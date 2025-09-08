ELECCIONES | BUENOS AIRES

Bahía Blanca: la lista libertaria superó a la de Federico Susbielles por 15 puntos

Fue uno de los pocos intendentes peronistas que perdieron. La Libertad Avanza ganó pese a que Milei había vetado la Ley de Emergencia por las inundaciones.

María Eugenia Suárez
Por María Eugenia Suárez
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, fue uno de los pocos jefes comunales peronistas que no pudo liderar la jornada electoral. La lista acordada entre el Pro y La Libertad Avanza se impuso en el distrito golpeado por las inundaciones y le sacó una diferencia de más de 22 mil votos a la nómina oficialista.

Tras conocerse los resultados favorables al gobierno nacional pese a haber rechazado el pedido de emergencia local, Susbielles prefirió ver la parte llena del vaso. Dijo que a partir de diciembre la bancada de Fuerza Patria tendrá “un representante más” dado que terminan su mandato tres concejales pero asumirán cuatro, mientras que LLA se quedó con 6 bancas y Somos Buenos Aires con 2, de las 12 bancas que se ponían en juego.

En total, el oficialismo tendrá 9 bancas de un total de 24 que tiene el Concejo Deliberante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fsusbielles/status/1964856042975641826&partner=&hide_thread=false

Bahía, distrito adverso al peronismo

Dentro de su balance de los comisios, Susbielles recordó que “las elecciones históricas de medio término, siempre han sido adversas para nuestro partido político”.

La lista de Fuerza Patria encabezada por la abogada y titular de la Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana, Florencia Molini, consiguió un respaldo que alcanzó el 31,11 %.

Por su parte, la nómina liderada por la abogada Franca Grippo obtuvo 46,19 puntos, cifra que permitirá a La Libertad Avanza el ingreso de seis concejales, lo que llevará a que la bancada cuente con 11 ediles.

