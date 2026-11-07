Santa Fe: Pucciarello patea la definición de su candidatura y pide al PJ un plan de gobierno

Federico Pucciarello es uno de los nombres que tiene el peronismo para la gobernación en Santa Fe.

El empresario rosarino Federico Pucciarello , sigue deshojando la margarita y aún no define si será candidato a gobernador de Santa Fe por el peronismo en 2027. En diálogo con Letra P , apuntó que antes de definir candidaturas, el PJ debe construir un plan de gobierno.

El nombre de Pucciarello, empresario vinculado al mundo del biocombustible, está en el radar del justicialismo desde hace algunos meses. En contacto con este medio, explicó que tuvo encuentros con “todos los sectores" del justicialismo: "No quedó ninguno afuera”, afirmó, pero aclaró que todavía no decidió qué hará el próximo año, aunque sí puso algunas condiciones.

El empresario le reveló a este medio qué le dijo a los dirigentes del PJ en los últimos encuentros: “Independientemente de que sea yo el candidato, hay que empezar a trabajar en un plan de gobierno real. Con propuestas concretas, factibles, realizables y después el candidato va a surgir de quien exprese mejor el plan y no al revés”.

“Hoy el justicialismo tiene una oportunidad de diálogo que no tuvo en los últimos años y eso es buenísimo porque es lo que hay que hacer”, aseguró Pucciarello. Consultado sobre los plazos, el empresario sostuvo que no deben apurar la definición y que el límite será el cierre de listas, previsto para febrero . “Se va a ir dando todo naturalmente. Si se tiene que dar, se dará. Yo no voy a forzar nada”, afirmó.

Maximiliano Pullaro y la “política evolutiva”

Pucciarello sostiene que poe su experiencia al frente de distintas empresas generó vínculos y mantiene contactos con dirigentes políticos provinciales y nacionales de todos los colores políticos. Se reconoce como una persona “amplia” y con capacidad de construcción más allá de las “diferencias ideológicas”.

Consultado sobre la gestión de Pullaro, consideró que “ha sido muy buen gobierno dentro de las posibilidades”, y destacó la seguridad como uno de sus puntos fuertes. “Hablé de esto con Maxi y de un montón de temas. Tal vez tenemos que mejorar algunas cosas como provincia y dar discusiones más fuertes con el tema coparticipación, la hidrovía o la infraestructura”, contó.

En ese sentido, haciendo referencia a lo que debería ser el planteo del PJ para 2027, consideró que “no venimos a plantear que esto es un desastre. El gobierno de Santa Fe está haciendo una buena gestión”. Paralelamente agregó que “claramente después hay que ver cómo se ajustan algunas cosas, pero creo que hay que hacer una política evolutiva”.

Por otra parte, dio su opinión “desde el sector privado” respecto a la gestión de Javier Milei. Cree que “se están haciendo muy buenas cosas para un segmento de la industria. El hecho de que vuelva la inversión al país, el retorno del financiamiento extranjero, todo eso para nosotros es muy bueno”. Aunque sí reconoció problemas e inconvenientes en los “sectores medios y de menores ingresos”.

Su vínculo con el peronismo

El rosarino tiene sus raíces en el justicialismo y por ese motivo fue contactado por el sector de los senadores provinciales. “Vengo de una familia justicialista de toda la vida, industrial justicialista. Creemos en la justicia social como la norma de convivencia en la sociedad. Como decía el general, ‘no hay persona que se pueda realizar en la sociedad que no se realiza’. Esa es la clave”, le detalló a Letra P.

Federico Pucciariello, empresario aliado a YPF en Santa Fe, apunta contra el Congreso por no avanzar en una normativa que empuje el negocio



Pide retenciones cero y torea a Milei



https://t.co/g3ty4l2egS

@Gabi_Albanesi pic.twitter.com/x2NGDpDJAv — LETRA P (@Letra_P) May 25, 2026

“Todas nuestras empresas tienen una visión social, no solamente con la visión de rentabilidad. Nosotros siempre decimos que la renta es importante, pero no lo más importante”, explicó el industrial vinculado al biocombustible y presidente de Energy Essential Holding.