Buenos Aires: los 80 intendentes que no pueden ir por otra reelección acumulan 992 años de mandato

Hay 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires pendientes de la rosca por liberar el cepo a las reelecciones indefinidas. Si bien la mayoría ya inició los trámites para su sucesión, la puerta de un nuevo mandato aún no está cerrada del todo.

Aunque el tiempo les juega en contra, la paciencia que da la experiencia les sobra: todos los alcaldes que no podrían ir por otra reelección, al terminar sus actuales mandatos, habrán acumulado 992 años de gestión .

Los dirigentes de distintos colores políticos que, con la ley 14.836, no pueden aspirar a cuatro años más de gobierno suman 248 mandatos en total . Hay asteriscos: en casos puntuales, durante algunos años se han tomado licencia para jurar en otros cargos, ya sean provinciales o nacionales. Considerando todos los años por los cuales fueron electos, de haberse quedado todo el tiempo en los municipios, la sumatoria total alcanza casi el milenio.

Hay un grupo de alcaldes electos que no está ejerciendo en la actualidad, como Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), que renunció en agosto, y otros que se tomaron licencia en diciembre de 2025, como Mario Ishii (José C. Paz), Mayra Mendoza (Quilmes), Mariano Cascallares (Almirante Brown, quien también dejó el municipio en 2021), Germán Lago (Alberti), Esteban Acerbo (Daireaux), Pablo Petrecca (Junín) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). Uno que se fue y volvió por la crisis de seguridad fue Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).

El dirigente del PRO no es el único que abandonó el cargo por un tiempo: varios de sus colegas han regresado luego de un mandato ajeno, porque ganó otra fuerza política o porque dejaron sucesores efímeros . Tales son los casos de Fernando Espinoza , que asumió en La Matanza en 2005 y fue reemplazado entre 2015 y 2019 por la vicegobernadora Verónica Magario , o Lucas Ghi (Morón): 2009-2015 y 2019-2027.

Los 80, diseccionados

Gran parte de los 80 reeleccionistas pertenece al peronismo: son 53 intendentes, que representan el 66,5%. Dentro de este universo, a su vez, hay subgrupos: quienes integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la tropa del gobernador Axel Kicillof, uno de los impulsores de borrar la limitación de mandatos firmada por su antecesora, María Eugenia Vidal; quienes responden a Cristina Fernández de Kirchner y los integrantes de La Liga. Hay diez que están alineados o pertenecen al Frente Renovador, de Sergio Massa, que enarboló la bandera de prohibir las reelecciones indefinidas. Entre estos suman 27 mandatos con 108 años en total.

Representando el 21% del total, con 52 mandatos y 208 años de gobierno, hay 17 jefes comunales del radicalismo que tampoco podrán ser reelectos, por ahora, el año próximo. Completa el podio del ranking el PRO, que tiene cinco intendentes con 14 gestiones en su haber (56 años).

En el cuarto lugar, precisamente, son cuatro los vecinalistas que suman 9 mandatos, equivalentes a 36 años. En último lugar está LLA, con los mandatos municipales de Valenzuela (Tres de Febrero), que fue electo para tres mandatos (12 años) y actualmente es senador provincial.

Los 13 de 288 años

Con la obtención de siete mandatos, el primero en 1995, Ricardo Moccero (Coronel Suárez) es el alcalde con la gestión más longeva, que en 2027 cumplirá 28 años, si bien en el medio asumió como diputado provincial y dejó un interinato en el municipio.

Con seis mandatos en sus hombros, aparecen Ishii (José C. Paz), Mario Secco (Ensenada), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Miguel Ángel Lunghi (Tandil) y Héctor Olivera (Tordillo). Cada uno fue elegido para gobernar su distrito durante 24 años.

Hay otros siete intendentes del club de las dos décadas: Julio César Marini (Benito Juárez), Ricardo Alessandro (Salto), Alberto Gelené (Las Flores), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Pablo Zurro (Pehuajó) y Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano).

En total, estos 13 alcaldes ostentan 72 mandatos electorales, equivalentes a 288 años.

El club de los dos mandatos

Hay 31 de los 80 dirigentes que integran el grupo con menor cantidad de mandatos electorales permitidos por ley: dos períodos de cuatro años, equivalentes a ocho años por persona y 248 entre todos.

Entre ellos están Federico Achaval (Pilar), Mariel Fernández (Moreno), Juan Andreotti (San Fernando), Leonardo Boto (Luján), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Carlos Rocha (General Guido), Blanca Cantero (Presidente Perón), José Castro (Monte), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) y Jaime Méndez (San Miguel).

Hay dos casos particulares: Marcos Pisano (Bolívar) fue electo en 2019, pero ya había asumido dos años antes la intendencia en reemplazo de Eduardo Bucca, y no terminará su actual mandato, ya que el año pasado renunció para asumir como senador provincial.

Algo parecido ocurre con Andrés Watson (Florencio Varela), que asumió como interino cuando Julio Pereyra dejó la silla municipal vacía en 2017. Ganó las elecciones de 2019 y 2023. A diferencia de Pisano, Watson cumplirá diez años al frente de la intendencia en 2027: dos como interino y ocho correspondientes a sus dos mandatos electivos. Como mínimo, si la veda a las reelecciones indefinidas no se levanta.