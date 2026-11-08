Karina Milei movió con negras: cómo armó el tablero de León XIV

Karina Milei jugó con negras en la partida protocolar que abrió la visita de León XIV a Argentina . Con el Vaticano y la Iglesia marcando los primeros movimientos, la secretaria general de la Presidencia quedó a cargo de ordenar el tablero oficial: definió quiénes tendrán lugar en las ceremonias, quiénes accederán al papa y quiénes quedarán fuera de la foto.

En ajedrez, jugar con negras significa mover después del rival: las blancas abren la partida, eligen la apertura y marcan el primer ritmo; las negras responden y buscan contrajuego.

Para entender el tablero: las blancas son la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que fijaron las fechas, los escenarios y una premisa protocolar: que nadie con peso institucional quedara afuera de la foto.

Las negras son quienes responden a El Jefe, que administra las listas, controla las puertas y define quién entra. Las estadísticas indican que las blancas ganan alrededor del 55% de las partidas.

El rey de este tablero es Javier Milei . Como en el ajedrez, avanza de a una casilla, aunque en esta partida tendrá cuatro encuentros con el papa: esperará al pontífice al pie del avión en Aeroparque, lo recibirá durante unos 20 minutos a solas en la Casa Rosada , intercambiará discursos con él en el Palacio Libertad y participará de la misa de este lunes en el Monumento de los Españoles.

Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría.



Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos.



¡Lo esperamos, Santo Padre!



Cc: @Pontifex_es https://t.co/UpRwJgRuqx — Javier Milei (@JMilei) November 4, 2026

Una quinta posibilidad, en Ezeiza para la despedida, todavía no está confirmada. Cuatro casilleros, una sola charla a solas y testigos cero.

Jaque a la vice, pero la vice sigue en el tablero

La primera pieza que las negras quisieron cambiar fue Victoria Villarruel. Fuentes gubernamentales le dijeron a Letra P que no la querían cerca del papa. Karina Milei le bajó el pulgar a que León XIV hablara ante la Asamblea Legislativa, porque con la vicepresidenta presidiendo el recinto la escena le daba una centralidad que no pensaba regalar. Eligió el Palacio Libertad, ex-CCK, donde controla la lista.

La pieza no se dejó retirar. El Senado votó por unanimidad, con la firma de Patricia Bullrich, una resolución para reclamar presencia. El canciller Pablo Quirno negó que el Gobierno quisiera cancelarla y después confirmó que estaba invitada, igual que todos los gobernadores, diputados y senadores. Villarruel estará este domingo en el Palacio Libertad y el lunes irá a la misa. El Jefe intentó cambiarla y terminó invitándola.

León XIV y Tucho Fernández declararon en cisma a la fraternidad religiosa que frecuentó Victoria Villarruel Imagen referencial

El peronismo tendrá dos delegaciones: hasta 15 senadores del bloque de José Mayans, que recibió su invitación el viernes, y los diputados que Germán Martínez deje ir por su cuenta, entre ellos Juan Grabois, de los primeros en confirmar y quien también dirá presente en la misa. Nadie quiere quedarse sin foto. La invitación exige ropa oscura, trajes y corbata para ellos, vestidos con espalda y brazos cubiertos para ellas, sin mantilla ni cabeza cubierta. Un salón vestido de piezas negras.

Peones afuera antes de empezar

Con los expresidentes la jugada fue más limpia. El Episcopado que conduce Marcelo Colombo sugirió convocarlos a todos, una foto de unidad sin antecedentes en el país. Karina Milei decidió no invitar a Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá, Mauricio Macri ni Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria, habría necesitado autorización judicial. Quirno había dicho que la convocatoria seguía abierta y que los expresidentes todavía no estaban en la lista.

En Montevideo, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou saludaron a León XIV en la Plaza Independencia, junto al presidente Yamandú Orsi. Acá los cuatro quedaron fuera del tablero, peones levantados antes de empezar.

Alfil por la diagonal

Mauricio Macri encontró la puerta lateral. Irá a la misa del lunes a las 11.30, invitado por su primo Jorge, el alcalde porteño, que juega por la diagonal como un alfil. Jorge Macri no figura entre quienes reciben al papa en Aeroparque, donde estarán Javier y Karina Milei, el nuncio apostólico Michael Banach y el arzobispo Jorge García Cuerva. Igual tiene su momento: entrega las llaves de la Ciudad frente al monumento a Juan de Garay, entre la Casa Rosada y el Palacio Libertad, una ceremonia propia en el medio del recorrido de otro. Juega solo, pero invitó al primo.

Mauricio Macri y Jorge Macri.

Del lado de las blancas hay malestar. Los obispos propusieron a los expresidentes e insistieron en que Villarruel tuviera su lugar. El Gobierno aceptó una sola, y tarde. Por eso, la misa del lunes por las familias en el Monumento de los Españoles se volvió la alternativa de todos: ahí caben quienes no entran al Palacio Libertad, como Mauricio Macri, y también quienes sí entran, como Villarruel y Milei.

Es el único casillero donde las piezas se cruzan sin que nadie las haya ubicado, tal vez como reza el lema de la visita papal: "Bienvenidos todos".

La jugada que no está en el programa

Las torres, que en ajedrez avanzan en línea recta sin pedir permiso, son los empresarios. Entre los invitados a recibir al papa figuran Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Marcelo Mindlin, Eduardo Elsztain, Alejandro Roemmers, Mario Montoto, Daniel Hadad, Francisco de Narváez, Daniel Vila y algún otro nombre más. Falta saber dónde: Aeroparque, la Casa Rosada o el Palacio Libertad.

Fuentes de la organización consultadas por Letra P dijeron que ese dato no está disponible, pero puntualizaron que podría tratarse de un encuentro privado del pontífice con quienes pusieron plata.

La visita de León XIV cuenta con una factura millonaria financiada mediante aportes del Círculo Rojo



En paralelo, el Estado y las provincias asumen los costos logísticos de seguridad, traslados y transmisión oficial del evento



@Villaguiprensa pic.twitter.com/Bv0CAf1IxX — LETRA P (@Letra_P) November 3, 2026

El empresariado juntó unos tres millones de dólares para financiar la visita. Los papas suelen reunirse con sus aportantes. Juan Pablo II, Benedicto XIV y Francisco también lo hacían. Es la única jugada de la partida que no figura en el programa.

Las blancas abrieron con la unidad. Las negras contestaron con una lista. Este domingo se verá cuánto resistió cada casillero. Con negras, empatar ya es un resultado.