCR del gobernador Leandro Zdero.
CIERRE DE LISTAS

Chaco: Zdero cedió y tiñó su lista de ultravioleta para confrontar con el peronismo de Capitanich

Por  Juan Pablo Gavazza

La lista de LLA y Zdero (La Libertad Avanza)

Senado:

  1. Juan Cruz Godoy
  2. Silvana Schneider

Diputados:

  1. Mercedes del Rosario Goitía
  2. Guillermo Agüero
  3. Glenda Seifert
  4. Marcos Pastori

El peronismo unido (Fuerza Patria)

Senado:

  1. Jorge Capitanich
  2. Magda Ayala

Diputados:

  1. Sergio Dolce
  2. Julieta Campo
  3. Juan Manuel "Juanchi" García
  4. Luisinia Lita

El peronismo “del medio” (Vamos Chaco)

Senado:

  1. Eduardo Aguilar
  2. Marina Silva

Diputados:

  1. Claudia Panzardi
  2. Eduardo “Lalo” Dahlgren
  3. Alejandra Alemán
  4. Enrique “Marito” Cáceres

Nueva Etapa

Senado:

  1. Guadalupe Segura Lema
  2. Marcos Falchini

Diputados:

  1. Fabricio Bolatti
  2. Alicia Frías
  3. Hernán Ciravolo
  4. Marilyn Rolón

Nuevo Espacio de Participación (NEPar)

Senado:

  1. Miles Perkovich
  2. Alicia Santambrogio

Diputados:

  1. Erika “Turca” Nasir
  2. Dante Santi
  3. Ana Alvarenga
  4. Matías Bergia

Frente Integrador

Senado:

  1. Carlos Picón
  2. Clara Pérez Otazú

Diputados:

  1. Juan Carlos Bacileff Ivanoff,
  2. Natalia Elisabeth Hernando
  3. Darío Augusto Bacileff Ivanoff
  4. Silvia Rosana Fabbro

Partido del Obrero

Senado:

  1. Germán Báez
  2. Verónica Nanni

Diputados:

  1. Oscar Deniz
  2. Elsa Sánchez
  3. Leo Grav
  4. Emilce Díaz

Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur

Senado:

  1. Mercedes Guadalupe Segura Lema
  2. Marcos Héctor Falchini

Diputados:

  1. Fabricio Nelson Bolatti
  2. Alicia Griselda Frías
  3. Sebastián Hernán Ciravolo
  4. María Elsa Rolón

Partido Polo Social – Movimiento de Bases

Senado:

  1. Ismael Walter Espinoza
  2. Mabel Cristina Villalba

Diputados:

  1. Modesto Ríos
  2. Edit Graciela Juárez
  3. Gustavo Javier Laguna
  4. Bianca Macarena Vallejos

Unir

Senado:

  1. Juan Mario Delgado
  2. Ana María Fernández Troxle

Diputados:

  1. Luis Alberto Cabrera
  2. Nanci Carolina Gómez
  3. Balbino Catalino Cañete
  4. Paula Sonia Colussi

Partido Dignidad Popular

Senado:

  1. Jorge Gustavo Fernández
  2. Silvana Andrea García

Diputados:

  1. Waldemar Ostojic
  2. Silvia Cristina Rodríguez
  3. Jorge Esteban Kucera
  4. Fátima Lorena Bianco

Qué se juega en Chaco

En los comicios del 26 de octubre Chaco pondrá en juego cuatro sus siete bancas en la cámara baja. En el Senado, terminan en diciembre sus mandatos por el peronismo María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas; y el radical Víctor Zimmermann (UCR).

En Diputados, concluyen sus períodos María Luisa Chomiak y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria; Juan Carlos Polini, radical de Zdero que integra el bloque Democracia para Siempre, y Marilú Quiroz, del PRO.

Temas
Notas Relacionadas
Chaco: Capitanich y Magda Ayala cerraron la grieta peronista, son candidatos y desafían a Zdero y LLA
CIERRE DE LISTAS

Chaco: Capitanich y Magda Ayala cerraron la grieta peronista, armaron lista de unidad y desafían a Zdero y LLA

El exgobernador y la intendenta de Barranqueras suturaron la herida de las provinciales y van por el Senado. Sergio Dolce, para Diputados. Campaña picante.
Oscar Herrera Ahuad encabeza la lista del oficialismo en Misiones. 
CIERRE DE LISTAS

Misiones: el rovirista Herrera Ahuad enfrenta a una oposición atomizada sembrada de candidatos testimoniales

El exgobernador chocará con 11 listas opositoras. Hartfield, electo legislador provincial en junio, encabeza la oferta violeta. Bárbaro hace lo mismo por PAyS.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Juan Schiaretti, candidato de Provincias Unidas en Córdoba
Cierre de listas

Schiaretti será candidato: se mostró como el vértice de Provincias Unidas y propuso un "cambio de era"

Por  Yanina Babiachuk
Santiago del Estero: Gerardo Zamora toma distancia de CFK y deja afuera de las listas a Claudia Ledesma Abdala.
CIERRE DE LISTAS

Santiago del Estero: Zamora toma distancia de CFK y deja afuera de las listas a Claudia Ledesma Abdala

Por  Fernando Stanich
Fernando Gray y María Laura Guazzaroni.
CIERRE DE LISTAS | BUENOS AIRES

Gray arma rancho aparte: el intendente será candidato a diputado

Por  Kevin Cavo
Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca
Cierre de listas

Roca y Soldano encabezarán la lista de Milei en Córdoba

Por  Yanina Passero