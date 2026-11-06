Letra P celebra mil ediciones de desPertar, el newsletter que te ayuda a entender el poder

Letra P celebra este viernes las mil ediciones de desPertar , el newsletter que cada mañana, de lunes a viernes, desde el 4 de julio de 2022, Marcelo Falak le envía por correo electrónico a una comunidad fiel en constante crecimiento.

DESDE EL ESTUDIO | LOS JUEVES A LAS 20

Concebimos desPertar como un espacio de análisis y reflexión que ayudara a quienes lo leyeran a tomar buenas decisiones a partir una mayor comprensión de procesos de altísima complejidad.

Con el tiempo, para los miles de personas que lo leen cada mañana, se fue convirtiendo en una pausa imprescindible, en medio del vértigo de la sobreinformación, para entender las causas de los principales acontecimientos políticos y económicos, la vinculación entre ellos y sus consecuencias.

Semejante desafío y tamaña tarea cotidiana no serían posibles sin Marcelo, que no deja de sorprendernos por el volumen de sus conocimientos y su inigualable capacidad de análisis, virtudes que transforman cada envío en una pieza de colección. Porque Falak, encima, cada día escribe mejor.

desPertar tiene el sello de Letra P : todos los días nos proponemos, mientras el mundo gira desquiciado, hacer las pausas necesarias para entender qué pasa y, entonces sí, contártelo con la mayor claridad posible, con honestidad intelectual y transparencia editorial; con la firma de periodistas que ya conocés y producen contenidos originales con el insumo de la información de primera mano que consiguen en un proceso artesanal que sigue funcionando.

La expansión de Letra P

Desde este año, desPertar tiene un hermano: Los Perfiles del Poder, el newsletter que escribe semanalmente Esteban Rafele para contarte quiénes son, cómo hacen sus negocios, qué piensan, qué país quieren y cómo operan en su vínculo con la política las principales figuras del poder económico; esas que siempre quedan cuando pasan los gobiernos.

Si no los conocés, te invitamos a suscribirte a desPertar y a Los Perfiles del Poder. Tenés que entrar acá: es fácil y gratis.

El nuevo Media Hub de Letra P

Y si querés ver a Marcelo y a Esteban, y al resto de los periodistas y las periodistas que hacen Letra P -desde hace dos meses, también Letra E, nuestro nuevo portal de Economía-, ahora podés seguir nuestras cuentas en redes sociales y suscribirte a nuestro canal de Youtube.

A poco de cumplir 15 años, el 2 de septiembre pasado inauguramos nuestra nueva sede en el octavo piso del Edificio de la Prensa Argentina, en pleno centro porteño (Chacabuco y Diagonal Sur).

Es un espacio de 600 metros cuadrados diseñado según el concepto de Media Hub, un centro de producción de contenidos multimedia que reúne a la redacción, dos estudios, salas de control, producción y posproducción y camarines, además de las oficinas de management y gestión comercial.

Estas nuevas instalaciones nos permitieron ampliar y diversificar nuestra propuesta periodística y sumarnos, con renovada potencia, a la conversación que se desarrolla en las nuevas plataformas, y siempre con la misma obsesión: ayudarte a entender el poder.