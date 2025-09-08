ELECCIONES | BUENOS AIRES

Suipacha: la alianza liberal Potencia se impuso a Fuerza Patria por sólo 15 votos

Es el armado de la exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico. Tuvo el respaldo de un exintendente radical. En tercer lugar, La Libertad Avanza.

Por María Eugenia Suárez
María Eugenia Talerico, la armadora del espacio Potencia que le ganó a Fuerza Patria&nbsp;

El intendente de Suipacha Juan Luis Mancini, de Fuerza Patria, recibió un duro golpe en las urnas al ser derrotado por la lista Potencia, una alianza liberal que a nivel nacional lidera María Eugenia Talerico, la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), y que en el orden local contó con el respaldo de un exintendente radical.

La propuesta oficialista, que encabezó el militante peronista Julián Rosales Delfino, sólo consiguió 2.609 votos, una cifra que, si bien le permitirá el ingreso de dos concejales, lo dejó relegado a la segunda posición.

Suipacha, una elección reñida en Buenos Aires

Se trató de una elección reñida. Potencia, el espacio que llevó como candidato al dirigente cambiemita Daniel Fanuchi, se quedó con la victoria al alcanzar el respaldo de 2.624 vecinos, sólo 15 votos más que el oficialismo. Esta fuerza logró el ingreso de tres representantes.

En tercer lugar, se ubicó la lista de La Libertad Avanza con 1.119, espacio que tendrá un edil en el Concejo Deliberante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eugetale/status/1964867287992741904&partner=&hide_thread=false

La UCR, de la derrota al triunfo con nueva ropa

A nivel local, detrás del armado de Potencia está el exintendente de la Unión Cívica Radical-Juntos por el Cambio, Alejandro Federico, quien en 2023 fue derrotado por el ahora intendente peronista.

Si bien se esperaba que su espacio compitiera dentro de la alianza Somos Buenos Aires, después de cortocircuitos internos finalmente los radicales se inclinaron por la propuesta de Talerico, quien en agosto visitó la ciudad y expresó su respaldo a los candidatos.

En redes sociales, la dirigente felicitó a los “10 concejales electos por Potencia” dado que si bien Suipacha fue el único distrito donde ganaron, la alianza tendrá representación también en los municipios de Chascomús, Coronel Rosales, Puán y Balcarce.

