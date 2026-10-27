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FESTEJA RAÚL JALIL

Milei llega a Catamarca con las manos llenas: Economía anunció un RIGI por u$s 6400 millones para minería

Es la formalización de un anuncio que el Presidente lanzó en Francia. Se oficializó horas antes de que el primer mandatario llegue a tierra dialoguista.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei con el CEO de Glencore, firma que invertirá en Catamarca.

Javier Milei con el CEO de Glencore, firma que invertirá en Catamarca.

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero MARA, en Catamarca, con una inversión total prevista de u$s 6.394 millones. El anuncio se conoció horas antes de la llegada del presidente Javier Milei a la provincia, donde se mostrará con el dialoguista Raúl Jalil.

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Lucio Di Giuseppe

La iniciativa, a cargo de la multinacional Glencore, integrará los yacimientos de Minera Agua Rica y Alumbrera para producir cobre, oro, plata y molibdeno en esa provincia del Norte Grande. Según las estimaciones oficiales, el desarrollo generará 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación.

El anuncio de Javier Milei

La aprobación formalizó un anuncio que Milei había realizado el pasado 2 de octubre en París, durante su participación en la Argentina Week. En aquella oportunidad, el mandatario comunicó la incorporación de Agua Rica al régimen de incentivos junto al director ejecutivo de Glencore, Gary Nagle, y al gobernador Jalil.

El primer anuncio contemplaba una inversión de u$s 4000 millones y un desembolso inicial de u$s 771 millones para los primeros dos años. La resolución difundida este martes 27 de octubre detalló una previsión de capital de u$s 6394 millones para el conjunto de las etapas del emprendimiento.

La diferencia entre ambas cifras respondió al alcance de la información difundida en cada instancia. Mientras que la comunicación de principios de octubre presentó la aprobación y una estimación inicial, la publicación de este martes precisó el monto total previsto para el desarrollo de la mina.

La agenda libertaria en Catamarca

El Presidente tiene previsto arribar a San Fernando del Valle de Catamarca este martes a las 18. Su primera actividad contempla un traslado al Hotel Casino, ubicado en Esquiú 151, donde se reunirá con referentes de La Libertad Avanza y participará de un encuentro con la militancia provincial.

Javier Milei y Raúl Jalil.

Javier Milei y Raúl Jalil.

La actividad contará con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular del partido violeta, y de Federico Lencina, diputado provincial y presidente del partido en Catamarca. También se espera la asistencia de legisladores, dirigentes y representantes de distintas localidades del interior.

La visita tendrá continuidad el miércoles 28 de octubre, cuando el primer mandatario viaje al Salar del Hombre Muerto para participar de la inauguración de nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio de Rio Tinto. En esa actividad se espera un encuentro con Jalil, uno de los gobernadores dialoguistas más cercanos a la Casa Rosada, en plena negociación por la eliminación de las PASO.

La apuesta minera en el Norte Grande

El proyecto integrado Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) combinará el yacimiento de Agua Rica con las instalaciones mineras que ya existen en Bajo La Alumbrera. La estrategia permitirá aprovechar parte de la infraestructura disponible para procesar el mineral extraído y organizar su posterior traslado hacia los mercados internacionales.

Karina Milei y Diego Santilli con Raúl Jalil y Gustavo Sáenz en Río Tinto.

Karina Milei y Diego Santilli con Raúl Jalil y Gustavo Sáenz en Río Tinto.

La iniciativa apunta principalmente a la producción de cobre, aunque también contempla la extracción de oro, plata y molibdeno. Por la escala de la inversión y su potencial exportador, el emprendimiento se perfila como uno de los desarrollos mineros de mayor relevancia para la economía catamarqueña.

Las proyecciones difundidas para el proyecto también incluyen oportunidades laborales durante las distintas fases de ejecución. La estimación oficial de 8200 empleos directos e indirectos comprende tanto la construcción de las instalaciones como la futura operación de la mina, aunque la distribución de esos puestos dependerá del avance de cada etapa.

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