Santa Fe: Pucciarello patea la definición de su candidatura y pide al PJ un plan de gobierno

El empresario le reveló a este medio qué le dijo a los dirigentes del PJ en los últimos encuentros: “Independientemente de que sea yo el candidato, hay que empezar a trabajar en un plan de gobierno real. Con propuestas concretas, factibles, realizables y después el candidato va a surgir de quien exprese mejor el plan y no al revés”.
Encuentro de la Mesa de Acción Política del peronismo de Santa Fe.
Consultado sobre la gestión de Pullaro, consideró que “ha sido muy buen gobierno dentro de las posibilidades”, y destacó la seguridad como uno de sus puntos fuertes. “Hablé de esto con Maxi y de un montón de temas. Tal vez tenemos que mejorar algunas cosas como provincia y dar discusiones más fuertes con el tema coparticipación, la hidrovía o la infraestructura”, contó.
Por otra parte, dio su opinión “desde el sector privado” respecto a la gestión de Javier Milei. Cree que “se están haciendo muy buenas cosas para un segmento de la industria. El hecho de que vuelva la inversión al país, el retorno del financiamiento extranjero, todo eso para nosotros es muy bueno”. Aunque sí reconoció problemas e inconvenientes en los “sectores medios y de menores ingresos”.
“Todas nuestras empresas tienen una visión social, no solamente con la visión de rentabilidad. Nosotros siempre decimos que la renta es importante, pero no lo más importante”, explicó el industrial vinculado al biocombustible y presidente de Energy Essential Holding.