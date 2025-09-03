CHAU LISTA SÁBANA

Chaco: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Es una de las más nutridas del país: hay diez sellos que presentan postulantes para el Senado y para la Cámara de Diputados.

Por Letra P | Periodismo Político
Son diez las listas que aparecerán en la Boleta Única de Papel (BUP) en Chaco.

Chaco ya dejó aprobada de manera oficial y definitiva el modelo de la boleta única de papel (BUP) que se usará en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, donde se prevé una polarización entre La Libertad Avanza, como se llama la alianza que une a la fuerza libertaria con el oficialismo radical en la provincia, y Fuerza Patria.

El acto formal se celebró en una audiencia pública en la Secretaría Electoral, donde estuvo el cuerpo colegiado integrado por la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá; la jueza federal con competencia electoral, Zunilda Niremperger, y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Emilia Valle.

Chaco, una de las boletas más nutridas

El trámite definió el diseño de la boleta, con símbolos partidarios, denominaciones y fotografías de candidatos y candidatas. Chaco pone en juego tres senadurías y cuatro de sus siete bancas en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Es una de las boletas más nutridas del país, porque además hay 10 sellos que compiten.

A la izquierda, según lo dispuesto por el sorteo, quedaron ubicadas las candidaturas de Proyecto Sur (lidera como candidata a senadora Guadalupe Segura).

A su lado, las del Partido del Obrero (Germán Báez). Después aparece el Nuevo Espacio de Participación (Miles Perkovich).

En el cuarto lugar aparece La Libertad Avanza (Juan Cruz Godoy), que con ese nombre es representación de la alianza entre el espacio libertario y el gobernador radical Leandro Zdero.

Después se ubican, sucesivamente, el Frente Integrador (César Picón); Vamos Chaco (Eduardo Aguilar) y el Partido Dignidad Popular (Jorge Fernández).

A esa altura de la boleta, en el octavo lugar, es que aparece la foto del exgobernador Jorge Capitanich como candidato a senador del peronismo unido en Fuerza Patria.

Cierran la boleta única el Partido Polo Social (Ismael Espinoza) en la columna número nueve y UNIR (Juan Delgado) en la décima colocación.

