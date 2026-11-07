PRO vs. La Libertad Avanza: herencia en disputa

La Libertad Avanza y el PRO coinciden en que no hay margen para competir por separado en las próximas elecciones bonaerenses. No obstante, las negociaciones por el armado de las listas municipales están en punto muerto por una disputa central: quién tendrá la última palabra sobre las candidaturas en cada distrito.

El conflicto se concentra especialmente en los municipios gobernados por el partido amarillo, sobre todo en aquellos cuyos intendentes no tienen posibilidad de buscar otro mandato. Campana , Pergamino , Lobos , Junín y General Pueyrredón asoman como cinco casos testigo de una negociación que todavía no encuentra la luz.

La discusión ni siquiera llegó a la instancia provincial. La mesa nacional que componen ambas fuerzas para unificar caminos no termina de cerrar un entendimiento y la conducción bonaerense ni siquiera trabaja en su propia negociación. Hasta que no haya un acuerdo nacional, no están previstas reuniones formales entre los referentes provinciales.

Días atrás, Mauricio Macri , expresidente y principal titular del PRO, señaló que no existen avances con los libertarios, según le indicó Fernando De Andreis , su delegado en esa mesa. En paralelo, LLA sostiene que el partido amarillo tiene apuro por cerrar un entendimiento para garantizarse la continuidad en los municipios que gobierna en Buenos Aires.

En Campana , distrito de la Primera sección electoral, Sebastián Abella , intendente desde 2015, completará en diciembre su tercer mandato consecutivo y no tiene previsto volver a presentarse, incluso ante una eventual modificación de la ley . Su apuesta es que lo suceda su hermana, Elisa Abella , secretaria de Desarrollo, Cultura y Educación del municipio.

Cerca del jefe comunal consideran que esa sucesión es el camino natural. LLA, por su parte, no cuenta con una figura de peso capaz de disputar la estructura local. En ese distrito, ambas fuerzas muestran una convivencia política poco habitual. Abella es un hombre de Diego Santilli, quien defiende públicamente la unidad entre los dos espacios y rechaza las reelecciones indefinidas.

Javier Martínez (Pergamino) y Pablo Petrecca (Junín)

En Pergamino, uno de los principales distritos de la Segunda sección electoral, el intendente Javier Martínez evitó un acuerdo con los libertarios en la elección anterior y compitió con Hechos, el espacio político de la familia Passaglia. Aunque en el municipio reconocen un acercamiento, persisten las dudas sobre la estrategia que adoptará LLA.

Entre los nombres que asoman para la disputa local figuran el senador provincial Juan Manuel Rico Zini, el dirigente del PRO Ignacio Maiztegui, el exsecretario municipal de Producción y Empleo Javier Genoud y la dirigente Aurelia Furnari. La definición dependerá del peso territorial y de la competitividad de cada postulante. En LLA suena Jorge Dib, el presidente del bloque de concejales.

Las alternativas para suceder a los intendentes en Lobos y Junín

En Lobos, distrito de la Tercera sección electoral, Jorge Etcheverry gobierna desde 2015 y se referencia en Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense. Entre las alternativas para continuar con su gestión aparecen el secretario de Gobierno, Pablo Hasper y Eliana Cejas.

Cristian Ritondo e intendentes PRO

LLA también tiene una carta propia en ese municipio. Se trata de David Porchedda, concejal y presidente del bloque libertario en el Concejo Deliberante. Su presencia abre la posibilidad de que el espacio reclame participación en una negociación que, hasta entonces, tiene al oficialismo municipal como principal protagonista.

En la Cuarta Sección Electoral, el principal referente del PRO es Pablo Petrecca, exintendente de Junín, quien ingresó al Senado bonaerense en 2025. El intendente interino Juan Carlos Fiorini buscará revalidar su lugar al frente del municipio, mientras que LLA no descarta la candidatura de Malena Baro, exsenadora provincial.

Petrecca fue otro de los dirigentes amarillos que no firmaron la alianza con los libertarios en la elección anterior y compitió dentro de Somos Buenos Aires. Pese a ese antecedente, en Junín reconocen que las conversaciones con LLA avanzan favorablemente y destacan su capacidad para articular con los distintos sectores no peronistas. El senador provincial asumió un papel territorial más amplio, con participación en las conversaciones políticas de distintos distritos bonaerenses.

Alejandro Carrancio y Guillermo Montenegro

General Pueyrredón, con un tercero en discordia

Uno de los casos más sensibles es General Pueyrredón, cabecera de la Quinta sección electoral. Guillermo Montenegro, intendente desde 2019, tampoco tiene previsto buscar otro mandato, incluso ante una eventual modificación de la legislación. Su foco está puesto en el concejal del PRO Fernando Muro, aunque la decisión no depende exclusivamente de él.

Montenegro mantiene un acuerdo político con Maximiliano Abad, referente de la Unión Cívica Radical (UCR), desde el inicio de su gestión. El radicalismo cogobierna el municipio y sus concejales acompañan las principales iniciativas del Ejecutivo local. En ese escenario, algunos sectores impulsan la candidatura de Abad para disputar la sucesión.

Guillermo Montenegro y Maximiliano Abad.

Sin embargo, LLA sostiene que tiene un entendimiento con Montenegro, según el cual el intendente respaldaría a un postulante libertario en la próxima elección. Entre los nombres que aparecen figura el del diputado Alejandro Carrancio. La definición sobre las candidaturas, los acuerdos y la estrategia electoral todavía está lejos de resolverse.

La disputa por los municipios refleja una tensión más amplia dentro de la oposición bonaerense. Ambos espacios saben que una ruptura podría complicar sus posibilidades de conquistar distritos gobernados por el peronismo y poner en riesgo aquellos que ya controlan.



La negociación está atravesada por el debate sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes, una iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof y los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Mientras que tanto el PRO como LLA ya plantaron bandera por la negativa.